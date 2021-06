An Bàng - top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh có thêm dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao

Bất động sản nghỉ dưỡng khu vực này vì thế cũng trở thành sức hút các nhà đầu tư, nhất là các dự án quy mô, mang giá trị bền lâu.

Vị trí đắt giá – tọa độ chiến lược

Trong đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng, để có thể khai thác tốt trong dài hạn, ngoài các yếu tố về dịch vụ, quản lý, thì vị trí có vai trò tối quan trọng để đảm bảo tiềm năng sinh lời. Theo đó, một bất động sản nghỉ dưỡng lý tưởng không đơn thuần chỉ tọa lạc tại những vị trí đắt giá, kết nối thuận lợi đến trung tâm thành phố, gần sân bay, cảng biển hay đường cao tốc… mà còn phải nằm tại vị trí ven biển tại những địa danh nổi tiếng, có tiềm năng về du lịch, nghỉ dưỡng để đảm bảo tỷ lệ lấp đầy phòng sau khi đi vào vận hành.

Tọa lạc tại vị trí thuận lợi liền kề biển An Bàng, quần thể du lịch nghỉ dưỡng 5 sao Grand Mercure Hoi An của chủ đầu tư Xuân Phú Hải đang trở thành điểm nóng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Nằm trong top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh, biển An Bàng từ lâu đã trở thành điểm đến ưa chuộng của khách du lịch nhờ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, trong trẻo, khí hậu ôn hòa, bãi tắm thoải dài, cát trắng mịn và những đợt sóng bình yên xô bờ. Đây là một lợi thế rất lớn quyết định đến khả năng khai thác du lịch và tiềm năng sinh lời của Grand Mercure Hoi An.

Đồng thời, dự án còn nằm trên con đường di sản miền Trung kết nối Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - 3 điểm dừng chân thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm với nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp. Từ Grand Mercure Hoi An, du khách chỉ mất khoảng 5 phút di chuyển đến phổ cổ Hội An, 10 phút đến làng gốm Thanh Hà; 25 phút đến làng mỹ nghệ Non nước và Ngũ Hành Sơn; 35 phút đến Thánh địa Mỹ Sơn; 40 phút đến sân bay quốc tế Đà Nẵng,…

Vị trí của Grand Mercure Hoi An được đánh giá là tọa độ hoàn hảo, đủ gần để kết nối và trải nghiệm mọi nét đẹp của văn hóa của thành phố di sản Hội An, thưởng thức những phong vị ẩm thực địa phương; đủ xa để tách biệt khỏi nhịp sống ồn ã nơi phố thị. Tận dụng lợi thế từ vị trí sát biển, 118 căn villa và 785 căn hộ khách sạn tại dự án được thiết kế với tầm nhìn ôm trọn vẻ đẹp hoang sơ của bãi biển An Bàng, mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách.

Tâm điểm du lịch biển An Bàng

Phối cảnh tổng thể dự án Grand Mercure Hoi An

Nằm trong "vùng du lịch di sản" miền Trung, với tiềm năng khai thác lớn, Grand Mercure Hoi An là mảnh ghép hoàn hảo, được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm du lịch trên bức tranh biển An Bàng – Hội An. Đặc biệt, trong lộ trình 5 năm tới, tỉnh Quảng Nam chủ trương "phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước". Để đạt được mục tiêu đó, thời gian qua, Quảng Nam đã có những chính sách nhằm tăng cường tính minh bạch thị trường, hành lang pháp lý đầy đủ, đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng – giao thông, điển hình là công trình cầu Cửa Đại nối Cẩm Thanh, Hội An và xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên cùng các hạng mục quan trọng như cầu Đế Võng, cầu bắc qua sông Cổ Cò, đường dẫn lên phía Bắc cầu Cửa Đại… góp phần tạo diện mạo mới cho phố Hội.

Ngoài ra, theo tầm nhìn quy hoạch tương lai, Đà Nẵng sẽ phát triển mạnh và mở rộng về hướng Đông - Nam, khơi thông sông Cổ Cò để kết nối TP. Đà Nẵng và Hội An bằng đường thủy nội địa bên cạnh đường bộ. Đây là dòng sông có sự kết nối các khu dân cư hiện hữu, các dự án đã, đang và sẽ hình thành tạo nên vùng đệm giữa 2 địa phương với nhiều loại hình du lịch, quần thể nghỉ dưỡng đa dạng, chất lượng.

Những yếu tố này được xem là "đòn bẩy" tạo đà cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Hội An nói chung và dự án Grand Mercure Hoi An nói riêng có cơ hội bứt phá mạnh mẽ trong tương lai.

Ông Trần Thái Duy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải chia sẻ: "Nhận thấy tiềm năng du lịch lớn của vùng đất Hội An nên Xuân Phú Hải đã rất tâm huyết và đầu tư phát triển Grand Mercure Hoi An một cách nghiêm túc như đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống tiện ích, thuê đơn vị tư vấn thiết kế, hợp tác với nhà vận hành khách sạn hàng đầu thế giới Accor… để có thể mang tới cho khách hàng một tài sản giá trị, một sản phẩm đầu tư và nghỉ dưỡng xứng tầm".

Sở hữu vị trí mặt biển cùng sự tiện nghi, hiện đại, đẳng cấp hàng đầu, Grand Mercure Hoi An sẽ trở thành điểm dừng chân lý tưởng trên hành trình khám phá miền di sản phố cổ, là nơi đầu tư sáng giá trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hiện nay.