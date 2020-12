Airbnb bùng nổ trong phiên giao dịch đầu tiên: Định giá chạm mốc 100 tỷ USD nhưng giới chuyên gia lo ngại về bong bóng chứng khoán

Kết thúc phiên 10/12, cổ phiếu Airbnb giao dịch ở mức 144,71 USD, tăng 113% so với giá chào bán ban đầu là 68 USD. Đợt IPO của công ty cho thuê nhà được thực hiện 10 tháng sau khi đại dịch Covid-19 hoành hành và chỉ 24 giờ sau khi cổ phiếu DoorDash tăng vọt trong ngày IPO.



Cùng DoorDash, Airbnb đang nhanh chóng trở thành những mã cổ phiếu hấp dẫn của những đợt IPO mới trên thị trường chứng khoán Mỹ. Họ được các nhà đầu tư ủng hộ mạnh mẽ trước những thông tin đầy tích cực về vắc-xin Covid-19.

Trong khi định giá tăng vọt trong những đợt IPO khiến nhiều nhà đầu tư kỳ cựu dừng lại để quan sát, thì Airbnb đang trong giai đoạn thu về rất nhiều tiền, không như 80% công ty mới lên sàn trong năm nay. Airbnb vừa báo lãi kỷ lục trong quý trước.

Vốn hóa hiện tại đã đưa Airbnb trở thành công ty du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới. Với 86,5 tỷ USD, Airbnb đã "vượt mặt" cả Booking Holdings với 86,2 tỷ USD, Expedia Group Inc. và cả TripAdvisor Inc. Vốn hóa của Airbnb – hiện ở mức khoảng 19 hoặc 20 lần so với dự báo doanh thu năm 2021 ở thời điểm mở cửa phiên 10/12, cũng cao hơn cả 4 chuỗi khách sạn công lớn nhất cộng lại. Ngoài ra, tổng định giá pha loãng (diluted valuation) của Airbnb thậm chí còn cao hơn, khoảng 100 tỷ USD bao gồm quyền chọn cổ phiếu của nhân viên và cổ phiếu hạn chế.

Trong 13 năm qua, Airbnb đã hoàn toàn mở rộng thị trường du lịch, tạo cơ hội kiếm thu nhập cho mọi người và tạo ra một thị trường hoàn toàn mới cho các dịch vụ liên quan đến bất động sản và cho thuê nhà. Kế hoạch IPO của công ty đã bị trì hoãn vào tháng 3, đại dịch hoành hành. Đến tháng 4, lượng đặt phòng và trải nghiệm đã giảm 72%, do đó Airbnb đưa ra chính sách hoàn tiền hàng loạt và chi 1 tỷ USD để đền bù những yêu cầu bị hủy. Tuy nhiên, đến tháng 6, hoạt động kinh doanh dần được cải thiện. Người dân thành phố chán nản vì bị "mắc kẹt" trong nhà đã di chuyển đến những khu vực miền núi và nông thôn để thư giãn.

Chỉ 1 ngày trước đó, start-up giao đồ ăn DoorDash cũng chính thức lên sàn và huy động được 3,4 tỷ USD trong ngay phiên giao dịch đầu tiên. Cổ phiếu của công ty này đã tăng 86%, đưa định giá lên 68 tỷ USD. Trong khi đó, tổng định giá pha loãng của DoorDash đạt mức 71 tỷ USD. Hiện tại, cả 2 công ty này đang thực hiện những đợt chào bán cổ phiếu trong 1 năm bận rộn nhất đối với thị trường IPO của Mỹ kể từ năm 1999, theo Renaissance Capital.

Đối với Airbnb, để có thể giữ vững mức định giá hiện tại, công ty này sẽ phải đối mặt với nhiều mối đe dọa, như đã nêu trong bản báo cáo bạch IPO. Trong đó bao gồm những ngôi nhà khách hàng thuê để tổ chức tiệc tùng, mang nhiều rủi ro pháp lý, cho đến các bất động sản được quản lý chuyên nghiệp nhưng giờ đây lại thiếu sức hấp dẫn – từng giúp Airbnb nổi tiếng.

Airbnb thừa nhận những rủi ro đó và cũng nhấn mạnh khả năng thích ứng của họ trong đại dịch. CEO của công ty – Brian Chesky, cho biết Airbnb không dự kiến rằng hoạt động du lịch hoặc đi công tác của khách hàng sẽ sớm hồi phục, nhưng họ đã ở vị thế tốt để phục vụ bất kỳ phân khúc khách hàng nào.

2 thương vụ IPO bùng nổ trong tuần này đã làm dấy lên những cuộc thảo luận về bong bóng thị trường chứng khoán xảy ra trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh vẫn tồn tại. Với lãi suất thấp và các gói kích thích tài khóa, các nhà đầu tư đã đổ tiền mạnh tay vào những vụ đặt cược rủi ro hơn. Ví dụ như Robinhood đã ghi nhận số lượng day trader tăng vọt lên tới hàng triệu người, họ mong muốn có được "miếng bánh ngon" từ những công ty công nghệ.

James Gellert – CEO của nhà cung cấp dịch vụ phân tích tài chính Rapid Ratings, cho biết, mức định giá "vô lý" thể hiện sự "sôi động và tính thanh khoản chưa từng có trên thị trường". Ông cảnh báo rằng tâm lý này có thể sẽ nhanh chóng thay đổi, khiến các nhà đầu tư IPO cảm thấy "nôn nao trong những tháng tới".

Dẫu vậy, sự khởi sắc này lại là thay đổi mạnh mẽ so với năm ngoái, với những đợt IPO gây thất vọng, từ Uber cho đến nỗ lực thất bại của WeWork. Ngoài ra, tâm lý chán chường của nhà đầu tư càng thêm phần căng thẳng khi đại dịch bùng phát, với nhiều start-up buộc phải cắt giảm hoạt động vì suy thoái.