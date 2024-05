ABS: Khả năng cao thị trường sẽ có thêm nhịp điều chỉnh trong tháng 5

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán An Bình (ABS) cho biết với mức tăng lợi nhuận quý 1 ước +21,5% so với cùng kỳ, P/E của VN-Index đã giảm từ mức 15,0x cuối tháng 3 xuống 13,7x cuối tháng 4. Tuy nhiên, điều này dường như đã được phản ánh vào giá trong tháng 4 do hầu hết các doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh quý 1 và kế hoạch cả năm trong đại hội cổ đông.

Do vậy, trong tháng 5, thị trường sẽ tập trung sự chú ý vào thông tin vĩ mô như động thái của các NHTW lớn, lạm phát, tỷ giá, kỳ họp Quốc hội lần thứ 7 khóa XV khai mạc ngày 20/5/2024, hay tin tức về các vụ án điều tra, xét xử,..

Dưới góc độ kỹ thuật, sau nhịp điều chỉnh nhanh, VN-Index đã hồi phục đáng kể. Tuy nhiên, yếu tố phân hóa diễn ra khá rõ trong nhịp hồi phục này với sự dẫn dắt chủ yếu của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các cổ phiếu có triển vọng kết quả kinh doanh vượt trội. Điểm trừ là thị trường hồi phục với thanh khoản thấp, trung bình dưới 17 ngàn tỷ đồng/phiên. Theo đó, ABS đưa ra hai kịch bản cho thị trường trong tháng 5:

Với kịch bản 1 – xác suất thấp, ABS cho rằng dưới góc nhìn tích cực, trong ngắn hạn thị trường chung tiếp tục đà hồi phục với khối lượng giao dịch cải thiện dần. Dấu hiệu xác nhận cho kịch bản này là khi kết thúc tuần giao dịch thứ 2 của tháng 4, VN-Index nằm trên MA10 tuần (~1.246 điểm).

Ngược lại, nếu giá tiếp tục tăng tới vùng kháng cự nhưng không có sự đồng thuận của khối lượng, động lượng tăng giá sẽ không bền vững và thị trường tiềm ẩn rủi ro xuất hiện yếu tố phân kỳ dẫn đến pha điều chỉnh tiếp theo. Do đó, nhà đầu tư cần quan tâm chặt chẽ các vị thế giao dịch ngắn hạn khi thị trường đi vào vùng kháng cự đề xuất ở trên.

Dựa trên kịch bản 2 – xác suất cao, đội ngũ phân tích nhận diện quá trình hồi phục kỹ thuật diễn ra không có sự đồng pha trên các khung giao dịch và chưa có sự đồng thuận của giá tăng kèm theo khối lượng giao dịch cải thiện tích cực.

Hiện tại chỉ số VN-Index đang tiệm cận đường MA10 tuần là kháng cự mạnh, nên tiềm ẩn rủi ro do yếu tố tâm lý dao động rất mạnh sau khi thị trường đã điều chỉnh nhịp đầu tiên trong tháng 4. Ở kịch bản này, thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh nhịp thứ 2, hoàn thành kết cấu điều chỉnh trung hạn với tổng biên độ 160 (+/-) điểm tính từ vùng đỉnh, trong 8-9 tuần tiếp theo. Nhà đầu tư nên lưu ý quan sát vùng 1.130-1.080 là vùng hỗ trợ xu hướng quan trọng.

Với 2 kịch bản đề xuất ở trên, nhà đầu tư đang có vị thế giao dịch ngắn hạn cần quan sát tín hiệu phản ứng của thị trường khi VN-Index khi tiệm cận các ngưỡng kháng cự của 2 kịch bản trên, sẵn sàng thoát vị thế khi xuất hiện áp lực cung gia tăng khi thị trường đi vào vùng kháng cự, đánh dấu hồi phục kỹ thuật thất bại, Đối với nhà đầu tư trung hạn- dài hạn (mua tại vùng VN-Index 1.020-1.040), nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu và quan sát vùng kháng cự quan trọng tiếp theo của VN-Index.