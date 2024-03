9 trang tài liệu ghi chi tiết về quy định trang phục tại đám cưới của con trai tỷ phú giàu nhất châu Á

Chuỗi sự kiện ăn mừng trước hôn lễ của Anant Ambani và cô dâu Radhika Merchant đã diễn ra trong ba ngày (1/3 đến 3/3), quy tụ giới tinh hoa toàn cầu. Được biết doanh nhân này đã không tiếc tay chi hàng trăm triệu USD cho buổi tiệc cưới hoành tráng với số lượng khách mời 1.200 người, chủ yếu thuộc giới thượng lưu giàu có từ khắp nơi trên thế giới.

Chú rể Anant Ambani và cô dâu Radhika Merchant trò chuyện với khách mời trong lễ kỷ niệm trước đám cưới.

Bữa tiệc kéo dài với 3 chủ đề, đầu tiên là tiệc cocktail chủ đề "An Evening in Everland" (Đêm ở xứ sở thần tiên). Tại buổi tiệc thứ 2, các khách mời được yêu cầu chọn trang phục theo tinh thần "jungle fever" phù hợp chủ đề "A Walk on the Wildside" (Đi trong hoang dã), bởi họ sẽ ghé thăm Trung tâm Cứu hộ Động vật Reliance của chú rể Anant Ambani. Tại đêm tiệc thứ 3 với chủ đề "Tusker Trails", các khách mời được yêu cầu mặc trang phục truyền thống của Ấn Độ.

Chia sẻ với Businessinsider, khách mời khi trước đó đã được cung cấp một tài liệu dài khoảng 9 trang nêu chi tiết về quy định trang phục cho các sự kiện khác nhau.

Theo The Telegraph, trong khoảng thời gian tham gia chuỗi sự kiện, nhằm đảm bảo ai cũng có được phong cách phù hợp, gia đình của chú rể Anant Ambani đã "bố trí sẵn một lực lượng hùng hậu gồm các nhà tạo mẫu tóc, chuyên gia makeup và nhà thiết kế trang phục Ấn Độ để giúp họ chuẩn bị mọi thứ".

Cùng điểm qua một vài khách mời nổi bật tại sự kiện đám cưới 3.000 tỷ VNĐ này:

Nhà sáng lập Microsoft và bà Paula Hurd lựa chọn trang phục phù hợp theo từng chủ đề của các bữa tiệc.

Bất ngờ nhất có lẽ là sự xuất hiện của Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan, 2 vợ chồng thường theo đuổi style giản dị, nhưng tại sự kiện đám cưới lần này, lại khiến nhiều người trầm trồ khi biến hóa với nhiều phong cách khác nhau. Thậm chí Bill Gates dành lời khen cho hậu bối: "Cậu luôn giỏi trong việc chọn trang phục phù hợp hoàn cảnh, Mark ạ".

Ivanka Trump - ái nữ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - dự tiệc cùng ông xã Jared Kushner và con gái Arabella.

Rihanna (mũ hồng) trên sân khấu cùng cô dâu, chú rể, các thành viên gia đình Ambani và các khách mời khác.