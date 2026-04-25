AGM Awards 2026: Loạt “ông lớn” nhanh chóng nhập cuộc, sức nóng lan rộng chỉ sau vài ngày mở cổng đề cử

Không khí “vào cuộc sớm” của hàng loạt tên tuổi lớn cho thấy giải thưởng này đang dần trở thành một điểm hẹn quan trọng trong mùa Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm nay.

Điểm đáng chú ý là làn sóng tham gia không dừng ở một vài lĩnh vực riêng lẻ, mà trải rộng từ ngân hàng, tiêu dùng, bán lẻ đến công nghệ và nông nghiệp. Nhiều doanh nghiệp lớn đã chủ động gửi hồ sơ, tham gia vào cả hai nhóm hạng mục do hội đồng chuyên môn đánh giá, bao gồm nhóm Giải thưởng ĐHĐCĐ tiêu biểu và nhóm Giải thưởng ĐHĐCĐ mang yếu tố độc đáo.

Nhiều doanh nghiệp đã chủ động “ghi danh”

AGM Awards 2026 xây dựng hệ thống giải thưởng do hội đồng chuyên môn đánh giá theo hai hướng rõ ràng.

Nhóm thứ nhất: ĐHĐCĐ tiêu biểu tập trung vào chất lượng tổng thể của một kỳ đại hội. Đây là nơi những doanh nghiệp có sự chuẩn bị bài bản, minh bạch thông tin, vận hành chuyên nghiệp và đảm bảo chuẩn mực quản trị có cơ hội được ghi nhận.

Các hạng mục như Top 10 ĐHĐCĐ thường niên tiêu biểu, ĐHĐCĐ của năm hay ĐHĐCĐ nổi bật ngành Ngân hàng đều đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ làm tốt một khía cạnh, mà phải thể hiện được sự đồng bộ trong cách tổ chức, nội dung và tương tác với cổ đông.

Nhóm thứ hai: các giải thưởng ĐHĐCĐ có yếu tố độc đáo lại mở rộng “biên độ sáng tạo” cho doanh nghiệp. Những hạng mục như ĐHĐCĐ có sức hút trên mạng xã hội, Phát ngôn truyền cảm hứng hay Khoảnh khắc ĐHĐCĐ của năm ghi nhận những điểm nhấn riêng biệt, là nơi cảm xúc, thông điệp và khả năng lan tỏa đóng vai trò quan trọng.

Không giống với các giải thưởng mang tính đề cử khép kín, AGM Awards 2026 cho phép doanh nghiệp tự đề cử, chủ động kể câu chuyện của mình. Chính cơ chế này đã tạo ra sự chuyển động rõ rệt ngay từ giai đoạn đầu.

Trong danh sách những cái tên đã tham gia, có thể thấy sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp lớn như SHB, TPBank, LPBank, Vingroup, AgriS, Masan, HDBank, VikkiBank... Đây đều là những đơn vị có quy mô, có dấu ấn riêng trong mùa ĐHĐCĐ vừa qua, sở hữu chiến lược quản trị và truyền thông tương đối rõ nét.

Việc các doanh nghiệp lớn nhanh chóng nhập cuộc không chỉ phản ánh mức độ quan tâm, mà còn cho thấy một sự thay đổi trong tư duy: ĐHĐCĐ không còn là sự kiện mang tính thủ tục, mà đang trở thành một “sản phẩm” cần được đầu tư, chuẩn hóa và kể lại một cách bài bản.

Vì sao các “ông lớn” nhập cuộc sớm?

Thực tế cho thấy, những doanh nghiệp tham gia sớm thường là những đơn vị đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa ĐHĐCĐ ngay từ đầu năm.

Với khối ngân hàng như HDBank, SHB, TPBank, LPBank… ĐHĐCĐ không chỉ là nơi trình bày kết quả kinh doanh, mà còn là dịp để truyền tải chiến lược dài hạn, kế hoạch tăng vốn và định hướng chuyển đổi số. Việc tham gia AGM Awards giúp những thông điệp này được “đóng gói” lại một cách rõ ràng hơn, dễ tiếp cận hơn với nhà đầu tư.

Trong khi đó, các tập đoàn đa ngành như Vingroup, Masan hay doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp - tiêu dùng như AgriS lại tận dụng cơ hội để thể hiện câu chuyện hệ sinh thái, chiến lược phát triển bền vững và cách họ xây dựng trải nghiệm cổ đông.

Sự xuất hiện của VikkiBank cũng cho thấy sức hút của giải thưởng không chỉ giới hạn ở các tên tuổi lâu năm, mà còn mở rộng tới những đơn vị đang trong giai đoạn chuyển mình, tìm kiếm cách định vị hình ảnh trên thị trường.

Việc nhiều doanh nghiệp lớn chủ động tham gia ngay từ giai đoạn đầu đang góp phần định hình AGM Awards 2026 như một “thước đo” mới cho chất lượng ĐHĐCĐ. Ở đó, doanh nghiệp không chỉ được đánh giá qua con số lợi nhuận hay kế hoạch tăng trưởng, mà còn qua cách họ đối thoại với cổ đông, minh bạch thông tin và tạo dựng niềm tin.

Quy trình nhiều bước từ nhận hồ sơ (01/04 - 15/05), đến thẩm định và chấm điểm (16/05 - 24/05), công bố kết quả dự kiến vào ngày 25/05, cũng cho thấy tính nghiêm túc và chiều sâu của hệ thống giải thưởng.

Tại AGM Awards 2026, sức nóng ban đầu này chính là tín hiệu cho thấy một mùa ĐHĐCĐ sôi động, nhưng cũng đặt ra kỳ vọng cao hơn: doanh nghiệp không chỉ tham gia, mà còn phải thực sự tạo ra giá trị khác biệt nếu muốn được vinh danh.

AGM Awards 2026 do CafeF phối hợp cùng VIOD tổ chức, tôn vinh các doanh nghiệp có hoạt động tổ chức Đại hội cổ đông minh bạch, hiệu quả và sáng tạo. Giải thưởng ra đời trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiến gần tới mục tiêu nâng hạng, qua đó trở thành một thước đo uy tín giúp nhận diện những doanh nghiệp có nền tảng quản trị tốt và hướng tới chuẩn mực quốc tế. Đồng hành cùng chương trình là các đơn vị tiêu biểu trên thị trường như AgriS, LPBank, SHB, Vingroup, Techcombank... và nhiều doanh nghiệp uy tín khác, góp phần thúc đẩy sự minh bạch và phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp niêm yết.




