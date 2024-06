Agribank tăng phí dịch vụ SMS Banking từ hôm nay (1/6)

Cụ thể, mức phí mới (chưa bao gồm VAT) của Agribank là 13.200 đồng/tháng/số điện thoại và không giới hạn số lượng tin nhắn. So với mức phí cũ, phí dịch vụ SMS Banking của Agribank đã tăng thêm 3.200 đồng.

Đồng thời, Agribank dừng gửi tin nhắn biến động số dư với các giao dịch có giá trị dưới 20.000 đồng.

Agribank cho biết, nếu khách hàng đang sử dụng SMS Banking và không có nhu cầu duy trì dịch vụ, có thể hủy dịch vụ bằng cách tải ứng dụng và chọn đăng ký nhận thông báo biến động số dư qua tin OTT trên ứng dụng Mobile Banking của Agribank (Agribank Plus hoặc Agribank E-Mobile Banking) với tính năng cung cấp thông tin tương tự, tiết kiệm chi phí và an toàn bảo mật hơn so với dịch vụ nhận tin qua SMS Banking.

Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) cũng thông báo điều chỉnh tăng phí SMS Banking từ 1/6.

Đối với khách hàng cá nhân, phí dịch vụ SMS Banking được thu theo mức số lượng tin nhắn biến động số dư phát sinh trên số tài khoản của khách hàng.

Cụ thể, từ 0-15 tin nhắn/tháng, mức phí là 10.000 đồng/tháng; từ 16-30 tin nhắn/tháng, mức phí là 20.000 đồng/tháng; từ 31-60 tin nhắn/tháng, mức phí 40.000 đồng/tháng; từ 61 tin nhắn/tháng trở lên, mức phí lên đến 60.000 đồng/tháng. Các mức phí trên chưa bao gồm thuế VAT.

Trước đó, một loạt ngân hàng đã tăng phí dịch vụ này như Sacombank, ACB, Eximbank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, Nam A Bank, OCB. Thay vì tính một mức phí cố định hàng tháng cho mỗi tài khoản/thuê bao như trước, các ngân hàng này chuyển sang tính phí theo số lượng tin nhắn thực tế phát sinh hàng tháng.

Tin nhắn biến động số dư là dịch vụ quen thuộc mà bất kỳ ai sử dụng dịch vụ ngân hàng đều quan tâm để theo dõi sát sao các giao dịch trên tài khoản thanh toán.

Bên cạnh hình thức quen thuộc là nhận tin nhắn biến động số dư qua SMS Banking, hiện tại nhiều ngân hàng đã cung cấp dịch vụ OTT, nhận tin biến động số dư trên các ứng dụng ngân hàng điện tử, ngân hàng số. Tuy nhiên, để nhận được tin nhắn OTT, điện thoại của khách hàng phải có kết nối Internet và cài ứng dụng ngân hàng trên điện thoại.

Tin nhắn OTT có ưu điểm là ngoài biến động số dư, khách hàng còn nhận được thêm thông tin về chương trình khuyến mại, ưu đãi dịch vụ, nhắc lịch trả nợ,…Hơn nữa OTT không giới hạn độ dài ký tự so với SMS truyền thông, tin nhắn tiếng Việt có dấu dễ hiểu. Khách hàng cũng không cần lo lắng không nhận được thông tin thay đổi số dư khi đi nước ngoài như khi sử dụng SMS Banking. Đa số ngân hàng đang miễn phí gửi tin OTT, không thu đồng nào của khách hàng đối với dịch vụ này.