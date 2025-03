Amazon 'thay tướng' cho dịch vụ phát trực tuyến Prime Video

Amazon vừa thông báo bà Jennifer Salke sẽ rời vị trí Giám đốc Amazon MGM Studios. Động thái này được cho là dấu hiệu cho thấy sự không hài lòng của ban lãnh đạo cấp cao đối với chiến lược phát trực tuyến của công ty trong những năm gần đây.

Jennifer Salke là Giám đốc Amazon MGM Studios và Prime Video từ năm 2018 đến năm 2024 (Nguồn: Techcrunch)

Tuy nhiên, ông Mike Hopkins, Giám đốc Amazon MGM Studios và Prime Video, khẳng định việc bà Salke ra đi là cơ hội để tinh gọn bộ máy lãnh đạo, thay vì tìm người thay thế. Theo đó, các trưởng bộ phận phim và truyền hình sẽ báo cáo trực tiếp cho ông Hopkins. Dù vậy, nhiều nguồn tin cho rằng, Amazon đang gặp khó khăn trong việc phát triển mảng phát trực tuyến dưới thời bà Salke.

Trước đây là giám đốc điều hành tại NBC, Salke đã gia nhập Amazon Studios vào năm 2018, khi công ty đang tìm cách mở rộng ra ngoài các bộ phim và chương trình được giới phê bình đánh giá cao thành những bộ phim ăn khách hơn.

Kể từ đó, dịch vụ phát trực tuyến này đã đạt được một số thành công nhất định. Họ cũng đã đặt cược lớn vào những bom tấn như: "The Lord of the Rings: The Rings of Power" và "Citadel" nhưng không đạt được thành công như kỳ vọng, dù được đầu tư kinh phí hơn 1 tỷ USD.

The Lord of the Rings: The Rings of Power" là một bộ phim truyền hình giả tưởng của Mỹ được phát triển bởi J. D. Payne và Patrick McKay cho dịch vụ phát trực tuyến Amazon Prime Video.

Amazon cũng đã phải vật lộn để đưa một bộ phim James Bond khác vào sản xuất, sau khi mua lại MGM vào năm 2022. Tuy vậy, việc sản xuất phần mới của loạt phim James Bond cũng gặp nhiều trở ngại, do bất đồng quan điểm giữa Amazon và các nhà sản xuất lâu năm.

Thậm chí, có thông tin cho rằng, người sáng lập Amazon, ông Jeff Bezos đã nổi giận trước những chỉ trích của nhà sản xuất Barbara Broccoli.

Ông tuyên bố: " Tôi không quan tâm phải làm gì, hãy loại bỏ cô ta ", sau đó công ty đã trả tiền cho Wilson và Broccoli để từ bỏ quyền kiểm soát. Tên của Salke rõ ràng đã không có trong thông báo chiến thắng của Amazon về thỏa thuận Bond.

Được biết, bà Salke sẽ thành lập công ty sản xuất phim và truyền hình riêng, với thỏa thuận ưu tiên hợp tác cùng Amazon.