Ai cũng nghĩ là Sa Pa, đây mới là nơi duy nhất 3 lần được vinh danh đẹp nhất thế giới: Cách Hà Nội 180km

Mộc Châu 3 lần được thế giới vinh danh về thiên nhiên

Khi nhắc đến du lịch vùng cao miền Bắc, nhiều người thường nghĩ ngay đến Sa Pa với biển mây, ruộng bậc thang và khí hậu mát mẻ quanh năm. Thế nhưng, Mộc Châu mới là điểm đến của Việt Nam nhiều lần được quốc tế ghi nhận ở hạng mục dành cho thiên nhiên.

Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 180km, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu (tỉnh Sơn La) tiếp tục được World Travel Awards 2025 trao danh hiệu "World's Leading Regional Nature Destination" (Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới). Đây là lần thứ ba Mộc Châu nhận danh hiệu này sau các năm 2022 và 2023.

Mộc Châu mới là điểm đến của Việt Nam nhiều lần được quốc tế ghi nhận ở hạng mục dành cho thiên nhiên. (Ảnh: Traveloka)

Trước đó, điểm đến này cũng được trao giải "Asia's Leading Regional Nature Destination 2025", tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những điểm đến thiên nhiên nổi bật của châu Á.

Được thành lập từ năm 1993, World Travel Awards được xem là một trong những giải thưởng uy tín nhất của ngành du lịch toàn cầu, thường được ví như "Oscar của ngành du lịch". Việc liên tiếp được vinh danh cho thấy sức hút của Mộc Châu không chỉ đến từ cảnh quan, mà còn từ những nỗ lực phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Điều gì giúp Mộc Châu hấp dẫn suốt bốn mùa?

Nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, Mộc Châu sở hữu khí hậu ôn hòa quanh năm với nhiệt độ trung bình khoảng 18-22 độ C. Đây cũng là lý do cao nguyên này từ lâu được nhiều người ví như "Đà Lạt của miền Bắc".

Mỗi mùa trong năm, Mộc Châu lại mang đến một trải nghiệm khác nhau.

Khoảng tháng 1 đến tháng 2, những thung lũng ở Nà Ka, Phiêng Khoảnh hay bản Pa Phách phủ kín sắc trắng hoa mận xen lẫn màu hồng của hoa đào. (Ảnh: Adavigo)

Khoảng tháng 1 đến tháng 2, những thung lũng ở Nà Ka, Phiêng Khoảnh hay bản Pa Phách phủ kín sắc trắng hoa mận xen lẫn màu hồng của hoa đào. Đây là thời điểm được nhiều du khách và nhiếp ảnh gia chờ đợi nhất trong năm.

Đến tháng 3, khi mùa hoa mận khép lại, hoa ban bắt đầu nở trắng núi rừng. Cùng thời điểm này, đồng bào dân tộc Thái tổ chức Lễ hội Hết Chá với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống như múa xòe, hát dân ca và các trò chơi dân gian.

Từ tháng 4 đến tháng 8, Mộc Châu bước vào mùa tránh nóng. Những đồi chè xanh mướt như Đồi chè Trái Tim hay Nông trường chè Mộc Châu trải dài trên các sườn đồi, tạo nên khung cảnh đặc trưng của cao nguyên. Đây cũng là mùa mận chín, khi nhiều nhà vườn mở cửa để du khách tham quan và tự tay thu hoạch.

Từ tháng 4 đến tháng 8, Mộc Châu bước vào mùa tránh nóng. (Ảnh: iVIVU)

Bước sang tháng 9 và tháng 10, những cánh đồng lúa chuyển màu vàng óng, báo hiệu mùa thu hoạch. Đây cũng là dịp diễn ra Tết Độc lập của đồng bào Mông – một trong những lễ hội lớn nhất vùng Tây Bắc với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống.

Cuối năm, từ tháng 11 đến tháng 12, Mộc Châu lại khoác lên mình màu trắng của hoa cải, xen lẫn sắc vàng của dã quỳ, tạo nên một khung cảnh hoàn toàn khác so với những mùa còn lại.

Không chỉ có hoa và đồi chè

Ngoài cảnh sắc theo mùa, Mộc Châu còn sở hữu nhiều điểm đến nổi tiếng như thác Dải Yếm, rừng thông Bản Áng, đỉnh Pha Luông và cầu kính Bạch Long – cây cầu đi bộ đáy kính từng được Guinness World Records công nhận là dài nhất thế giới khi ra mắt.

Mộc Châu còn sở hữu nhiều điểm đến nổi tiếng như thác Dải Yếm, rừng thông Bản Áng, đỉnh Pha Luông và cầu kính Bạch Long. (Ảnh: iVIVU)

Những năm gần đây, địa phương cũng phát triển mạnh du lịch nông nghiệp và du lịch sinh thái. Du khách có thể tham quan các đồi chè, trang trại bò sữa, vườn mận hoặc trải nghiệm đời sống của đồng bào Thái, Mông, Dao... đang sinh sống trên cao nguyên.

Ẩm thực cũng góp phần tạo nên sức hút của Mộc Châu với các món đặc sản như bê chao, cá suối nướng, cải mèo, sữa tươi, sữa chua và mận hậu – loại trái cây đã trở thành thương hiệu của vùng đất này.

Việc liên tiếp được World Travel Awards vinh danh góp phần quảng bá hình ảnh Mộc Châu tới bạn bè quốc tế. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc liên tiếp được World Travel Awards vinh danh góp phần quảng bá hình ảnh Mộc Châu tới bạn bè quốc tế, đồng thời tạo động lực để địa phương tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững.

Giữa lúc nhiều du khách ưu tiên những điểm đến gần gũi thiên nhiên và tránh xa sự đông đúc, Mộc Châu vẫn giữ được sức hút rất riêng. Chỉ cách Hà Nội khoảng 180km, cao nguyên này không chỉ mang đến những mùa hoa, đồi chè hay khí hậu mát mẻ quanh năm, mà còn là minh chứng cho việc một điểm đến của Việt Nam hoàn toàn có thể nhiều lần chinh phục những giải thưởng du lịch uy tín của thế giới.

Nguyệt Phạm (Theo Cục Du lịch Quốc gia, World Travel Awards, Báo Sơn La)