AEON MALL Hải Phòng Lê Chân – “Cuộc cách mạng” trung tâm thương mại cho người dân đất cảng

Diện mạo mới của thành phố Cảng sôi động, phát triển



Hải Phòng gần đây chứng kiến sự thay đổi rõ rệt về cơ sở hạ tầng bằng hàng loạt các công trình cầu đường, chung cư cao cấp được xây dựng tạo nên dáng vóc mới hiện đại cho thành phố. Song hành cùng sự phát triển về vật chất cũng kéo theo nhu cầu trong tiêu dùng, phát triển các mô hình và dịch vụ mua sắm, vui chơi tiện ích cho người dân.

Dù đã có một lượng tương đối các siêu thị, trung tâm thương mại nhưng nhịp sống hiện đại của người dân Hải Phòng vẫn đang chờ đợi một mô hình TTTM mang đến những trải nghiệm tiêu dùng mới mẻ góp phần nâng cao đời sống của người dân.

Nhìn thấy những tiềm năng và cơ hội để đưa Hải Phòng trở thành thành phố hiện đại và phát triển hơn nữa, AEON - một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới đã chọn nơi đây để đầu tư đột phá. Minh chứng cho điều đó, trong tháng 12 năm nay, AEON chính thức khai trương AEON MALL Hải Phòng Lê Chân - trung tâm thương mại Nhật Bản đầu tiên và lớn nhất thành phố. Sự hiện diện của AEON MALL hứa hẹn là "cuộc cách mạng" trung tâm thương mại, mang đến "Làn sóng mới, nhịp sống mới" cho thành phố Cảng năng động.

Cuộc cách mạng trung tâm thương mại tại Hải Phòng

Triết lý kinh doanh của AEON MALL là theo đuổi nền hòa bình ổn định, tôn trọng con người và cống hiến cho cộng đồng địa phương trong đó yếu tố cốt lõi là khách hàng. Bởi vậy, khi có mặt tại Hải Phòng, AEON MALL Hải Phòng Lê Chân luôn cố gắng đáp ứng nhu cầu của thị trường, thậm chí vượt qua sự mong đợi của người dân.

Là một trong những dự án được đầu tư mạnh tay nhất trong hệ thống AEON MALL, AEON MALL Hải Phòng Lê Chân sở hữu vị trí đắc địa thuận lợi giao thông cùng cơ sở hạ tầng hiện đại trên diện tích mặt sàn lên tới 158.000m2. So với các trung tâm thương mại khác, nơi đây tạo nên phong cách trải nghiệm mới "All - in - one" tích hợp đầy đủ các dịch vụ mua sắm, ẩm thực, vui chơi, giải trí tiện ích cho mọi lứa tuổi chỉ trong một điểm đến.

Một góc không gian bên ngoài TTTM

Đa dạng hàng hóa là đặc điểm có thể dễ dàng nhận thấy tại hệ thống AEON MALL Hải Phòng Lê Chân. Người dân có cơ hội được sử dụng các sản phẩm chất lượng, đa dạng từ gần 200 gian hàng đến từ các thương hiệu thời trang, ẩm thực, giải trí danh tiếng trên thế giới và hàng đầu tại Việt Nam.

Từ tôn chỉ "Khách hàng là trên hết", AEON MALL Hải Phòng Lê Chân đặt mục tiêu xây dựng nhiều không gian cộng động hướng tới dịch vụ hoàn hảo, phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu cho tất cả các phân khúc khách hàng. Từ khu vực vui chơi miễn phí cho trẻ em, khu mua sắm cho các tín đồ shopping, khu ẩm thực cho cả gia đình quây quần, góc làm đẹp cho phụ nữ hay vườn hoa ngoài trời tạo không gian thoải mái hướng tới sự tiện nghi. Chăm chút đến từng chi tiết với hệ thống ghế nghỉ chân để khách có thể dừng chân và nghỉ ngơi bất cứ lúc nào; hệ thống nhà vệ sinh thiết kế đa năng; phòng dành riêng cho mẹ và bé; các sảnh thiết kế với không gian rộng lớn, nơi diễn ra nhiều sự kiện hàng tháng mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ nhất.

Sảnh San hô – Điểm nhấn xanh mát của không gian bên trong TTTM

AEON MALL Hải Phòng Lê Chân tạo nên sự khác biệt với các TTTM khác bằng định hướng tạo nên không gian tiêu dùng xanh, bắt nhịp xu hướng sống xanh tích cực. Trong kiến trúc xây dựng, ưu tiên khoảng không xanh mát với 10.000 cây xanh gần gũi thiên nhiên, tạo không khí sạch cho TTTM. Khởi động cho phong trào sống xanh, AEON MALL Hải Phòng Lê Chân đầu tư hệ thống các thiết bị tiết kiệm năng lượng như đèn LED, tấm pin mặt trời cung cấp một phần điện năng cho TTTM, góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính. Hệ thống thùng rác phân loại giúp bảo vệ môi trường, hình thành nên cộng đồng người tiêu dùng xanh văn minh.



Vườn hoa rực rỡ tại tầng 1 tại TTTM

Mở ra không gian mua sắm đa trải nghiệm, đa tiện nghi, AEON MALL Hải Phòng Lê Chân hướng đến là TTTM công nghệ hiện đại. Hơn 100 bảng biển điện tử cảm ứng và không cảm ứng đã được lắp đặt, cùng hệ thống màn hình điện tử lớn ngoài trời và tại các sảnh chính. Công nghệ kỹ thuật số được triển khai trong nhiều sự kiện qua các trò chơi thực tế tăng cường, thực tế ảo.

Ngoài ra, TTTM còn phát triển đa dạng tiện ích công công nghệ. Ứng dụng thông minh trên di động giúp khách hàng không bỏ lỡ bất kỳ chương trình khuyến mãi hay sự kiện hấp dẫn nào, tủ đồ điện tử mang đến sự an tâm tuyệt đối khi khách hàng tư trang để tham quan tại TTTM. Bằng việc áp dụng công nghệ hiện đại, AEON MALL Hải Phòng Lê Chân như thổi một luồng gió mới vào việc mua sắm, vui chơi của người dân địa phương.

Hệ thống tủ gửi đồ điện tử hiện đại có mặt duy nhất tại AEON MALL Hải Phòng Lê Chân

Trong thời gian tới, AEON MALL Hải Phòng Lê Chân sẽ phát triển trở thành Trung tâm thương mại đa ngành, có thêm nhãn hàng quốc tế chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương, mang AEON MALL Hải Phòng Lê Chân tới gần hơn với khách hàng.

TTTM AEON MALL Hải Phòng Lê Chân dự kiến sẽ chính thức mở cửa đón khách bắt đầu từ 10h ngày 14/12/2020.