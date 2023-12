Amazon vừa cấm bán 1 thiết bị: Rất nổi trên TikTok nhưng có thể khiến người dân mất tiền, mất xe

Mới đây, Amazon vừa mới cấm việc buôn bán một thiết bị có tên là Flipper Zero do những tác động xấu mà nó có thể gây ra cho người dân. Vậy Flipper Zero là gì và có thể gây ra những hậu quả gì?

Loại thiết bị nổi như cồn ban đầu chỉ có mục đích... chơi khăm người khác

Nếu đang xem tivi mà thấy tivi bị tắt đột ngột dù bạn không hề chạm vào điều khiển, không phải mất điện mà lại kèm theo tiếng cười thích thú của một người bạn cùng phòng thì có lẽ bạn đang bị người này chơi khăm.

Và họ có thể đang sử dụng một thiết bị có tên là Flipper Zero - là một thiết bị hack đa năng được bán trực tuyến tại Mỹ, lần đầu ra mắt vào năm 2020 nhưng năm nay bỗng nổi như cồn sau các trend chơi khăm trên Tiktok.

Là một thiết bị cầm tay nhỏ gọn, Flipper Zero có hình dáng bên ngoài giống như một chiếc điều khiển từ xa và được thiết kế để hack các tần số kỹ thuật số như sóng radio và các tín hiệu tivi.

Trong các đoạn clip được chia sẻ khắp các mạng xã hội, có thể thấy các học sinh, sinh viên thường dùng Flipper Zero như một chiếc điều khiển đa năng để tắt các màn hình tivi, máy chiếu hoặc màn hình chơi game trước sự ngơ ngác của những người đang chăm chú nhìn lên màn hình.

Netizen dùng FlipperZero tắt các màn hình tivi, máy chiếu, màn hình chơi game để trêu chọc người khác.

Cũng từng có người dùng sử dụng Flipper Zero để hack màn hình kỹ thuật số ở nhà hàng cũng như màn hình hiển thị menu ở một cửa hàng đồ ăn nhanh.

Được tạo ra trong một chiến dịch góp vốn cộng đồng với gần 5 triệu đô la cách đây 3 năm, ban đầu Flipper Zero chỉ có mục tiêu trở thành một thứ đồ chơi vô hại, giúp người ta thư giãn bằng cách trêu chọc người khác mà thôi.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển của mình, Flipper Zero hóa ra không chỉ đơn thuần là một thứ đồ chơi vô hại như nhiều người nghĩ.

Đến những hiểm họa khôn lường khác khiến người dùng phải cảnh giác

Từng được bán với giá 169 đô la Mỹ, tương đương khoảng 4 triệu VNĐ, Flipper Zero còn có những khả năng nguy hiểm khác. Một trong số đó là việc bắt chước tín hiệu của chìa khóa ô tô, do đó kẻ trộm có thể dùng nó để mở xe ô tô của bạn.

Tất nhiên, Flipper Zero cũng chỉ có tác dụng đối với một số dòng xe cũ song dù sao nó vẫn gây ra những nguy cơ mất an toàn cho các chủ xe ô tô.

Ngoài ra, Flipper Zero cũng có thể đánh cắp thông tin thẻ tín dụng của người dùng, hoặc đánh cắp thông tin các ứng dụng quan trọng được cài đặt trên điện thoại thông minh, ví dụ như Apple Pay, tất nhiên là khi đó điện thoại phải được mở rồi thì kẻ trộm mới có thể làm như vậy. Do đó nếu không cẩn thận, bạn có thể trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo công nghệ tinh vi này và bị mất tiền oan trong tài khoản.

Flipper Zero có thể được sử dụng để đánh cắp thông tin thẻ tín dụng.

Chưa hết, với các khách sạn vẫn sử dụng thẻ RFID (thẻ từ) thì những kẻ tội phạm có thể sử dụng Flipper Zero để mở cửa phòng khách sạn và đột nhập vào bên trong căn phòng của bạn. Do đó khi qua đêm tại các khách sạn, nhà nghỉ, tuyệt đối đừng quên chốt cửa từ bên trong để loại bỏ khả năng này.

Với những nguy cơ kể trên, trang thương mại điện tử nổi tiếng Amazon đã xóa bỏ Flipper Zero khỏi danh mục các sản phẩm được phép buôn bán và một số quốc gia thậm chí còn cấm nhập khẩu thiết bị này.

Theo Bleeping Computer, Amazon đã gửi thông báo đến những người bán bên thứ 3 yêu cầu ngừng bán thiết bị này.

"Sản phẩm này đã được xác định là thiết bị đánh cắp thông tin thẻ mà chính sách của Amazon nghiêm cấm việc buôn bán các thiết bị đánh thắp thông tin thẻ. Chúng tôi đã đưa ra hành động này vì sản phẩm không được phép bán trên trang Amazon.com. Những người bán cần phải đảm bảo các sản phẩm của bạn tuân theo các quy định và điều luật hiện hành cũng như các chính sách của Amazon", trích thông báo từ Amazon.

Nguồn: Daily Mail



Gia Linh