AHS Property trở thành đối tác phân phối chiến lược dự án Hado Charm Villas

Cú bắt tay chiến lược của những đơn vị uy tín

Ngày 24/6, Lễ ký kết hợp tác phân phối giữa Tập đoàn Hà Đô và AHS Property đã diễn ra trang trọng, chính thức đánh dấu bước tiến quan trọng trong định hướng phát triển của cả hai đơn vị. AHS Property tự hào khi trở thành đối tác chiến lược phân phối dự án Hado Charm Villas do Tập đoàn Hà Đô làm chủ đầu tư.

Là một trong những thương hiệu hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam, Tập đoàn Hà Đô tiếp tục khẳng định vị thế thông qua dự án Hado Charm Villas – khu biệt thự sinh thái quy hoạch bài bản, chú trọng yếu tố sống xanh và hệ tiện ích vượt trội dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Tại sự kiện, đại diện Tập đoàn Hà Đô đánh giá cao uy tín cùng năng lực chuyên môn của AHS Property trong lĩnh vực phân phối bất động sản cao cấp. Việc lựa chọn AHS làm đối tác chiến lược cho dự án Hado Charm Villas thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc đưa sản phẩm tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu – những người tìm kiếm không gian sống đẳng cấp, khác biệt và mang tính biểu tượng.

Sự hợp tác giữa hai thương hiệu uy tín không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu quả phân phối Hado Charm Villas mà còn được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội – nơi đang chứng kiến sự phát triển hạ tầng vượt bậc và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ.

Với năng lực chuyên môn vững vàng, am hiểu thị trường và tư duy dịch vụ lấy khách hàng làm trọng tâm, AHS Property khẳng định vai trò nổi bật trong việc phân phối các sản phẩm biệt thự cao cấp. Việc đồng hành cùng dự án Hado Charm Villas không chỉ giúp nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường mà còn gia tăng giá trị thương hiệu, lan tỏa chuẩn mực sống đẳng cấp đến cộng đồng cư dân tinh hoa.

Việc đồng hành cùng Tập đoàn Hà Đô nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của AHS Property, hướng đến xây dựng hệ sinh thái phân phối đa kênh và phát triển mối quan hệ hợp tác bền vững với các quý chủ đầu tư uy tín trên thị trường.

Hado Charm Villas – Không gian sống xanh dành riêng cho giới tinh anh

Tọa lạc tại vị trí chiến lược trên trục Đại lộ Thăng Long và đường Liên khu 8 rộng 50m – tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía Tây đang phát triển mạnh mẽ – Hado Charm Villas sở hữu lợi thế vượt trội về liên kết vùng, chỉ cách Trung tâm Hội nghị Quốc gia khoảng 10 phút di chuyển.

Không đơn thuần là một khu đô thị, Hado Charm Villas còn được định vị là khu biệt thự sinh thái cao cấp dành cho giới thượng lưu – những người đề cao giá trị sống riêng tư, chuẩn mực quốc tế và không gian xanh lý tưởng giữa lòng thành phố hiện đại.

Dự án được quy hoạch trên tổng diện tích hơn 30ha, với 18,1% cho xây dựng và 60% diện tích phát triển cây xanh, mặt nước và hệ tiện ích nội khu đồng bộ. Đây là tỷ lệ hiếm có trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa tại Hà Nội ngày càng gia tăng, mang lại cho cư dân trải nghiệm sống gần gũi thiên nhiên – nơi tiếng chim, làn gió và sắc xanh trở thành bản sắc của từng khoảnh khắc sống.

Cuộc sống xanh, gần gũi với thiên nhiên tại Hado Charm Villas

Mỗi căn biệt thự, liền kề tại Hado Charm Villas là một không gian sống riêng biệt, thiết kế hiện đại, hài hòa với cảnh quan, như những ốc đảo yên bình nhưng vẫn kết nối chặt chẽ với cộng đồng cư dân tinh hoa.

Được phát triển 33 tiện ích cao cấp, dự án đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống, nghỉ dưỡng và giáo dục: từ cụm bể bơi bốn mùa, công viên chủ đề, vườn thiền, sân thể thao đa năng, clubhouse chuẩn resort đến hệ thống trường học liên cấp quốc tế ngay trong nội khu. Tất cả đều được quy hoạch theo chuẩn "all-in-one" – tiện nghi, hiện đại và khép kín.

Giới đầu tư nhận định, không chỉ là nơi an cư lý tưởng, Hado Charm Villas (Dự án Khu đô thị An Khánh – An Thượng, huyện Hoài Đức) còn là sản phẩm đầu tư giàu tiềm năng sinh lời tại phía Tây Hà Nội – khu vực đang bứt phá về hạ tầng và thu hút dòng vốn lớn.

Hiện nay, với quỹ đất biệt thự thấp tầng ngày càng khan hiếm, kết hợp cùng yếu tố sống xanh được ưa chuộng, dự án thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trên thị trường. Hado Charm Villas kiến tạo một không gian sống xứng tầm, mở ra cơ hội sở hữu tài sản mang dấu ấn cá nhân – nơi mỗi ngày đều là trải nghiệm sống nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị hiện đại.

Mọi thông tin chi tiết về dự án vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Bất Động Sản AHS

Điện thoại: 0964960955

Website: https://ahsproperty.vn/

Trụ sở chính: Tầng 3, Toà The Legend, Số 109 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội