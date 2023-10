Ai sở hữu Thái Dương Group?

Như Nhadautu.vn đã đưa tin, Bộ Công An ngày 20/10 cho biết, Cơ quan CSĐT của Bộ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CTCP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan; khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét với 6 đối tượng.

Cụ thể, Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Công ty Thái Dương về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự;

Đặng Trần Chí, Giám đốc và Phạm Thị Hà, Kế toán Công ty Hợp Thành Phát; Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Thị Hiền, Kế toán Công ty CP Đất hiếm Việt Nam về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự.

CTCP Tập đoàn Thái Dương thành lập tháng 9/2002, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, khai khoáng và mỏ xây dựng; sản xuất các sản phẩm từ khoáng chất phi kim loại khác...

Tập đoàn Thái Dương là chủ Dự án đầu tư khai thác và chế biến quặng đất hiếm tại mỏ đất hiếm Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, với quy mô 6,24ha. Dự án nhận giấy phép khai thác khoáng sản vào ngày 13/6/2013 và quyết định chủ trương đầu tư ngày 7/9/2017. Được biết, dự án sau đó hoàn thành và hoạt động vào tháng 6/2018.

Đến tháng 10/2021, công ty tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng. Đáng chú ý, dù là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật duy nhất, song ông Đoàn Văn Huấn lại chỉ sở hữu 3% cổ phần Thái Dương Group. Một cá nhân cùng địa chỉ thường trú với ông, bà Nguyễn Thị Thu Hằng có 2% cổ phần. Trong khi đó, 95% cổ phần còn lại trong Thái Dương Group không được công khai.

Bên cạnh Thái Dương Group, ông Huấn còn là Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của CTCP Đất hiếm Yên Phú. Theo tìm hiểu, Đất Hiếm Yên Phú thành lập vào tháng 3/2017, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kim loại màu và kim loại quý, chi tiết là chế biến khai thác quặng đất hiếm.

Ở thời điểm mới thành lập, vốn điều lệ công ty đạt 80 tỷ đồng với các cổ đông gồm Tập đoàn Thái Dương (53%), ông Đoàn Văn Huấn (26%), ông Đào Duy Tùng (11%) và ông Lưu Anh Tuấn (10%). Ông Lưu Anh Tuấn cũng là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của công ty. Doanh nghiệp này cũng được cấp giấy phép khai thác và chế biến đất hiểm mỏ Yên Phú (Yên Bái).

Ông Huấn còn đứng tên và là Giám đốc tại CTCP Chế biến đất hiếm. Đây là doanh nghiệp mới thành lập từ tháng 2/2023 với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông còn là đại diện theo pháp luật của CTCP Khai thác và chế biến vật liệu Tiên Tiến. Công ty mới thành lập tháng 8/2023 với ngành nghề bán buôn kim loại và quặng, khai thác quặng, khí đốt tự nhiên... Vốn điều lệ 10 tỷ đồng.

Theo dữ liệu của Nhadautu.vn, cơ cấu cổ đông Tiên Tiến gồm: Tập đoàn Thái Dương (40%), CTCP Đầu tư Xuân Cầu Lạch Huyện (40%) và CTCP Đầu tư SISC (20%). Trong đó, Xuân Cầu Lạch Huyện được biết đến là chủ đầu tư dự án khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu 11.100 tỷ đồng tại Hải Phòng; còn CTCP Đầu tư SISC được thành lập năm 2009, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật là ông Hoàng Anh Tuấn (SN 1963).