AI trả tiền hậu hĩnh hơn game thủ, GPU thế hệ mới của Nvidia và AMD có thể bị hoãn đến năm 2028

Những game thủ đang chờ thế hệ card đồ họa tiếp theo của Nvidia và AMD có thể phải kiên nhẫn lâu hơn dự kiến. Theo nguồn tin rò rỉ mới, gần như toàn bộ GPU gaming thế hệ kế tiếp của hai hãng sẽ không xuất hiện trước năm 2028.

Thông tin đến từ Kepler_L2, một leaker từng đưa ra nhiều dự đoán tương đối chính xác về phần cứng AMD. Khi được hỏi trên diễn đàn AnandTech về thời điểm ra mắt thế hệ GPU mới, người này cho rằng cả Nvidia lẫn AMD đều đã đẩy phần lớn kế hoạch sản phẩm sang năm 2028.

Ngoại lệ duy nhất được nhắc đến là GPU có tên mã AT2 của AMD, hiện vẫn có khả năng xuất hiện trong năm 2027.

Leaker Kepler_L2 cho rằng AT2 sẽ là GPU thế hệ mới duy nhất ra mắt trong năm 2027, còn các sản phẩm khác của Nvidia và AMD phải chờ đến năm 2028.

AI đang hấp dẫn hơn thị trường game

Nvidia và AMD đều đang chứng kiến nhu cầu rất lớn đối với bộ tăng tốc AI và sản phẩm dành cho trung tâm dữ liệu. So với card đồ họa bán cho game thủ, những sản phẩm này có giá trị cao hơn đáng kể và mang lại biên lợi nhuận hấp dẫn hơn.

Khi năng lực sản xuất chip, đóng gói và bộ nhớ vẫn có giới hạn, việc ưu tiên sản phẩm AI trở thành lựa chọn dễ hiểu về mặt kinh doanh. Điều đó cũng đồng nghĩa GPU gaming có thể phải xếp sau trong kế hoạch phát triển và phân bổ nguồn lực.

Nvidia đã giới thiệu nền tảng Vera Rubin dành cho trung tâm dữ liệu nhưng gần như chưa chia sẻ thông tin chính thức về thế hệ GeForce kế tiếp. Dòng card này được dự đoán mang tên RTX 60 series, với RTX 6090 giữ vị trí cao nhất.

AMD cũng tương đối im lặng về RDNA 5. Một số đối tác sản xuất card từng cho biết họ chưa nhận được lịch trình rõ ràng. Dự đoán dao động từ giữa hoặc cuối năm 2027 tới đầu năm 2028, cho thấy ngay cả những công ty trực tiếp bán card Radeon cũng chưa chắc chắn về thời điểm sản phẩm xuất hiện.

Thông tin từ Kepler_L2 trái ngược với tin đồn trước đó của kênh Moore’s Law is Dead, cho rằng Nvidia đang chuẩn bị phát hành RTX 60 series trong nửa đầu năm 2027. Kepler_L2 bác bỏ khả năng này và nhận định mốc thời gian thực tế có thể là năm 2028.

Nếu dự đoán mới chính xác, khoảng cách giữa hai thế hệ GeForce dành cho người dùng phổ thông sẽ dài hơn đáng kể so với các chu kỳ trước.

AMD có thể tung một GPU mới trong năm 2027

AT2 hiện là sản phẩm duy nhất được cho là chưa bị đẩy sang năm 2028. Theo những thông tin chưa được xác nhận, đây là chip RDNA 5 hướng đến phân khúc cận cao cấp thay vì cạnh tranh trực tiếp ở vị trí mạnh nhất.

GPU này được đồn đoán có tám Shader Engine, mỗi cụm chứa năm Compute Unit, tương đương tổng cộng 40 Compute Unit. Card sử dụng AT2 có thể được trang bị 12GB VRAM cùng giao tiếp bộ nhớ 192-bit.

Về hiệu năng, AT2 được kỳ vọng có thể cạnh tranh với GeForce RTX 5080. Nếu điều này trở thành sự thật, sản phẩm sẽ mạnh hơn Radeon RX 9070 XT hiện tại nhưng chưa đại diện cho toàn bộ sức mạnh của kiến trúc RDNA 5.

Các tin đồn trước đây còn nhắc đến một GPU Navi 5X đầu bảng với 12.288 nhân, xung nhịp tối đa khoảng 3,4GHz và 32GB bộ nhớ GDDR7. Tuy nhiên, sản phẩm này có thể nằm trong nhóm bị trì hoãn tới năm 2028.

Nếu lịch trình trên chính xác, Nvidia và AMD sẽ tiếp tục bán các dòng GPU hiện tại lâu hơn, trong khi game thủ phải lựa chọn giữa mua card đang có hoặc chờ thêm một đến hai năm. Việc thiếu sản phẩm thế hệ mới cũng có thể khiến giá GPU khó giảm nhanh, nhất là khi bộ nhớ và năng lực sản xuất tiếp tục được ưu tiên cho AI.

Dù vậy, toàn bộ thông tin hiện vẫn đến từ nguồn rò rỉ. Nvidia và AMD chưa công bố lịch phát hành RTX 60 series hoặc Radeon RDNA 5, vì vậy mốc năm 2028 chưa thể được xem là chính thức.

Nhưng câu chuyện vẫn cho thấy gaming từng là sân khấu quan trọng nhất để các hãng GPU phô diễn công nghệ, còn hiện tại, vị trí ưu tiên đó đang dần thuộc về AI.