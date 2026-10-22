Agribank điều chỉnh giảm lãi suất cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh

‏Theo đó, Agribank giảm lãi suất cho vay tới 2,5 %/năm đối với dư nợ hiện hữu, tùy theo đối tượng và mức lãi suất đang áp dụng; đồng thời, quy định mức lãi suất cho vay tối đa trên cơ sở thời hạn vay và đối tượng vay vốn. Với việc triển khai chính sách giảm lãi suất cho vay này, Agribank sẽ giảm khoảng 2.000 tỷ đồng thu nhập thông qua chủ động tiết giảm chi phí, cân đối các nguồn lực. Đây là định hướng được Agribank kiên trì thực hiện xuyên suốt từ đầu năm 2026, góp phần duy trì mặt bằng lãi suất cho vay hợp lý và tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng tiếp cận vốn vay ngân hàng. Thông qua các đợt điều chỉnh giảm lãi suất và chương trình tín dụng ưu đãi, từ đầu năm đến nay, Agribank đã giảm gần 6.000 tỷ đồng thu nhập lãi.‏

‏Để chính sách được triển khai kịp thời, thực chất, đồng bộ, bảo đảm đầy đủ quyền lợi của khách hàng, Agribank quán triệt các đơn vị trong toàn hệ thống nghiêm túc thực hiện việc giảm lãi suất cho vay hoàn thành trước ngày 25/10/2026. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và kiên quyết xử lý các cá nhân, đơn vị không tuân thủ chỉ đạo về giảm lãi suất cho vay.‏

‏Đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Agribank dành 70.000 tỷ đồng triển khai chương tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay thấp hơn 1-2%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Cùng với đó, Agribank tiếp tục triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi theo đối tượng khách hàng, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế với tổng quy mô hơn 500.000 tỷ đồng, lãi suất thấp hơn 2,0-2,5%/năm so với lãi suất cho vay thông thường.‏

‏Đây là hành động cụ thể, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của Agribank trong việc thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, tiết giảm chi phí, giảm thu nhập để giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng, hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh mang lại giá trị cho nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.‏

‏Thông tin chi tiết về chính sách giảm lãi suất và các chương trình tín dụng ưu đãi, khách hàng liên hệ Chi nhánh, Phòng giao dịch của Agribank để được hỗ trợ, tư vấn.‏