Amazon lãi hơn 3 tỷ USD sau khi sa thải hàng nghìn nhân sự

Amazon mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu tốt hơn mong đợi, theo CNN. Tuy nhiên, những mối lo ngại về bộ phận kinh doanh điện toán đám mây vẫn khiến tập đoàn này gặp nhiều vấn đề.



Trong quý I, doanh thu của tập đoàn đạt 127,4 tỷ USD , cao hơn mức dự báo 124,5 tỷ USD của các nhà phân tích. Trong đó, doanh thu từ dịch vụ web của Amazon (AWS) đạt mức 21,3 tỷ USD, cao hơn ước tính 21,22 tỷ USD. Doanh thu từ quảng cáo đạt mức 9,5 tỷ USD, cũng cao hơn ước tính 9,1 tỷ USD.

Nhờ mức doanh thu trên, lợi nhuận của Amazon trong trong 3 tháng đầu năm 2023 đã chạm mốc 3,2 tỷ USD , tăng mạnh so với mức lỗ 3,8 tỷ USD của quý IV/2022.

Việc ghi nhận lợi nhuận này diễn ra khi Amazon đang tăng cường các biện pháp cắt giảm chi phí trong thời gian gần đây. Ttừ đầu năm đến nay, công ty này đã công bố 2 đợt sa thải nhân sự, hủy bỏ sản phẩm và kết hợp mở rộng cửa hàng thực tế.

Nhờ những nỗ lực này, các mảng kinh doanh của Amazon đều tiếp tục phát triển bất chấp lo ngại về suy thoái kinh tế và lạm phát cao. Trong quý vừa qua, doanh thu của công ty đã tăng 9% so với cùng kỳ và mục tiêu ban lãnh đạo đặt ra cho quý II là mức tăng trưởng 5 - 10%, tương đương 127 - 133 tỷ USD .

"Kết quả kinh doanh tích cực cho thấy các biện pháp cắt giảm chi phí của Amazon đang dần có tác dụng. Mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ của công ty này trong quý II cũng là một dấu hiệu cho thấy họ không hề lo sợ trước sự ảnh hưởng của suy thoái kinh tế", bà Jesse Cohen, chuyên gia phân tích cấp cao tại Investing.com, đánh giá.

Trong các mảng kinh doanh của Amazon, nổi bật nhất hiện vẫn là mảng dịch vụ web (Amazon Web Services), theo CNN.

Doanh thu từ mảng này trong 3 tháng đầu năm đã tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm trước và cũng cao hơn nhiều so với ước tính của các chuyên gia. Dù vậy, con số này lại đánh dấu mức giảm tốc so với quý liền trước, khi doanh thu từ mảng AWS tăng trưởng 20%.

Ngoài ra, công ty này còn cắt giảm chi tiêu cho lĩnh vực điện toán đám mây do bối cảnh môi trường kinh tế đầy thách thức.

Trong buổi họp công bố báo cáo tài chính quý I/2023, Giám đốc tài chính Brian Olsavsky cảnh báo rằng, các khách hàng của Amazon có thể tiếp tục thắt chặt chi tiêu trong thời gian tới.

"Hoạt động kinh doanh quảng cáo của chúng tôi tiếp tục mang lại sự tăng trưởng mạnh mẽ, phần lớn nhờ vào các khoản đầu tư liên tục vào máy học giúp khách hàng thấy thông tin liên quan khi họ tương tác, từ đó mang lại kết quả tốt hơn", Giám đốc điều hành Andy Jassy cho biết.

Jassy, người kế nhiệm vị trí lãnh đạo của người sáng lập Jeff Bezos vào tháng 7/2021, đã tích cực cắt giảm chi phí khi Amazon vật lộn với tình trạng doanh số bán hàng chậm lại trong các bộ phận mua sắm trực tuyến và điện toán đám mây.

Amazon đã đóng cửa một số mảng kinh doanh chưa được chứng minh kết quả của mình, chẳng hạn như chương trình chăm sóc sức khỏe từ xa và dòng thiết bị đeo thể dục. Amazon cũng làm chậm quá trình mở rộng nhà kho mới và tạm dừng xây dựng trụ sở thứ 2 ở Virginia, được đặt tên là HQ2.

Tập đoàn này đang sa thải 27.000 nhân viên, đợt cắt giảm việc làm lớn nhất trong lịch sử 29 năm của hãng. Đầu tuần, một số nhân viên tại bộ phận AWS và bộ phận nhân sự đã phải nghỉ việc sau khi Amazon cắt giảm chi tiêu cho quảng cáo và phát trực tiếp trên Twitch.

Amazon đã cắt giảm tổng cộng khoảng 76.000 nhân viên, qua đó khiến tổng số lượng nhân sự xuống còn 1,46 triệu nhân viên vào cuối quý đầu tiên, một phần phản ánh tình trạng sa thải nhân viên gần đây cũng như tình trạng tiêu hao trong các kho hàng thường xảy ra sau thời kỳ mua sắm cao điểm trong kỳ nghỉ lễ.