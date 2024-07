ACB: Ngân hàng ứng dụng công nghệ thanh toán Apple Pay tốt nhất

Được thành lập năm 1996, The Asian Banker là tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng đầu trong lĩnh vực tài chính của châu Á. Giải thưởng "The Retail Finance and Financial Technology Innovation Awards" do The Asian Banker tổ chức nhằm vinh danh những doanh nghiệp, tổ chức xuất sắc trong lĩnh vực tài chính với những sáng kiến ứng dụng về công nghệ.

Tại lễ trao giải, ông Nguyễn Tâm Khoa – Phó Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, Giám đốc Trung tâm phát triển giải pháp thanh toán ACB chia sẻ: "Việc ACB được vinh danh là Ngân hàng ứng dụng công nghệ thanh toán Apple Pay tốt nhất (Visa card) đã chứng minh cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc ứng dụng công nghệ và cung cấp các giải pháp thanh toán số gọn nhẹ và an toàn cho khách hàng. Quá trình nỗ lực được xuất phát từ những nghiên cứu thị trường chi tiết, thực hiện phân tích hành vi người tiêu dùng sau đó phát triển ý tưởng lớn và "concept" sáng tạo phù hợp với khách hàng người Việt Nam. Không đơn giản là tích hợp một tính năng thanh toán mới mà Apple Pay chính là mảnh ghép kiện toàn hệ sinh thái số của ACB."

Ông Khoa cho biết hiện khách hàng có thể liên kết thẻ ACB với Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay và Samsung Pay để thực hiện thanh toán một chạm ngay trên điện thoại. Đáng chú ý, mặc dù Apple Pay mới được ra ACB ra mắt ngày 8/8/2023 nhưng có đến 87% khách hàng ACB nhận biết Apple Pay như một hình thức thanh toán công nghệ mới mẻ, "trendy" và hợp xu thế "số hóa". Ngân hàng cũng ghi nhận sự xuất hiện của Apple Pay đã thúc đẩy năng lực tiếp cận khách hàng giúp ACB chiếm lĩnh thị phần, trong đó doanh số giao dịch Apple Pay chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024 có tăng trưởng ấn tượng đạt 68%. So với các đối thủ ra mắt Apple Pay cùng thời điểm, ACB đã thể hiện rõ các ưu thế khác biệt trong việc phát triển các công nghệ thanh toán số thông qua chiến lược giảm điểm chạm tăng thấu hiểu.

Không chỉ mang đến giải pháp thanh toán tiện lợi cùng các gói ưu đãi hấp dẫn, mà có lẽ trải nghiệm xuyên suốt liền mạch "tiện tay mượt pay" mới là yếu tố giúp ACB chiếm trọn lòng tin của khách hàng trong thế giới thanh toán di động.

Trải nghiệm "Tiện tay mượt pay" cùng thẻ ACB trên Apple Pay, khách hàng có thể truy cập: Trải nghiệm thanh toán mượt mà trên Apple Pay cùng thẻ ACB Visa