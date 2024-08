ACB: Tiên phong với công nghệ chống làm giả mã QR thanh toán

Lừa đảo qua mã QR phổ biến ở nhiều quốc gia

Không chỉ ở Việt Nam, tình trạng lừa đảo bằng mã QR cũng được ghi nhận tăng mạnh trên thế giới. Tổ chức bảo mật Cofense cho biết đã phát hiện chiến dịch mã QR nhắm tới thông tin đăng nhập của người dùng Microsoft tại nhiều doanh nghiệp, tổ chức ở Mỹ. Hơn 1.000 email đính kèm mã QR dưới dạng tệp hình ảnh hoặc PDF dẫn tới trang web chứa mã độc nhắm tới một số tổ chức trọng yếu trong lĩnh vực năng lượng và tài chính. Tại Anh, chiến dịch "tráo mã QR" cũng được phát hiện tại các trạm đỗ xe công cộng. Kẻ gian dán đè QR gốc, dẫn đến một trang giả mạo và bị dụ nhập thông tin tài khoản. Nhiều người cho biết đã bị dịch vụ mạo danh này âm thầm trừ tiền trong thời gian dài, mỗi tháng khoảng 50 euro.

Tình trạng này cũng tương tự việc dán đè mã QR chuyển tiền được ghi nhận ở Việt Nam gần đây.

Vì sao kẻ gian chọn dùng mã QR? Theo ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc công nghệ tại công ty an ninh mạng NSC, Mã QR chỉ có thể được giải mã và hiển thị nội dung thông qua các máy quét chuyên dụng, hoặc phổ thông hơn là qua camera điện thoại. Mắt thường không thể đọc được nội dung của mã và khó phân biệt được các QR khác nhau.

Lợi dụng yếu tố về mặt hiển thị nói trên, cùng sự phổ biến của mã QR, kẻ lừa đảo có thể mã hóa các đường link hoặc số tài khoản giả mạo thành mã QR để qua mặt người dùng. Nếu không để ý, người dùng có thể quét và truy cập link xấu, hoặc chuyển tiền tới số tài khoản giả mạo mà không hay biết.

Ở Việt Nam, mã QR thường được in và đóng khung đặt trên quầy. Một số còn sao thành nhiều bản, dán tại các khu vực trong cửa hàng. Đây cũng là kẽ hở khiến kẻ gian dán đè, "tráo" địa chỉ nhận tiền.

Để hạn chế tình trạng chuyển tiền nhầm khi quét mã QR, ACB cũng khuyến nghị người dùng khi quét mã cần xác nhận lại thông tin số tài khoản và tên chủ tài khoản với chủ cửa hàng, phía chủ hộ kinh doanh cũng chủ động kiểm tra mã QR hàng ngày để kịp thời phát hiện bất thường nếu có.

An tâm kinh doanh với công nghệ chống làm giả mã QR của ACB

Ông Nguyễn Tâm Khoa, Phó Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, Giám đốc trung tâm giải pháp thanh toán Ngân hàng Á Châu cho biết: "Khách hàng không cần quá lo lắng vì bản chất Mã QR không phải mã độc tấn công trực tiếp mà chỉ là trung gian để truyền tải nội dung. Riêng đối với mã QR thanh toán rõ ràng là giải pháp giao dịch tiện lợi nhất cho chủ cửa hàng, ACB cũng đã nhanh chóng cập nhật công nghệ chống làm giả chống dán đè để đảm báo tính an toàn cho chủ tài khoản. ACB cũng là ngân hàng đầu tiên giới thiệu công nghệ này trên thị trường.".

Theo đó, mã QR thanh toán được thiết kế hiện rõ vệt sáng 7 màu, khi quét qua camera điện thoại làm nổi bật yếu tố hiển thị khiến kẻ gian khó mà có thể làm giả hoặc dán đè mà không bị phát hiện. Mã QR thanh toán của ACB được ví như chiếc tem chống hàng giả của riêng nhà băng này.

Đại diện ngân hàng cũng cho biết, mỗi giải pháp mà nhà băng đưa ra đều được nghiên cứu rất kĩ từ "insight" khách hàng, vừa đáp ứng đúng nhu cầu hiện hữu, vừa dự đoán trước những tình huống mới để kiện toàn ứng dụng, mang tới nhiều lợi ích nhất cho khách hàng. Đây có thể nói là điểm khác biệt trong chiến lược phát triển sản phẩm của ACB. Không chỉ dừng lại ở "thấu hiểu", ngân hàng luôn đồng hành cùng khách hàng trong mọi trải nghiệm tài chính.

Với công nghệ chống làm giả, Mã QR của ACB được thiết kế nổi rõ vệt sáng 7 màu. Ngay khi kẻ gian dán đè, chủ tài khoản có thể dễ dàng phát hiện bằng mắt thường.

Ngày 10/8 vừa qua, ACB cũng đồng loạt triển khai và giới thiệu Giải pháp quản lý cửa hàng Đồng minh thông thái trực tiếp tới hơn 100.000 cửa hàng trên 49 tỉnh thành toàn quốc và nhận được nhiều phản hồi tích cực về mã QR của ACB.

Bạn K.A, chủ cửa hàng đồ lưu niệm tại Đà Nẵng cho biết: "Chất liệu in chống giả này thực sự cần thiết. Mình bán cho khách du lịch rất nhiều, đơn liên tục nên nhiều khi không kịp kiểm tra tiền trong tài khoản. Có lần bị dán đè mã QR cả sáng mới phát hiện ra, mất mấy triệu tiền hàng, nên không dám in QR nữa. Giờ có giải pháp này mình an tâm hẳn, nhìn nhanh mà thấy mất vệt 7 màu là phát hiện ra ngay.".

Khách hàng còn đặc biệt ưa thích với thiết kế bộ ấn phẩm QR độc quyền theo hình tượng ngũ hành, tương sinh đắc lộc cùng chủ cửa hàng, đi kèm với 5 lời chúc thịnh vượng:

Đồng Minh Kim – Kim Tiền Tấn Tới

Đồng Minh Mộc - Tài Lộc Khai Hoa

Đồng Minh Thủy - Hợp Thủy Sinh Tài

Đồng Minh Hỏa - Hỏa Khai Lộc Đắc

Đồng Minh Thổ - Thổ Chi Tài Thịnh

Bộ ấn phẩm được ACB gửi tặng miễn phí và giao tận cửa hàng. Chủ hộ kinh doanh chọn QR loại decal dán hoặc bảng đứng để tại quầy tùy nhu cầu sử dụng.

Bên cạnh đó, Giải pháp Quản lý cửa hàng từ ACB còn mang tới các tiện ích thanh toán, vận hành và quản lý cửa hàng tập trung vào các nhu cầu đặc thù của chủ hộ kinh doanh như: Tạo tài khoản nhận tiền riêng cho cửa hàng, tách bạch nguồn thu; Chia sẻ thông báo nhận tiền với nhân viên tức thời không lộ số dư, kiểm soát chính xác từng đơn hàng. Dựa trên am hiểu sâu về khách hàng, ACB tự tin đây là gói giải pháp tài chính toàn diện, với các tính năng quản lý cửa hàng được tích hợp một trạm ngay trên ứng dụng ACB ONE (one-stop-platform), thực sự trở thành một đồng minh tài chính thông thái, đắc lực hỗ trợ chủ kinh doanh.

Nhân dịp ra mắt Giải pháp Quản lý cửa hàng, ACB cũng dành tặng khuyến mãi đặc biệt cho các khách hàng chủ hộ kinh doanh đầu tiên: Với mỗi giao dịch nhận tiền từ 50,000 VND qua mã QR hay tài khoản cửa hàng, sẽ được hoàn ngay 3000 VND. Chương trình sẽ hoàn tối đa 100,000 VND/khách hàng/ tháng trong 2 tháng đầu tiên kể từ ngày tạo tài khoản cửa hàng đầu tiên trên ACB ONE.

Nhận ngay bộ QR code tương sinh miễn phí tại https://acb.com.vn/giai-phap-quan-ly-cua-hang Đồng hành cùng các chủ hộ kinh doanh trong hoạt động chi tiêu cá nhân hàng ngày khi sử dụng tài khoản ACB, ACB ONE còn dành tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn như: ưu đãi giảm trực tiếp đến 100K khi quét VNPAY-QR thanh toán trên ACB ONE; tích điểm ACB Rewards, đổi quà chỉ từ 1 điểm với các thương hiệu giải trí, ăn uống, làm đẹp... Nếu chưa có tài khoản ACB, khách hàng có thể mở trực tuyến ngay tại đây để sở hữu tiếp nhiều tài khoản nhận tiền LOCPHAT và trải nghiệm ngay trọn bộ giải pháp quản lý tối ưu từ biệt đội Đồng minh thông thái.