Ai đó hãy ngăn Ốc Thanh Vân lại đi!

Theo Quỳnh Anh | 01-04-2026 - 08:06 AM | Lifestyle

Ốc Thanh Vân đang là cái tên khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán.

Chiều 31/3, buổi showcase giới thiệu bộ phim Heo 5 Móng đã diễn ra ở TP.HCM, thu hút sự quan tâm của hội "mọt phim" và giới truyền thông. Là một trong 5 dự án ghi tên vào cuộc đua phòng vé dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 sắp tới, Heo 5 Móng được kỳ vọng sẽ mang đến những giây phút lạnh sống lưng khi đưa khán giả vào không gian kinh dị của mảnh đất Nam Bộ. Sự kiện quy tụ dàn cast gồm nhiều diễn viên nổi tiếng như NS Thanh Thuỷ, Võ Tấn Phát, Ốc Thanh Vân, Trần Ngọc Vàng...

Chiếm trọn spotlight buổi showcase chính là sự xuất hiện của Ốc Thanh Vân. Sau hơn 1 năm ở Úc, Ốc Thanh Vân đã trở lại showbiz Việt vào năm ngoái và chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, ngoại hình của cô lại trở thành chủ đề gây tranh luận lớn. Cô diện lên mình bộ váy cúp ngực màu đỏ rực, khoe ra làn da nâu lạ lẫm. Điều đáng nói là Ốc Thanh Vân được nhận xét không phù hợp với hình tượng "gái Tây" slay sắc sảo, cho nên nước da nâu không những không giúp cô trở nên khoẻ khoắn, năng động hơn mà còn dìm nhan sắc xuống vài phần.

Ốc Thanh Vân trở thành tâm điểm chú ý với ngoại hình khác lạ

Qua ống kính cam thường, Ốc Thanh Vân sở hữu làn da căng bóng nhưng khuôn mặt lại có phần già hơn. Có ý kiến cho rằng nguyên nhân là lối makeup Âu - Mỹ: lông mày mỏng nhưng xăm sắc lẹm, lông mi giả dày cộp, đánh khối đậm... khiến tổng thể visual thiếu đi nét mềm mại ngày trước của nữ diễn viên.

Trên các diễn đàn, ý kiến tranh luận nhanh chóng chia thành hai luồng rõ rệt. Một bên cho rằng Ốc Thanh Vân đang mạnh dạn làm mới bản thân sau thời gian dài vắng bóng, việc thử nghiệm phong cách “gái Tây” là điều dễ hiểu trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ Việt cũng đang theo đuổi hình ảnh cá tính, hiện đại hơn. Tuy nhiên, phía còn lại nhận xét sự thay đổi này chưa thực sự phù hợp với đường nét gương mặt và khí chất của nữ diễn viên, khiến tổng thể trở nên lệch tông thay vì thăng hạng nhan sắc.

Một số bình luận của netizen:

- Ai đó ngăn bả nhuộm da lại đi.

- Chị Ốc bây giờ trông khác quá, đi đường chắc chẳng nhận ra mất.

- Ốc Thanh Vân ngày xưa đâu mất tiêu rồi.

- Cái chính là nét của bả không hợp với style Tây này, trông lạc quẻ lắm.

- Cái layout makeup này kiểu gì ý, dìm visual quá.

Dù vậy, không thể phủ nhận việc Ốc Thanh Vân xuất hiện trở lại tại sự kiện lớn đã thu hút sự chú ý đáng kể, góp phần giúp Heo 5 Móng tăng thêm độ thảo luận trước thềm ra rạp. Với kinh nghiệm diễn xuất lâu năm cùng độ nhận diện cao, cô vẫn là cái tên có sức hút riêng.

