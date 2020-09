Alibaba vừa tung ra sản phẩm mới, tiến gần hơn tới tham vọng phục vụ 1 tỷ khách hàng, tạo ra 100 triệu việc làm, giúp 10 triệu doanh nghiệp nhỏ có lãi

Tập đoàn Alibaba – công ty điều hành nền tảng thương mại điện tử lớn nhất thế giới đang nhắm tới mục tiêu cung cấp cho các công ty nhỏ cơ sở hạ tầng sản xuất kỹ thuật thuật số tiên tiến nhắm tới việc giúp chuyển đổi cách Trung Quốc sản xuất và mang hàng hóa bán ra các thị trường.

Cụ thể, công ty ở Hàng Châu vừa tiết lộ New Manufacturing vào ngày hôm qua với sự ra đời của Xunxi Digital Factory. Công ty này ban đầu cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành công nghiệp quần áo một chuỗi cung ứng dựa trên công nghệ điện toán đám mây có thể phản ứng nhanh chóng với những xu hướng tiêu dùng thay đổi.

"Dũ liệu là trọng tâm của New Manufacturing và khai thác sâu được những dữ liệu đó là trọng tâm để tiếp cận những cơ hội mới khi mà người tiêu dùng hiện giờ thích những sản phẩm được cá nhân hóa hơn thay vì sản xuất hàng loạt", theo Alain Wu – Lãn đạo Xunxi của Alibaba.

New Manufacturing là một phần của chiến dịch "Five New" được giới thiệu bởi Jack Ma vào năm 2016 – kết nối sản xuất – với những thứ liên quan tới dữ liệu và tiêu dùng với nhà máy sản xuất và hệ thống quản lý nhằm mang lại sự thuận tiện hơn. Là một trung tâm sản xuất của thế giới, Trung Quốc chiếm 28% lượng sản xuất đầu ra toàn cầu trong năm 2018.

"Điều này cho phép các nhà sản xuất truyền thống cải thiện lợi nhuận và giảm mức tồn kho trong khi đó vẫn có thể đáp ứng những nhu cầu cá nhân hóa này", theo Wu.

Sáng kiến mới của Alibaba tới trong thời điểm Trung Quốc đang nổi lên như một nền kinh tế phục hồi tốt sau cú sốc dịch Covid-19, đạt tốc độ tăng trưởng 3,2% trong quý 2 của năm.

Câu hỏi đặt ra là liệu tốc độ đó có thể tiếp tục duy trì trong nửa sau của năm hay không giữa bối cảnh dịch Covid-19 vẫn phức tạp và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung ngày càng dâng cao.

Bên trong văn phòng của Xunxi.

Xunxi kỳ vọng giúp gia tăng sức mạnh chuyển đổi kỹ thuật số của nhiều công ty hơn trong lĩnh vực sản xuất cũng như những ngành công nghiệp khác ở Trung Quốc. Chiến lược Five New được sáng tạo ra bởi Jack Ma cũng gồm New Retail, New Finance, New Technology và New Energy.



Quần áo – một trong những sản phẩm lớn nhất được bán trên các nền tảng bán lẻ trực tuyến của Alibaba ở Trng Quốc. Chính vì vậy không bất ngờ khi nó là loại sản phẩm đầu tiên được thử nghiệm với Xunxi bởi đây là thứ có tồn kho cao và vòng quay sản phẩm dài.

Được gia tăng sức mạnh bởi những công nghệ như lên kế hoạch về quy trình và chi phí, tự động hóa logistics trong nhà và hệ thống điều hành sản xuất của chính Xunxi, các nhà máy có thể sản xuất ra những đơn hàng nhỏ lẻ ở mức giá hợp lý với số lần vận chuyển ít hơn, gia tăng hiệu quả sản xuất từ 25 lên 55%.

Xunxi – hoạt động ở Hàng Châu vào tháng 8/2018 đã hợp tác với nhiều nhà buôn, đơn vị livestreaming và nhà thiết kế trang phục đường phố trên Taobao và Tmall.

Tuy nhiên, thời gian gần đây Xunxi đã nhanh chóng thuyết phục được các doanh nghiệp nhỏ thích nghi với khả năng sản xuất thông minh giữa bối cảnh sự tàn phá của Covid-29 với Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung.

Tháng 7, Chủ tịch kiêm CEO Alibaba là Daniel Zhang Yong nói rằng công ty nhắm tới phục vụ 1 tỷ khách hàng trên toàn cầu, tạo ra 100 triệu việc làm và giúp 10 triệu doanh nghiệp nhỏ trên nền tảng có lãi thông qua những hỗ trợ về cơ sở hạ tầng tới năm 2036.