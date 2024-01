ACB triển khai chương trình quà tặng quy mô lớn với tổng giá trị giải thưởng lên đến 50 tỷ đồng

Theo đó, chương trình Tết tràn ngập quà tặng, dù giao dịch tại quầy hay trên ACB ONE như cách ACB trao tặng lộc may, mang đến niềm vui khởi sắc để chào đón một năm mới vạn sự hanh thông. Giải thưởng mỗi ngày dành cho tất cả khách hàng, trúng dễ dàng, với số lượng lớn như 13 iPhone 15 ProMax; 18.000 bộ gốm sứ Timeless phiên bản giới hạn đến từ thương hiệu Minh Long; 30.471 E-voucher từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng; 12.000 bộ bao lì xì Thanh Long Đại Phát; và gần 300.000 giải tặng điểm ACB Rewards. Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội tham gia quay số giải định kỳ săn quà tiền tỷ, với 02 giải đặc biệt là xe ô tô Mercedes (C – class), 02 giải nhì là Vàng PNJ 3,4 lượng/giải; 06 giải ba là thẻ ghi nợ Visa trị giá 100 triệu đồng/thẻ.

Để giúp khách hàng dễ dàng theo dõi thông tin, thể lệ tham gia và nắm bắt cơ hội nhận quà nhanh chóng của chương trình “Tết cùng ACB: Quà tới cản không kịp”, ACB đã cho ra mắt website https://uudai.acb.com.vn với giao diện đơn giản, dễ tương tác và phù hợp với các nhóm đối tượng khách hàng khác nhau. Ngoài ra, khách hàng còn có thêm cơ hội trúng E-voucher từ 10.000 đồng – 100.000 đồng từ chú Rồng Xanh đáng yêu, khi cùng nhau vượt những thử thách thú vị, với trò chơi "Bay cao đón lộc".

Đại diện ACB cho biết, chương trình khuyến mãi "Tết cùng ACB: Quà tới cản không kịp" sẽ mang đến những trải nghiệm vui vẻ cho khách hàng nhân dịp Tết đến Xuân về cũng như giúp ngân hàng tăng thêm sự gắn kết và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính trọn gói, đáp ứng nhu cầu của cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhiều hơn.

Tìm hiểu thêm điều kiện và thể lệ chương trình "Tết cùng ACB: Quà tới cản không kịp", khách hàng vui lòng truy cập website https://uudai.acb.com.vn hoặc đến các CN/PGD ACB.