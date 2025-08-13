AIG trao 330 suất Học bổng Cánh Diều Á Châu trị giá hơn 1,2 tỷ đồng

Cánh Diều Á Châu nâng cánh ước mơ thế hệ trẻ

Học bổng Cánh Diều Á Châu được Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) khởi xướng từ năm 2023, với mục tiêu khơi dậy khát vọng tri thức, tiếp thêm ý chí chinh phục ước mơ cho thế hệ trẻ Việt Nam. Đây là dự án đặc biệt dài hạn của AIG dành cho những học sinh, sinh viên xuất sắc, cũng như những tấm gương vượt khó hiếu học là con em, người thân của cán bộ nhân viên trong toàn Tập đoàn và các đối tác đồng hành của AIG trên khắp cả nước.

Từ 177 suất học bổng năm 2023, năm nay Học bổng Cánh Diều Á Châu đã trao 330 suất tặng các em, từ Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Nghệ An đến Vĩnh Long, TP. Hồ Chí Minh (bao gồm Bình Dương cũ)…. Học bổng Cánh Diều Á Châu tôn vinh tinh thần hiếu học, nỗ lực học tập của các em học sinh, sinh viên, cũng là cam kết đồng hành của AIG với thế hệ trẻ trong hành trình theo đuổi khát vọng tri thức và hoài bão tương lai.

Em Trần Vinh Bảo, sinh viên trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh xúc động: "Nhờ Học bổng Cánh Diều Á Châu, em có thể trang trải học phí và mua tài liệu học tập. Điều quý giá hơn là em cảm thấy mình được tin tưởng và tiếp thêm động lực học hành đến nơi đến chốn, trở thành người có ích để mai sau có thể tự mình giúp được cho nhiều người".

Các em nhỏ viết ước mơ lớn lên cánh diều mang tên mình tại lễ trao Học bổng Cánh Diều Á Châu.

Bên cạnh hoạt động trao tặng học bổng, chương trình Cánh Diều Á Châu năm 2025 còn mang đến những trải nghiệm ý nghĩa cho các em học sinh, sinh viên. Trong đó, hoạt động "Viết ước mơ", mỗi người tự tay ghi lại ước mơ lên những cánh diều mang tên mình, đã để lại ấn tượng và cảm xúc đặc biệt cho các em và người thân. Trên từng cánh diều nhỏ, những nét chữ hiện lên ước mơ hồn nhiên, chân thành của các bạn nhỏ, từ bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, đến mong muốn góp sức xây dựng quê hương…

Tham gia chương trình, em Cao Thành Đạt, học sinh lớp 4, trường Tiểu học An Bình (TP. Hồ Chí Minh) - con anh Cao Thanh Hai, một cựu tài xế của AIG - đã liên tiếp 3 năm nhận Học bổng Cánh Diều Á Châu, chia sẻ: "Con thật sự xúc động và biết ơn sự quan tâm chân thành mà các bác, cô chú Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG dành cho chúng con, để chúng con thấu hiểu hơn về giá trị của lòng nhân ái và sự chia sẻ từ trái tim. Dù ba con không còn làm việc tại AIG, nhưng tập đoàn vẫn tiếp tục trao học bổng cho con. Con biết ơn điều này từ tận đáy lòng".

AIG chung tay xây dựng cộng đồng phát triển bền vững theo giá trị đạo đức và chia sẻ

Là tập đoàn dẫn đầu về sản xuất và chế biến sâu nông sản Việt cung ứng cho toàn cầu, AIG dưới sự dẫn dắt của ông Nguyễn Thiên Trúc - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT luôn tâm huyết thực thi tôn chỉ "Giúp mình, Giúp người, Giúp đời", kiên định con đường phát triển bền vững, gắn kết hài hòa lợi ích doanh nghiệp với trách nhiệm cộng đồng.

Hơn 2 thập kỷ qua, AIG phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái sản xuất sản phẩm nông nghiệp chế biến sâu đa dạng, hướng tới phát triển bền vững trên cả ba phương diện: kinh tế, xã hội và môi trường. Trong đó, mô hình hợp tác phát triển vùng nguyên liệu liên tục được phát triển rộng khắp cả nước, góp phần thúc đẩy nông nghiệp bền vững và nâng cao đời sống người dân nhiều địa phương.

AIG liên kết với nông dân địa phương phát triển vùng nguyên liệu bền vững, ổn định sinh kế và nâng cao đời sống người dân nhiều địa phương.

Đồng thời, AIG đang tích cực triển khai việc chăm lo toàn diện cho nhân viên, đối tác và cộng đồng, dựa trên giá trị cốt lõi: đạo đức và chia sẻ. Cùng với Học bổng Cánh Diều Á Châu, AIG đã đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam qua nhiều hoạt động: Tài trợ chương trình Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu; Tài trợ cuộc thi học thuật "Food Innovation and Development" khuyến khích đổi mới sáng tạo trong ngành thực phẩm; Hợp tác với trường Đại học Cần Thơ để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - một khu vực trọng điểm của đất nước; Trao học bổng cho các em học sinh mồ côi do dịch Covid-19, cùng nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật, hộ gia đình khó khăn trên cả nước…

Chị Hồng Hạnh (nhân viên đối tác dịch vụ vệ sinh tại AIG) chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng cảm kích và biết ơn những sự quan tâm đầy nhân văn mà Tập đoàn đã dành cho anh chị em chúng tôi: từ những suất ăn hằng ngày, khoản trợ cấp thiết thực hằng tháng, cho đến những phần quà Tết đong đầy yêu thương, giúp chúng tôi có một cái Tết ấm no và trọn vẹn. Và hôm nay, Học bổng Cánh Diều Á Châu dành cho con em chúng tôi thêm một lần nữa lan tỏa tinh thần sẻ chia ấy. Những suất học bổng trao cho con em chúng tôi là nguồn động viên quý báu để các em thêm nghị lực vượt khó, nuôi dưỡng tri thức và vững bước trên con đường học tập".

Cán bộ nhân viên AIG tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo.

Song song đó, AIG không ngừng hoàn thiện các chính sách phúc lợi, các chế độ chăm lo đời sống cán bộ nhân viên nhằm tạo ra môi trường làm việc vừa chuyên nghiệp, vừa nhân văn, để mỗi cá nhân đều có thể an tâm phát huy tối đa tiềm năng của mình. Các hoạt động vinh danh cá nhân và tập thể xuất sắc cũng được tổ chức thường xuyên, góp phần tạo động lực làm việc và thúc đẩy tinh thần cống hiến của đội ngũ.

Có thể thấy, những nỗ lực thực thi tôn chỉ "Giúp mình, Giúp người, Giúp đời" mà AIG đang triển khai đã, đang và sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển vững mạnh của tập đoàn và sự thịnh vượng chung của đối tác, cộng đồng.