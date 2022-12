Amazon: Từ “người hùng” đưa Gilimex trở thành “ngôi sao sáng” những năm Covid đến kẻ bị kiện đòi 280 triệu USD

Tờ Bloomberg vừa đưa tin CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, HoSE: GIL) đâm đơn kiện đòi 280 triệu USD bồi thường từ gã khổng lồ thương mại điện tử Mỹ Amazon.

Lý do Gilimex đưa ra là Amazon đột ngột thu hẹp các đơn đặt hàng trong năm nay, khiến nhà sản xuất này gánh chịu tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và nguyên liệu thô.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới suy thoái, Amazon cũng đang chịu tổn thất nặng nề. Minh chứng mới đây, Amazon đã công bố sa thải lượng lớn nhân sự và theo người đứng đầu, việc này sẽ còn tiếp diễn sang năm 2023 khi áp lực t hu hẹp kinh doanh ngày càng lớn.

Theo Amazon, hậu Covid-19, hành vi tiêu dùng thay đổi đột ngột (đi ngược với dự đoán xu hướng tiêu dùng trực tuyến sẽ thay thế trong tương lai), trong khi nhu cầu sụt giảm mạnh do suy thoái.

Người hùng” đưa GIL trở thành “ngôi sao sáng” những năm Covid-19

Trở lại với Gilimex, động thái đệ đơn kiện của Công ty diễn ra trong bối cảnh kinh doanh không còn điểm sáng. Đáng chú ý, Gilimex cũng đã và đang đẩy mạnh sang mảng bất động sản khu công nghiệp, chi phí đầu tư theo đó không nhỏ.

Trên thị trường, cổ phiếu GIL liên tục sụt giảm, từ mức đỉnh đầu năm gần 80.000 đồng/cp chỉ còn hơn 28.000 đồng/cp tính đến hiện tại, tức giảm 65% thị giá và đặc biệt thanh khoản giảm mạnh.

Từng nhớ, trong giai đoạn đại dịch căng thẳng, Gilimex vô cùng nổi bật khi kết quả kinh doanh liên tục tăng bằng lần, bất chấp doanh nghiệp nói chung và nhóm dệt may nói riêng rất khó khăn. Động lực lúc này không gì khác chính là Amazon. Nhờ đơn hàng online vẫn đều đặn, thậm chí tăng, Gilimex vẫn thu về mức doanh thu lợi nhuận ổn định trong lúc chuỗi cung ứng đứt gãy, loạt công ty đóng cửa “ngủ đông”.

Hơn nữa, thị giá GIL dù đang điều chỉnh, song mặt bằng so với quá khứ (trước Covid-19) vẫn cao hơn gấp đôi. Amazon theo đó được ví von như “người hùng” đưa GIL thành “ngôi sao sáng” trong nhóm cổ phiếu dệt may.

Đơn hàng dệt may đã sụt giảm, và sớm được dự báo giảm mạnh càng về cuối năm

Hiện, Amazon là khách hàng lớn nhất của Gilimex, theo Công ty thống kê tổng giá trị các đơn đặt hàng trong năm 2021 là 146,6 triệu USD, tương đương 3.451 tỷ đồng. Năm 2021, Gilimex ghi nhận tổng doanh thu 4.150 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm ngoái.

Việc theo đuổi khách hàng lớn là điều đáng ghi nhận của Gilimex mà thực tế đã phản ánh vào giá trị Công ty, song theo giới phân tích, việc linh hoạt trong kinh doanh là cần thiết. Thực tế, đơn hàng dệt may đã sụt giảm, và sớm được dự báo giảm mạnh càng về cuối năm đồng thời kéo dài sang năm sau. Do đó, việc Amazon giảm đơn hàng cũng là điều dễ hiểu.

Theo Hiệp Hội Dệt May Việt Nam (VITAS), ngành dệt may sẽ đối mặt với sự sụt giảm mạnh đơn hàng trong 2 quý tới trong bối cạnh lạm phát cao làm suy yếu nhu cầu may mặc toàn cầu. VITAS cho biết các công ty dệt may trong nước đã phải cắt giảm khoảng 10%-15% sản lượng và nhiều Công ty còn buộc phải cắt giảm lao động.

Tính đến quý 2/2022, Amazon vẫn là khách hàng lớn của Gilimex, theo báo cáo của Công ty Chứng khoán DSC, Amazon đã gia hạn hợp đồng với Gilimex từ tháng 7/2022, song giá trị và lượng đơn hàng có xu hướng giảm trong 2 quý cuối năm do lo ngại lạm phát hạn chế nhu cầu bán lẻ.