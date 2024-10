Ái nữ nhà sao Việt đình đám giỏi đến mức Hoa hậu Hà Kiều Anh muốn gửi con sang nhờ kèm cặp: Soi thành tích đúng là quá đỉnh

Vợ chồng siêu mẫu Bình Minh và doanh nhân Anh Thơ hiện là một trong những gia đình hạnh phúc của showbiz Việt. Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi có 2 cô con gái. Bé An Nhiên - con gái 15 tuổi của diễn viên Bình Minh - được khen gương mặt xinh xắn, chiều cao vượt trội giống bố. An Nhiên hiện cao hơn mẹ (1,6 m) và gần bằng bố (1,84 m).

Thỉnh thoảng, cô bé sinh năm 2009 xuất hiện tại một số sự kiện cùng bố mẹ hay qua những tấm hình chụp chung cùng gia đình.

Học giỏi đến mức Hoa hậu cũng muốn gửi con sang nhờ kèm

Được biết, An Nhiên đang theo học cấp ba tại một trường quốc tế ở TP HCM. Cô bé là niềm tự hào của gia đình, tính cách ngoan ngoãn, thành tích học tập tốt. Mới đây, An Nhiên được trường vinh danh học sinh xuất sắc năm học 2023-2024.

Dù không bị gia đình tạo áp lực thành tích học tập nhưng An Nhiên rất có tinh thần tự giác, đôi khi được bạn bè rủ đi chơi còn mang tập vở để làm bài hoặc từ chối không đi nếu chưa hoàn thành bài tập. Không chỉ học giỏi các môn văn hóa, ở trường cô bé còn tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ, đạt nhiều giải thưởng về bơi lội, cầu lông, đàn, múa. An Nhiên hiện là thành viên đội tuyển bơi của trường, được kình ngư Ánh Viên trực tiếp đào tạo.

Cô bé còn có năng khiếu vẽ, nhảy múa, thường khiến bố mẹ bất ngờ khi phác họa các tòa nhà, khu phố rất đẹp và hay được cử làm biên đạo, phụ trách dựng các bài nhảy, tiết mục văn nghệ ở trường dù chỉ tự học qua các video đăng trên YouTube.

Khi hình ảnh, video bé An Nhiên được trường vinh danh do Bình Minh và bà xã đăng trên trang cá nhân, hoa hậu Hà Kiều Anh và nhiều bạn bè, khán giả trầm trồ khen con gái diễn viên "vừa xinh vừa giỏi". Hà Kiều Anh nói cô muốn gửi con trai thứ hai sang nhờ An Nhiên kèm cặp.

Một số cư dân mạng bình luận khuyên An Nhiên nên thi Hoa hậu trong tương lai. Đáp lại điều này, Anh Thơ liền chia sẻ phản ứng của ái nữ: "Mốt không biết sao chứ giờ là hổng có thích rồi á". Được biết, con gái Bình Minh có ước mơ trở thành kiến trúc sư trong tương lai.

Anh Thơ cho biết luôn khuyến khích con hướng về cộng đồng thông qua các việc làm vừa sức, mang ý nghĩa. Qua đó, gia đình dạy các bé về tình yêu thương, biết quan tâm, giúp đỡ người xung quanh.

Bình Minh, Anh Thơ chọn phương pháp uốn nắn tự nhiên, tôn trọng sở thích của các con. Từ nhỏ, hai bé được bố mẹ rèn tính tự lập, kỷ luật giờ giấc. Nhìn vẻ ngoài cao lớn nhưng An Nhiên vẫn giữ vẻ hồn nhiên, chừng mực đúng tuổi, không quá điệu đà.