ACB ra mắt giải pháp quản lý cửa hàng dành cho khách hàng hộ kinh doanh

Đăng ký ngay trên ứng dụng ACB ONE, chủ hộ kinh doanh có thể dễ dàng mở nhiều tài khoản và tạo mã QR nhận tiền Lộc Phát cho chuỗi cửa hàng, chia sẻ thông báo nhận tiền với nhân viên, nhận ấn phẩm QR độc quyền Đồng Minh Thông Thái được giao miễn phí tận nơi.

Ấn phẩm QR Đồng Minh Thông Thái có thiết kế đặc biệt với công nghệ chống làm giả, dán đè

Thấu hiểu rằng trong kinh doanh, người làm chủ luôn cầu mong mọi sự thuận lợi và may mắn, nên ACB đem đến bộ ấn phẩm QR độc quyền Đồng Minh Thông Thái với lời chúc buôn may bán đắt dành cho chủ cửa hàng.

Biệt đội Đồng minh thông thái chính thức đổ bộ lúc 6 giờ 8 phút Ngày Lộc Phát 6.8.2024

Khi đăng ký giải pháp Quản lý Cửa hàng trên ACB ONE, chủ hộ kinh doanh có thể tùy chọn thiết kế QR theo mệnh tương sinh với mình, sau đó ấn phẩm QR sẽ được gửi tặng đến tận nơi và hoàn toàn miễn phí.



Biệt đội Đồng Minh bao gồm 5 thiết kế độc đáo theo hình ảnh 5 mệnh ngũ hành – Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ – giúp tương sinh đắc lộc cho khách hàng, đi kèm với 5 lời chúc thịnh vượng: Đồng Minh Kim – Kim Tiền Tấn Tới; Đồng Minh Mộc - Tài Lộc Khai Hoa; Đồng Minh Thủy - Hợp Thủy Sinh Tài; Đồng Minh Hỏa - Hỏa Khai Lộc Đắc; Đồng Minh Thổ - Thổ Chi Tài Thịnh.

Không chỉ nổi bật với thiết kế bắt mắt, ấn phẩm QR Đồng Minh Thông Thái của ACB còn được sản xuất với công nghệ chống làm giả, dán đè để đảm bảo tính an toàn cho việc nhận tiền và bền bỉ với thời gian. ACB là ngân hàng tiên phong giới thiệu công nghệ này trên thị trường, giúp giải quyết các vấn đề về an toàn mà nhiều hộ kinh doanh đang gặp phải với hình thức thanh toán qua mã QR.

Tạo tài khoản nhận tiền Lộc Phát riêng cho cửa hàng, tách bạch nhiều nguồn thu

Chỉ trong vài thao tác trên ứng dụng ACB ONE, chủ hộ kinh doanh có thể tạo ra 6 tài khoản nhận tiền LOCPHAT cho cửa hàng từ một tài khoản thanh toán ACB của mình. Mỗi tài khoản cửa hàng LOCPHAT sẽ ứng với một mã QR riêng biệt, từ đó giúp chủ cửa hàng tiết kiệm thời gian đối soát giao dịch, phân tách nguồn thu của từng điểm bán, và tách bạch dòng tiền kinh doanh với dòng tiền cá nhân.

Doanh thu của từng cửa hàng cũng được tự động thống kê trực quan ngay trên ACB ONE, giúp chủ hộ kinh doanh thuận tiện theo dõi mọi lúc mọi nơi, nắm bắt tình hình của từng cơ sở để từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh, cải thiện việc buôn bán.

Chia sẻ thông báo nhận tiền với nhân viên, kiểm soát chính xác từng đơn hàng

Chủ hộ kinh doanh sẽ thêm an tâm quản lý nguồn thu trong những lúc không có mặt tại cửa hàng với tính năng chủ động cấp quyền cho nhân viên nhận thông báo giao dịch. Theo đó, với các thanh toán qua tài khoản hoặc mã QR cửa hàng Lộc Phát, ngay sau khi khách hàng trả tiền thành công, nhân viên sẽ nhận được thông báo xác nhận giao dịch cùng lúc với chủ cửa hàng. Đặc biệt, thông tin về số dư tài khoản cũng được giữ bảo mật tuyệt đối, chỉ duy nhất chủ cửa hàng có thể nhìn thấy.

Chủ cửa hàng có thể cấp quyền tối đa cho 10 nhân viên/cửa hàng để cùng nhận thông báo giao dịch với mình, đồng thời có thể chủ động quản lý danh sách nhân viên nhận thông báo. Nhân viên xem được lịch sử giao dịch trong 3 ngày gần nhất, giúp thuận tiện đối soát chốt ca làm việc. Ngoài ra, nhân viên không cần có tài khoản ACB vẫn có thể đăng nhập ACB ONE để nhận thông báo, chỉ cần sử dụng số điện thoại và mật khẩu được chủ cửa hàng cung cấp.

Với việc chia sẻ thông báo nhận tiền thành công cho nhân viên, chủ cửa hàng sẽ tiết kiệm thời gian cho cả bản thân, nhân viên và khách hàng, giảm nhẹ gánh nặng chi phí nhận thông báo giao dịch qua SMS, giản lược bớt khâu rà soát thanh toán, nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả.

Ông Nguyễn Tâm Khoa, Phó Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân ACB chia sẻ, "Đi cùng với nhịp kinh doanh ngày càng nhanh và quy mô ngày càng mở rộng, chủ cửa hàng chắc chắn sẽ cần nhiều công cụ hỗ trợ thông thái và hiệu quả hơn, như quản lý được việc thanh toán của từng đơn hàng, quản lý doanh thu từng điểm bán, tích hợp mọi công cụ quản lý doanh thu từ đa kênh vào một nền tảng tập trung… Nhiều chủ cửa hàng cũng chú ý chăm chút chọn lựa kiểu dáng QR bắt mắt phù hợp hơn với loại hình kinh doanh của mình, đặc biệt ưu tiên yếu tố thuận tiện khi vận hành, đảm bảo được tính an toàn bảo mật trong khi nhận thanh toán qua QR. Dựa trên am hiểu sâu về khách hàng, ACB tự tin mang đến gói giải pháp tài chính toàn diện, bắt đầu bằng các tính năng quản lý cửa hàng thực tiễn tích hợp một trạm (one-stop-platform) ngay trên ứng dụng ACB ONE cũng như đầu tư thiết kế QR tinh tế, sáng tạo với hy vọng thực sự trở thành một đồng minh tài chính thông thái, đắc lực hỗ trợ chủ kinh doanh."

Quà tặng hấp dẫn dành cho những khách hàng hộ kinh doanh đầu tiên đăng ký giải pháp

Nhân dịp ra mắt Giải pháp Quản lý cửa hàng, ACB cũng dành tặng khuyến mãi đặc biệt cho các khách hàng chủ hộ kinh doanh đầu tiên: Với mỗi giao dịch nhận tiền từ 50,000 VND qua mã QR hay tài khoản cửa hàng, sẽ được hoàn ngay 3000 VND. Chương trình sẽ hoàn tối đa 100,000 VND/khách hàng trong 2 tháng đầu tiên kể từ ngày tạo tài khoản cửa hàng đầu tiên trên ACB ONE.

Thông tin chi tiết về Giải pháp Quản lý Cửa hàng xem tại website ACB: https://acb.com.vn/giai-phap-quan-ly-cua-hang