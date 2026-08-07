9 trụ cầu Hồng Hà dần lộ diện giữa sông Hồng

Sau gần 8 tháng thi công, 9 trụ chính của cầu Hồng Hà đã đồng loạt vươn lên giữa sông Hồng, hoàn thành mục tiêu vượt lũ tiểu mãn năm 2026. Dự án hiện đạt khoảng 40% khối lượng, các nhà thầu đang huy động nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027.

07-08-2026

07-08-2026

07-08-2026