Ai sở hữu núi Phú Sĩ?

Nhật Bản nổi tiếng khắp thế giới chủ yếu nhờ nền văn hóa đa dạng và lôi cuốn — từ văn học, âm nhạc cho đến những hình ảnh minh họa đầy thú vị, có rất nhiều điều để yêu mến ở quốc gia này. Nhưng khi nói đến các biểu tượng hữu hình, có một thứ thực sự vượt lên trên tất cả: núi Phú Sĩ.

Dù ngọn núi này chỉ mới được thêm vào Danh sách Di sản Thế giới gần đây, nó đã là biểu tượng của Nhật Bản trong nhiều thế kỷ, một cột mốc mang giá trị xã hội và văn hóa to lớn. Vì vậy, nếu được hỏi ai là chủ sở hữu của ngọn núi này, bạn có thể sẽ cho rằng đó là một công viên quốc gia hoặc một khu đất thuộc sở hữu nhà nước.

Nhưng bạn đã nhầm.

Để làm rõ điều này ngay từ đầu: núi Phú Sĩ — hay ít nhất là đỉnh của nó — là đất thuộc sở hữu tư nhân.

Đó là câu trả lời ngắn gọn — tuy nhiên, câu trả lời ngắn gọn đó còn xa mới phản ánh hết toàn bộ sự thật, vì vậy hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này.

Đầu tiên, chủ sở hữu tự hào của đỉnh núi Phú Sĩ không phải là một cá nhân — mà thực chất là Đền Fujisan Hongū Sengen Taisha (gọi tắt là Đền Sengen Grand), phần lớn nằm ở thành phố Fujinomiya, tỉnh Shizuoka. Khu vực thuộc sở hữu của ngôi đền bao gồm toàn bộ phần từ trạm thứ 8 của ngọn núi (độ cao 3.250 mét) lên đến đỉnh (3.776 mét), trong khi toàn bộ khu vực từ trạm thứ 8 trở xuống về mặt kỹ thuật là đất công. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng như vậy.

Đền Sengen Grand

Nếu quay ngược thời gian vài thế kỷ, chúng ta sẽ thấy toàn bộ ngọn núi từng thuộc sở hữu của Tokugawa Ieyasu. Vào năm 1606, ông đã hiến tặng đỉnh núi cho ngôi đền, và đền Sengen đã nắm giữ quyền sở hữu cho đến Thời kỳ Minh Trị (Meiji), khi Thiên hoàng khôi phục lại vị thế là người cai trị tối cao của Nhật Bản.

Trong thời kỳ này, chính quyền Minh Trị đã thu hồi quyền kiểm soát ngôi đền trên núi Phú Sĩ cùng hầu hết các ngôi đền khác, biến tất cả thành đất công. Tình trạng này kéo dài cho đến năm 1949, khi Hiến pháp mới của Nhật Bản được ban hành, thiết lập sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước, đồng thời toàn bộ đất đai bị chính quyền Minh Trị thu hồi đã được trả lại cho các ngôi đền. Ngoại trừ núi Phú Sĩ.

Điều này đã thúc đẩy Đền Sengen Grand đệ đơn kiện, khẳng định rằng vùng đất này là một nơi linh thiêng quan trọng đối với ngôi đền. Dù họ đã thắng kiện vào năm 1974, đỉnh núi vẫn không được chính thức trả lại cho đến tận năm 2004.

Nhưng mọi rắc rối vẫn chưa dừng lại ở đó.

Mặc dù Đền Sengen Grand hiện về mặt kỹ thuật là chủ sở hữu đỉnh núi Phú Sĩ, vẫn có một trở ngại nhỏ: Vùng đất này chưa bao giờ được đăng ký quyền sở hữu.

Nguyên nhân cho việc này cũng khá phức tạp: núi Phú Sĩ nằm trên ranh giới giữa tỉnh Shizuoka và tỉnh Yamanashi. Tuy nhiên, đường ranh giới đó hoàn toàn biến mất trên ngọn núi — không hề có một đường phân định chính thức nào cho biết phần nào thuộc Yamanashi và phần nào thuộc Shizuoka. Điều này đồng nghĩa với việc ngôi đền không thể đăng ký chính thức vùng đất này là của riêng mình.

Dù các chi tiết kỹ thuật có ra sao đi nữa, thì khi bạn leo lên đỉnh núi Phú Sĩ, bạn không chỉ đang đứng trên một trong những biểu tượng vĩ đại nhất của Nhật Bản — mà bạn còn đang đứng trên tài sản tư nhân.

Nguồn: Japan Today