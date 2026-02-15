90% người Việt chưa biết cách vệ sinh đồ công nghệ đón Tết sao cho chuẩn

Những ngày cận Tết, trong khi chúng ta tất bật lau chùi bàn ghế, quét dọn nhà cửa để đón tài lộc, có một "người bạn" thân thiết thường bị bỏ quên chính là các thiết bị công nghệ. Từ chiếc điện thoại luôn ở trên tay, laptop làm việc cho đến mớ dây cáp lộn xộn sau tivi đều cần được "tắm gội" để sẵn sàng cho một năm mới hanh thông.

Thực tế đáng buồn là có rất nhiều người dùng Việt vẫn đang mắc sai lầm nghiêm trọng khi vệ sinh đồ công nghệ mà không hề hay biết. Chúng ta thường tiện tay vớ lấy bất cứ thứ gì từ khăn giấy khô, nước rửa kính cho đến cồn y tế nồng độ cao để lau chùi màn hình điện thoại hay laptop đắt tiền với mong muốn "diệt khuẩn" triệt để.

Thói quen tưởng chừng vô hại này lại chính là "sát thủ" thầm lặng bào mòn lớp phủ chống lóa, làm hỏng lớp oleophobic chống bám vân tay, thậm chí khiến màn hình bị ố vàng loang lổ chỉ sau một thời gian ngắn. Thay vì giúp thiết bị sạch đẹp đón Tết, sự thiếu hiểu biết này lại vô tình khiến món đồ công nghệ xuống cấp nhanh chóng, vừa mất thẩm mỹ lại vừa "bay màu" túi tiền oan uổng ngay đầu năm mới.

Làm sạch màn hình và bề mặt đúng cách

Sai lầm phổ biến nhất của nhiều người là sử dụng bất kỳ loại nước tẩy rửa nào có sẵn trong nhà như nước lau kính hay cồn y tế nồng độ cao để lau màn hình điện thoại, laptop. Các hóa chất tẩy rửa mạnh có thể ăn mòn lớp phủ chống lóa hoặc lớp phủ oleophobic (chống bám vân tay) trên màn hình cảm ứng.

Cách tốt nhất để làm sạch là sử dụng khăn microfiber mềm mịn kết hợp với dung dịch vệ sinh chuyên dụng dành cho đồ điện tử. Bạn nên xịt dung dịch vào khăn rồi mới lau nhẹ nhàng lên bề mặt thiết bị theo chuyển động tròn, tuyệt đối không xịt trực tiếp lên màn hình để tránh nước len lỏi vào các khe hở gây chập mạch. Đối với các vết bẩn cứng đầu ở vỏ máy, một chút nước ấm pha giấm trắng tỉ lệ 1:1 thấm vào khăn mềm sẽ là giải pháp an toàn và hiệu quả.

Xử lý "ổ nhện" dây cáp

Không gian làm việc hay khu vực giải trí thường trở nên mất thẩm mỹ bởi hàng tá dây sạc, dây mạng và dây nguồn rối tung. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn quy hoạch lại khu vực này. Hãy bắt đầu bằng việc rút hết các dây không cần thiết, lau sạch bụi bám trên dây bằng khăn khô. Sau đó, sử dụng dây rút nhựa (zip tie) hoặc băng dính velcro để bó gọn các nhóm dây lại với nhau. Một mẹo nhỏ rất hữu ích là dán nhãn (label) ở hai đầu dây để dễ dàng phân biệt đâu là dây nguồn màn hình, đâu là dây máy in khi cần rút ra cắm lại. Việc sắp xếp dây cáp gọn gàng không chỉ giúp không gian thoáng đãng hơn mà còn giảm thiểu nguy cơ cháy nổ do bụi bặm tích tụ lâu ngày gây nóng dây.

Vệ sinh bàn phím và các khe kẽ nhỏ

Bàn phím máy tính và chuột là những nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất nhưng lại khó vệ sinh nhất do có nhiều khe kẽ. Để làm sạch sâu, bạn nên lật ngược bàn phím và vỗ nhẹ để bụi bẩn, vụn bánh rơi ra ngoài. Tiếp theo, sử dụng bình xịt khí nén để thổi bay bụi ở những góc khuất dưới phím bấm mà khăn lau không chạm tới được. Với những vết bẩn bám chặt ở khe loa thoại điện thoại hay cổng sạc, tăm bông tẩm cồn isopropyl (cồn 70 độ bay hơi nhanh) hoặc bàn chải đánh răng lông mềm cũ là những công cụ đắc lực. Hãy thao tác thật nhẹ nhàng để không làm hỏng các chân tiếp xúc mỏng manh bên trong cổng kết nối.

Dọn dẹp "rác" kỹ thuật số

Dọn nhà đón Tết không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài mà còn cần sự "thanh lọc" từ bên trong bộ nhớ thiết bị. Một chiếc điện thoại hay máy tính chạy ì ạch sẽ khiến trải nghiệm đầu năm kém vui. Hãy dành chút thời gian xóa bỏ những ứng dụng không còn dùng đến, lọc và xóa các ảnh chụp màn hình cũ, ảnh trùng lặp trong thư viện. Sao lưu các dữ liệu quan trọng lên đám mây (Cloud) hoặc ổ cứng ngoài để giải phóng dung lượng bộ nhớ trong. Một thiết bị trống trải, mượt mà sẽ giúp bạn lưu giữ thêm nhiều khoảnh khắc đẹp trong dịp Tết Nguyên Đán này và khởi động công việc năm mới một cách trơn tru, hiệu quả hơn.



