ACB hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm 1% chi phí vận hành để vượt qua thách thức

Do những ảnh hưởng từ thị trường quốc tế và các vấn đề nội tại, nền kinh tế Việt Nam đã đối mặt với không ít khó khăn trong năm 2023. Số liệu được Tổng cục Thống cho thấy chỉ số tăng trưởng GDP, PMI và nhiều chỉ số phát triển doanh nghiệp đều ở mức thấp so với các năm trước.

Trước tình hình trên, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Qua đó, tăng trưởng kinh tế đã có chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Doanh nghiệp tìm hướng tiết giảm chi phí

Trong bối cảnh đó, phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước rất nhạy cảm với các biến động kinh tế cũng như nỗ lực tìm cách vượt qua các thách thức.

Anh Quang Thắng (Hà Nội) - chủ một công ty may mặc - cho biết: Số lượng đơn hàng hiện vẫn ở mức thấp dù đang ở trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Hàng tồn kho quá vụ buộc phải giảm xuống dưới giá vốn nhưng vẫn khó tiêu thụ khi người mua hàng đang đẩy mạnh "thắt lưng buộc bụng". Vì vậy, doanh nghiệp của anh buộc phải tiết giảm chi phí vận hành từ quản lý nhân sự, tối ưu hoá dây chuyền sản xuất và cắt giảm các khoản chi không hiệu quả.

"Công ty tôi may mắn duy trì được lượng đơn hàng ở mức công suất tối thiểu và có thể kéo dài tới ít nhất là hết quý I. Tuy nhiên, chi phí đầu vào đã tăng lên 8% so với thông thường, do vậy cần phải cân đối tất cả chi phí để giữ giá đầu ra ổn định, giữ chân khách hàng", anh Thắng cho biết.

Chung nỗi lo lắng, chị Thu Hằng (TP HCM) – chủ một công ty bán lẻ đồ công nghệ - nhận định, kể từ khi thành lập từ năm 2015, chưa bao giờ công ty chị phải đối mặt với tình hình khó khăn như hiện nay.

"Thực sự rất khó khăn. Sức mua của người dân sụt giảm mạnh so với cùng kỳ các năm trước. Các công ty lớn thì ồ ạt giảm giá khiến những cửa hàng nhỏ như bọn mình càng chịu thêm áp lực. Phải cố gắng lắm, cắt giảm tối đa các loại chi phí vận hành, đàm phán giảm giá mặt bằng,… thì công ty mình mới có thể duy trì được thu nhập tối thiểu cho các anh em. Giờ chỉ cần tiết kiệm được 1% chi phí vận hành như tiền điện, nước, chuyển phát nhanh hay phí ngân hàng cũng rất quý rồi", chị Hằng chia sẻ.

Giám chi phí nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả

Theo một chuyên gia nghiên cứu thị trường, hầu hết các doanh nghiệp vừa nhỏ hiệu nay đều đối mặt với khó khăn và phải siết chặt lại chi phí vận hành. Giờ đây, các doanh nghiệp đều phải tính toán làm sao để hiệu quả công việc không thay đổi nhưng chi phí vận hành phải giảm.

"Không tăng được thu thì phải giảm chi, hoặc ít nhất là ổn định được chi phí. Chi phí vận hành chỉ cần giảm được 1% nhưng tổng cộng lại trong 1 năm sẽ là một số tiền khá lớn. Với các doanh nghiệp nhỏ, doanh số hàng năm vào khoảng 50 tỷ đồng và chí phí vận hành khoảng 20%, nếu tiết kiệm 1% chi phí vận hành thì mỗi năm doanh nghiệp có thể tiết kiệm được 100 triệu đồng. Số tiền này có thể dùng để gia tăng phúc lợi và tổ chức một chương trình team building cho nhân viên vào dịp cuối năm thì lợi ích đó cũng là khá đáng kể", vị này cho hay.

Thống kê tháng 9 vừa qua của DNA Consulting cho thấy 1% là trung bình chi phí ngân hàng trên tổng doanh thu năm của các doanh nghiệp. Với chi phí vận hành chiếm trung bình 15-25% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp, trong đó chi phí ngân hàng chiếm ít nhất 1% bao gồm các loại phí như phí gia nhập, phí thường niên, phí chuyển khoản trong nước, phí thanh toán quốc tế, phí chi lương, phí kiểm đếm,phí xác nhận số dư trên online,...Khi đó việc lựa chọn hợp tác dài lâu với một ngân hàng cũng được các chủ doanh nghiệp cân nhắc kỹ lưỡng để thuận tiện hơn trong việc tối ưu dòng tiền của doanh nghiệp.

Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí

Tối ưu được 1% chi phí hàng năm, các lãnh đạo doanh nghiệp sẽ có thêm nguồn ngân sách cho các hoạt động xây dựng văn hóa, nâng cao chất lượng nhân sự hay chỉ đơn giản là để tái đầu tư vào việc kinh doanh.

"Tối ưu chi phí không chỉ là cắt giảm, mà cần gia tăng lợi ích từ dòng tiền dư ngắn hạn trong tài khoản", lãnh đạo một doanh nghiệp nhận định.

Thấu hiểu tình hình khó khăn của các doanh nghiệp, bên cạnh chương trình giảm lãi suất cho vay, nhiều ngân hàng hiện cũng đã triển khai các gói miễn phí dịch vụ giúp giảm bớt áp lực tài chính cho các doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong đó, ACB đã nhanh chóng triển khai các gói sản phẩm Không Phí giúp doanh nghiệp giảm thiểu luôn 1% chi phí, đồng thời cung cấp thêm các công cụ hỗ trợ đắc lực khác trên hệ sinh thái toàn diện của ngân hàng.

Ngoài ra, nhà băng này cũng đưa ra nhiều tư vấn nhằm tối ưu các hoạt động kinh doanh. Đơn cử như các giải pháp tối ưu hóa quy trình bán hàng từ lúc nhận đơn hàng - xuất hóa đơn - giao hàng đến lúc thu tiền. Mục đích cốt lõi là để tiền hàng được thu về một cách nhanh chóng, linh hoạt thu chi, từ đó điều chỉnh tình hình nhập xuất hàng hóa, nhanh chóng ứng biến với thay đổi của thị trường.

Nhìn tổng thế, hầu như tất cả những giao dịch tài chính mà doanh nghiệp cần đều được ACB miễn phí, 1% chi phí tối ưu được quy đổi sang các hoạt động gia tăng sức khoẻ tài chính của doanh nghiệp, củng cố kinh doanh sản xuất, hỗ trợ đảm bảo nguồn thu.

Sự khó khăn từ thị trường tiêu thụ đã khiến các doanh nghiệp một lần nữa phải cơ cấu lại quy trình vận hành. Tuy nhiên, cắt giảm chi phí trong doanh nghiệp không chỉ đơn giản là việc phải "thắt lưng buộc bụng" trong thời kỳ khó khăn, hay tăng lợi nhuận trong ngắn hạn, mà chính là có một chiến lược tổng thể để phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh thật sự của doanh nghiệp.