9 trụ cầu Hồng Hà dần lộ diện giữa sông Hồng
Sau gần 8 tháng thi công, 9 trụ chính của cầu Hồng Hà đã đồng loạt vươn lên giữa sông Hồng, hoàn thành mục tiêu vượt lũ tiểu mãn năm 2026. Dự án hiện đạt khoảng 40% khối lượng, các nhà thầu đang huy động nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027.
07-08-2026
07-08-2026
07-08-2026
Cận cảnh 9 trụ cầu Hồng Hà vươn lên sừng sững giữa sông Hồng.
Sau gần 8 tháng triển khai, cầu Hồng Hà đang dần hiện rõ hình hài với 9 trụ cầu vươn lên giữa sông Hồng, hoàn thành mục tiêu vượt lũ tiểu mãn năm 2026.
Cầu Hồng Hà nằm trên tuyến đường Vành đai 4 - một trong những công trình giao thông trọng điểm, mang tính chiến lược của thành phố Hà Nội. Cầu có chiều dài khoảng 6 km gồm cầu chính và đường dẫn hai đầu, quy mô 4 làn xe cơ giới.
Trên công trường, nhiều mũi thi công được triển khai đồng thời. Các trụ cầu giữa sông đã bước sang giai đoạn thi công thân trụ và dầm cầu sau khi hoàn thành phần móng.
Đến nay, phần bệ của nhiều trụ cầu đạt khoảng 78%, thân trụ đạt 60%; khối lượng đúc dầm phần kết cấu trên cũng đã vượt 25%.
Các hạng mục thi công được triển khai đồng loạt với 34 mũi trên toàn công trường nhằm bảo đảm tiến độ dự án.
Công nhân làm việc trên thân trụ cầu. Các nhà thầu đặt mục tiêu hoàn thành và thông xe kỹ thuật công trình vào tháng 7/2027 theo kế hoạch.
Trong quá trình thi công các trụ giữa sông, nhà thầu gặp nhiều thách thức tại các trụ P45, P46 và P47, phải triển khai hệ thống cấp bê tông bằng trạm nổi để bảo đảm an toàn và tiến độ.
Cầu Hồng Hà kết nối hai bờ sông Hồng, điểm đầu thuộc xã Ô Diên (huyện Đan Phượng cũ), điểm cuối thuộc xã Văn Khê (huyện Mê Linh cũ). Khi hoàn thành, cầu Hồng Hà sẽ góp phần hoàn thiện tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đồng thời mở rộng không gian phát triển khu vực phía Bắc Hà Nội.
Vị tríVị trí xây dựng cầu Hồng Hà trên bản đồ, bắc qua sông Hồng, kết nối khu vực phía Tây Bắc Hà Nội với tuyến Vành đai 4.
Theo Trọng Tài
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
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