Ai thấy Vũ Thúy Quỳnh SN 1984 liên hệ ngay qua số điện thoại 0984.681.696
Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định truy tìm đối tượng Vũ Thúy Quỳnh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang xác minh, giải quyết đơn tố giác Vũ Thúy Quỳnh (SN: 1984; Nơi thường trú: số 18 Trần Cao Vân, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa xác định được đối tượng Vũ Thúy Quỳnh hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định truy tìm đối tượng trên.
Nếu phát hiện đối tượng Vũ Thúy Quỳnh ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (Điều tra viên Cao Văn Huy, SĐT: 0984.681.696), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.
