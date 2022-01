Ai hội tụ 5 đặc điểm thì xin chúc mừng, bạn rất có thể đang sở hữu "cơ thể miễn nhiễm ung thư"

Một số người có khả năng bị ung thư thấp hơn những người khác, có thể nói rằng họ có "cơ thể miễn dịch với ung thư". Những ai hội tụ đủ 5 đặc điểm này thì chứng tỏ bạn đang sở hữu một "cơ thể miễn nhiễm ung thư".

1. Ổn định cảm xúc

Một cơ thể người bình thường sản sinh ra 3000 tế bào ung thư mỗi ngày, và trong cơ thể có những tế bào tiêu diệt tự nhiên (tế bào NK) đặc biệt chịu trách nhiệm tiêu diệt tế bào ung thư. Tuy nhiên, những tế bào NK rất nhạy cảm với sự thay đổi của cảm xúc, nếu để tâm trạng xấu như lo lắng, sợ hãi trong thời gian dài, số lượng và chức năng của tế bào NK sẽ giảm hơn 20%, theo một nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí Điều dưỡng Qilu (Trung Quốc).

Ngược lại, những người có tinh thần lạc quan, ngay cả khi đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, hiệu quả điều trị và tốc độ hồi phục tốt hơn so với những người khác. Do đó, GS. Zhong Nanshan, Viện sĩ Học viện Kỹ thuật Trung Quốc cho biết trạng thái tâm lý, tình cảm của một người sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến việc phòng và chữa bệnh ung thư.

Những người chịu áp lực lớn có thể thực hiện các bài tập thiền hoặc yoga mỗi ngày để điều chỉnh căng thẳng, thư giãn cơ thể và hít thở nhằm ngăn ngừa sự xuất hiện của các bệnh tim mạch và ung thư trong cơ thể.

2. Đảm bảo chất lượng giấc ngủ

Nghiên cứu nêu trên cũng cho thấy phụ nữ ngủ ít hơn 7 tiếng mỗi đêm có 47% nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Điều này là do giấc ngủ có liên quan mật thiết đến quá trình bài tiết melatonin trong cơ thể, khi bài tiết melatonin không đủ, chúng ta sẽ khó đi vào giấc ngủ.

Đồng thời, melatonin cũng có thể ức chế sự bài tiết estrogen ở phụ nữ, và estrogen chính xác là yếu tố chủ chốt gây ra ung thư vú. Ngoài ra, khi cơ thể con người thiếu ngủ, hệ thống miễn dịch không thể hoạt động bình thường và không thể chống lại sự xâm nhập của các tế bào ung thư.

Chất lượng giấc ngủ kém cũng có thể gây ra rối loạn nội tiết và hormone, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến hệ miễn dịch hoạt động kém.

3. Không uống rượu, không hút thuốc

Tác hại của thuốc lá, rượu bia đối với cơ thể chắc hẳn ai cũng biết nhưng nhiều người vẫn còn ngó lơ và nghĩ rằng ung thư sẽ không tự tìm đến. Nhưng uống nhiều hơn 5 ly mỗi ngày có liên quan đến hơn 10 loại ung thư, đặc biệt là ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư thực quản...

Hút thuốc lá có liên quan mật thiết đến ung thư phổi. Số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy 87% bệnh nhân chết vì ung thư phổi là do hút thuốc lá hoặc hút thuốc thụ động. Vì vậy, các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo người hút thuốc lá nên bỏ thuốc càng sớm càng tốt, người thích nhậu nhẹt không nên uống nhiều rượu trong thời gian dài, nên uống thuốc chống say sau khi uống rượu.

4. Duy trì thói quen tập thể dục hàng ngày

Những người tập thể dục thường xuyên không chỉ có thể lực tốt hơn những người không tập mà còn có tuổi thọ cao hơn. Tập thể dục thường xuyên có thể rèn luyện toàn bộ cơ thể của chúng ta và giảm tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính bao gồm bệnh tim và tiểu đường.

Tập thể dục giúp cải thiện chức năng hệ thống miễn dịch và thể chất, nhờ đó có thể chống lại sự đột biến của tế bào ung thư và ngăn ngừa ung thư tốt hơn.

5. Tránh xa đồ chiên rán

Chiên là một cách chế biến không lành mạnh, thức ăn chiên rán thường chứa rất nhiều chất béo và chất oxy hóa, đồng thời cũng rất giàu calo, dễ dẫn đến huyết áp cao và lipid máu cao, có thể gây ra béo phì và bệnh tim mạch.

Điều đáng sợ nhất là thực phẩm sẽ sinh ra chất gây ung thư là benzopyrene khi chiên ngập dầu ở nhiệt độ cao, ăn lâu dễ sinh ung thư.

"Cơ quan miễn dịch ung thư" không phải bẩm sinh, mà được phát triển bởi những thói quen tốt thông thường. Đặc biệt, cảm xúc liên quan mật thiết đến khả năng miễn dịch của con người nên việc duy trì tâm trạng lạc quan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc phòng và điều trị ung thư.

Nguồn và ảnh: Kknews, WHO, Tạp chí Điều dưỡng Qilu, Healthline, Pinterest