Ai thấy Vũ Thúy Quỳnh SN 1984 liên hệ ngay qua số điện thoại 0984.681.696

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang xác minh, giải quyết đơn tố giác Vũ Thúy Quỳnh (SN: 1984; Nơi thường trú: số 18 Trần Cao Vân, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Vũ Thúy Quỳnh. Ảnh: CQCA

Quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa xác định được đối tượng Vũ Thúy Quỳnh hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định truy tìm đối tượng trên.

Nếu phát hiện đối tượng Vũ Thúy Quỳnh ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (Điều tra viên Cao Văn Huy, SĐT: 0984.681.696), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.