Ái nữ sắp kết hôn cùng hot boy nổi tiếng: Hùn tiền mua penthouse 13 tỷ, chọn trả góp hàng tháng vì lý do này

Chỉ mất 1 tuần để quyết định xuống tiền mua căn penthouse 3 tầng, Trí Thịt Boà (Trí Phan, SN 1997) và Hà My (SN 1997) còn khiến dân tình bất ngờ hơn nữa khi công khai bỏ hơn 13 tỷ đồng để sở hữu và tân trang toàn bộ ngôi nhà.

Nhưng lắng nghe cách cặp lập kế hoạch tài chính mới thấy rất hay ho, từ những chia sẻ dứt khoát về tiền nong liền hiểu được tại sao ở độ tuổi còn trẻ như thế, Trí và Hà My đã sẵn sàng đứng tên tài sản có giá trị cao như vậy.

Trí Thịt Boà (Trí Phan, SN 1997) và Hà My (SN 1997) trong tổ ấm của mình

Dù Hà My là gương mặt quen thuộc trong giới rich kid Việt kiêm hot girl có hơn 142k người theo dõi trên MXH chuyên mảng làm đẹp, nhưng cách cô nàng lại tiêu tiền và mua sắm thông minh khiến netizen ấn tượng. Còn Trí Thịt Boà thì luôn chăm chỉ kiếm tiền trên kênh TikTok có hơn 2,1 triệu người theo dõi và các nền tảng MXH khác, luôn duy trì thói quen tích luỹ từ rất sớm, bất kể thời điểm nào cũng đặt mục tiêu rõ ràng về tài chính.

Cặp đôi cũng cho biết, quyết định mua nhà song song thời điểm cầu hôn, vì sau khi cưới Trí và My cũng cần có một tổ ấm được làm riêng theo gout của mình.

Căn penthouse khi mới tậu có thiết kế không hợp ý nên Trí và Hà My đã quyết định đập khá nhiều để làm lại hết. Sau khi tân trang, penthouse 3 tầng có tổng diện tích 242m2. Công năng bao gồm: 1 phòng bếp và phòng ăn chung có diện tích lớn, 1 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chính, 1 phòng gym và 1 phòng studio nhỏ. Căn nhà do Hà My thiết kế chính, phong cách hiện đại và đơn giản, lấy tone xám đậm làm màu chủ đạo. Quá trình thi công và hoàn thiện chỉ vỏn vẹn 1 tháng.

Căn penthouse 3 tầng tone xám đậm của Trí và Hà My

Tham quan không gian nhà mới thấy cách cặp đôi đầu tư cho tổ ấm của mình: Không phô trương mà chỉ vừa đủ, mọi công năng phù hợp và không bày vẽ gì nhiều. "Tuy nhiên, cái nào có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, cái nào cần thiết thì mình đầu tư gần xịn nhất để dùng được lâu", Trí chia sẻ về quan điểm khi chọn nội thất cho penthouse.

Để có thể sở hữu được căn nhà đúng ý, Trí và Hà My cần đến sự giúp đỡ về cả tài chính lẫn tinh thần từ gia đình 2 bên. Cặp đôi cho biết trước khi cưới, cả 2 nhà đều đã sẵn sàng hỗ trợ các con để có được tổ ấm cho riêng mình. Cặp đôi cho biết, khoản tiền mua nhà bao gồm tiền mượn từ gia đình 2 bên, tiền cả 2 tích góp từ lâu và có vay thêm ngân hàng.

Và lý do vay ngân hàng thì được Trí Thịt Boà bật mí rằng: Đó là động lực giúp cả hai làm việc chăm chỉ hơn và tiết kiệm nhiều hơn trong cuộc sống.

Để chi trả tiền sinh hoạt và lãi suất hàng tháng, cặp đôi cho biết cả 2 đều nỗ lực kiếm tiền hơn, cùng nhau đảm bảo công việc sáng tạo nội dung toàn thời gian và nhận thêm 1 vài dự án khác. Bên cạnh việc năng suất kiếm tiền thì kế hoạch tài chính cũng được lập lại 1 cách chặt chẽ hơn.

Nếu như trước khi mua nhà, Trí cho biết với mỗi dự án nhận được, khi tiền đổ về tài khoản sẽ lập tức trích ra 40- 50% sang tài khoản khác để tiết kiệm và không bao giờ đụng đến; 50% còn lại để trả cho sinh hoạt phí như tiền ăn uống, xăng xe, các chi phí khác,... và duy trì trong suốt nhiều năm. Nhưng hiện tại, bản thân Trí vẫn luôn cố gắng cân đối chi tiêu cho từng thời điểm, phân bổ số tiền tích luỹ sao cho phù hợp với nhu cầu hiện tại.

Chia sẻ nhiều hơn về điều này, Trí cho biết: "Trước đây khi chưa có ý định mua nhà, khoản tiền để dành ra mỗi tháng được xem như dự phòng cho các trường hợp bất ngờ, như thất nghiệp hoặc dịch bệnh khiến mình không kiếm ra tiền. Nhưng khi có mục tiêu lớn hơn, thì khoản tích luỹ này sẽ lập tức có tác dụng. Vậy nên Trí luôn duy trì việc để tiền tiết kiệm riêng ra 1 tài khoản và không bao giờ đụng vào''.

Dù là người làm trong ngành làm đẹp, có nhu cầu mua sắm rất cao nhưng Hà My cho biết, việc mua sắm luôn nằm trong khả năng có thể chi trả, không mua vượt nhu cầu

Còn Hà My, dù là người làm trong ngành làm đẹp, nhu cầu mua sắm rất cao nhưng cô nàng cho biết, việc mua sắm luôn nằm trong khả năng có thể chi trả, không mua vượt nhu cầu. Nếu như trong năm cần có 1 vài dịp đặc biệt để tự thưởng bản thân thì Hà My sẽ ưu tiên mua đồ hiệu với tiêu chí phù hợp và bền vững: "Đồ hiệu là một thứ rất đáng đầu tư, mình có thể sử dụng trong rất nhiều năm liền mà vẫn dùng tốt. Thậm chí có chiếc túi hiệu My mua từ năm 18 tuổi, đến bây giờ đã 9 năm mà vẫn dùng ngon lành nên không hề phí phạm chút nào!".



Trí và Hà My luôn đồng điệu về quan điểm tiêu tiền và hiếm khi tranh luận về tiền bạc. Cặp đôi cho biết đã tạo chung 1 tài khoản để chi trả nhu cầu thiết yếu hàng tháng và để kiểm soát chi tiêu sao cho rõ ràng và hợp lý nhất. "Hơn nữa, hàng tháng mình đều xem lại chi tiêu xem có tiêu lố khoản nào không, cái gì có thể cắt bớt thì tháng sau sẽ cố gắng không tiêu vào nữa. Đó là cách chúng mình cân đối các khoản chi theo tháng, theo năm", Hà My chia sẻ.