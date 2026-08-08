Tập đoàn Central Retail (CRC) đã đồng ý thâu tóm Công ty TNHH AEON (Thái Lan) - đơn vị vận hành chuỗi 30 siêu thị MaxValu tại Thái Lan nhằm củng cố mảng bán lẻ thực phẩm và mở rộng quy mô cho chuỗi siêu thị Tops.

Trong báo cáo gửi lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan vào thứ Sáu, CRC cho biết công ty con do tập đoàn sở hữu 100% vốn là Công ty TNHH Bán lẻ Thực phẩm Central (CFR) đã ký thỏa thuận mua lại toàn bộ cổ phần phổ thông của AEON (Thái Lan).

Thương vụ này sẽ giúp CFR nắm quyền sở hữu toàn bộ AEON (Thái Lan) cùng hệ thống 30 siêu thị MaxValu trên toàn quốc. AEON (Thái Lan) hiện có vốn điều lệ 890 triệu baht và giao dịch này sẽ được tài trợ hoàn toàn từ dòng tiền nội bộ của CRC.

CRC khẳng định thương vụ mua lại hoàn toàn phù hợp với chiến lược củng cố mảng kinh doanh thực phẩm của tập đoàn thông qua việc mở rộng mạng lưới siêu thị tại các vị trí chiến lược, đồng thời bổ sung ngay lập tức hơn 900.000 khách hàng vào hệ thống.

Aeon bất ngờ sang tay chuỗi 30 siêu thị, chấp nhận mất 'mỏ vàng' (Nguồn: Bangkok Post)

Thỏa thuận cũng bao gồm các tài sản bất động sản và một trung tâm chế biến thực phẩm ăn liền. CRC đánh giá các tài sản này sẽ giúp gia tăng năng lực sản xuất và hỗ trợ phát triển các dòng sản phẩm chế biến sẵn mang tính biệt hóa.

Sau khi hoàn tất thương vụ, tất cả cửa hàng MaxValu sẽ được đổi tên thành Tops và tích hợp vào hệ sinh thái bán lẻ của CFR. CRC kỳ vọng sẽ tận dụng tối đa kinh nghiệm bán lẻ của mình để tối ưu hóa hiệu quả vận hành và nâng cao sức cạnh tranh cho mảng kinh doanh mới nhận sáp nhập.

Được biết MaxValu là thương hiệu thuộc sở hữu của AEON. Trong khi các trung tâm thương mại AEON Mall đóng vai trò là những đô thị bán lẻ khổng lồ tổ hợp mua sắm, giải trí và ăn uống ở các vùng ven đô, thì MaxValu lại là "cánh tay nối dài" len lỏi vào từng khu dân cư nội thành. Mô hình của MaxValu tập trung vào quy mô nhỏ gọn hơn, chuyên cung cấp thực phẩm tươi sống, nhu yếu phẩm và đồ ăn chế biến sẵn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Cả MaxValu và các đại siêu thị bên trong AEON Mall đều dùng chung hạ tầng logistics, mạng lưới thu mua thực phẩm và các thương hiệu nhãn hàng riêng. Uy tín về chất lượng chuẩn Nhật Bản của các trung tâm AEON Mall đã tạo bệ phóng niềm tin giúp MaxValu dễ dàng thuyết phục khách hàng địa phương khi mở rộng chuỗi.

Chuyên gia đánh giá thương vụ Central Retail mua lại AEON chính là bước thâu tóm mạng lưới bán lẻ vệ tinh đắc địa này. Dù thương hiệu MaxValu tại Thái Lan sẽ chuyển sang áo mới là Tops, mối liên hệ giữa MaxValu và AEON Group vẫn là minh chứng điển hình cho chiến lược bán lẻ đa kênh, đa phân khúc mà tập đoàn Nhật Bản đã áp dụng thành công trên toàn châu Á.

Theo: Bangkok Post



