Alpha Seven: Tăng trưởng ổn định, đột phá trong lĩnh vực điện tử và cam kết giá trị dài hạn

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024 vừa được công bố cho thấy một bức tranh rực rỡ: doanh thu gần gấp đôi, biên lợi nhuận duy trì ổn định, và các lĩnh vực mũi nhọn như điện tử, năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông đều có bước tiến rõ nét.

Doanh thu tăng gần gấp đôi, đột phá trong giai đoạn khó khăn

Năm 2024, Alpha Seven ghi nhận doanh thu thuần đạt 525,468 tỷ đồng, tăng 86,8% so với cùng kỳ năm trước (281,273 tỷ đồng). Đây là con số vượt kỳ vọng, phản ánh nỗ lực mở rộng thị trường và hiệu quả trong chiến lược phát triển sản phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử và thiết bị công nghiệp.

Đáng chú ý, doanh thu tăng trưởng không chỉ đến từ sản lượng mà còn từ sự gia tăng giá trị trong chuỗi sản xuất kinh doanh, cho thấy định hướng tập trung vào sản phẩm công nghệ cao đang bắt đầu cho "quả ngọt".

Lợi nhuận gộp duy trì vững vàng, khẳng định hiệu quả vận hành

Cùng với doanh thu tăng vọt, lợi nhuận gộp năm 2024 đạt 182,936 tỷ đồng, tăng hơn 32,6% so với năm 2023. Dù giá vốn tăng do mở rộng quy mô sản xuất, biên lợi nhuận gộp vẫn được duy trì tốt nhờ kiểm soát chi phí hiệu quả và tập trung vào những dòng sản phẩm có biên lợi nhuận cao.

Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt hơn 32,193 tỷ đồng, cho thấy tập đoàn vẫn giữ được chiến lược quản lý dòng tiền và đầu tư tài chính hiệu quả dù không còn tăng mạnh như năm trước.

Trạm thu phí BOT của Tập đoàn Alpha Seven.

Mở rộng sản xuất điện tử – Vị thế mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu

2024 là năm bản lề với ngành sản xuất điện tử của Alpha Seven. Thông qua việc hoàn tất thương vụ chuyển nhượng Mass Noble (Hồng Kông – Trung Quốc) và tiếp quản nhà máy điện tử hiện đại hơn 50.000 m² tại Trung Quốc, tập đoàn không chỉ mở rộng năng lực sản xuất mà còn khẳng định vị thế mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngay sau khi mở rộng, các sản phẩm mang thương hiệu ANSEN đã ghi nhận những đơn hàng xuất khẩu đầu tiên sang châu Mỹ và châu Âu – minh chứng cho sức cạnh tranh và tiềm năng tăng trưởng của mảng điện tử. Đặc biệt, các nhà máy của Alpha Seven tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn quốc tế như RBA, C-TPAT, giúp tập đoàn tránh rủi ro thuế quan và mở rộng bền vững.

Các chuyên gia của Tập đoàn Alpha Seven sản xuất tivi.

Sản phẩm tivi của Tập đoàn Alpha Seven xuất khẩu sang Đông Nam Á và Bắc Mỹ.

Đáng chú ý, tháng 6/2023, Alpha Seven đã ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Skyworth – một trong những nhà sản xuất tivi hàng đầu Trung Quốc. Qua đó, Alpha Seven tiếp nhận chuyển giao công nghệ và triển khai dây chuyền sản xuất tivi theo tiêu chuẩn quốc tế ngay tại nhà máy trong Khu Công nghệ cao TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh).

Dây chuyền này có công suất hơn 1 triệu chiếc mỗi năm, mở ra hướng đi đầy tiềm năng trong ngành hàng điện tử tiêu dùng. Dự kiến trong năm 2025, Skyworth sẽ đặt hàng hơn 500.000 chiếc tivi từ Alpha Seven để xuất khẩu sang Đông Nam Á và Bắc Mỹ, với doanh thu ước tính khoảng 30 triệu USD. Sự hợp tác này không chỉ mang lại giá trị thương mại lớn mà còn giúp Alpha Seven xây dựng hình ảnh một nhà sản xuất thiết bị điện tử hoàn chỉnh, có thương hiệu và vị thế riêng trên thị trường quốc tế.

Chiến lược dài hạn – Đa dạng hóa lĩnh vực và phát triển bền vững

Alpha Seven tiếp tục khẳng định chiến lược đa ngành nhưng tập trung, với 3 trụ cột chính: điện tử, năng lượng tái tạo và hạ tầng giao thông.

Trong mảng điện mặt trời, sản lượng điện phát lên lưới tháng 1/2025 đạt gần 10 triệu kWh, doanh thu trên 20 tỷ đồng – cho thấy đóng góp đều đặn và ổn định từ mảng năng lượng sạch.

Với BOT giao thông, lưu lượng phương tiện qua các tuyến BOT do Alpha Seven đầu tư tăng 30% so với cùng kỳ, đảm bảo nguồn thu và lợi nhuận ổn định cho tập đoàn.

Tất cả lĩnh vực đều được điều phối bởi đội ngũ quản trị chuyên nghiệp, minh bạch và gắn bó lâu dài – yếu tố cốt lõi giúp tập đoàn vận hành hiệu quả và duy trì sự phát triển bền vững.

Cam kết đồng hành cùng cổ đông và nhà đầu tư

Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Trạc nhấn mạnh: "Chúng tôi đặt mục tiêu không chỉ về doanh thu và lợi nhuận, mà còn là sự minh bạch, bền vững và cam kết đồng hành cùng cổ đông trong mọi giai đoạn phát triển".

Với kết quả kinh doanh ấn tượng, định hướng chiến lược rõ ràng và niềm tin từ thị trường, Alpha Seven đang trở thành điểm sáng trong mắt nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Đây là thời điểm vàng để đồng hành cùng một tập đoàn đang vươn tầm quốc tế, tăng trưởng ổn định và đầy khát vọng.