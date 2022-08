An cư xứng tầm, đầu tư bền vững tại Richmond Quy Nhon

Lựa chọn an cư hoàn hảo tại phố biển Quy Nhơn đầy tiềm năng



Nhiều năm gần đây, cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế, xã hội và sự đầu tư mạnh tay cho du lịch, hạ tầng, Quy Nhơn - Bình Định đã thu hút lực lượng lớn lao động cấp cao về đây sinh sống và làm việc, đẩy nhu cầu về lưu trú gia tăng đột biến. Thêm vào đó, chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2022-2025 vừa được áp dụng với mức hỗ trợ lên đến 400 triệu đồng cho người tài khi về công tác tại Bình Định, dự kiến sẽ thu hút thêm hàng trăm giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước đến làm việc.

Và cũng giống như tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh... người dân Quy Nhơn hiện nay không đứng ngoài sức hút từ những khu đô thị hiện đại được quy hoạch bài bản với đầy đủ tiện ích ngay trong nội khu.

Vợ chồng chị Cẩm Thạch, sau thời gian dài sống tại nước ngoài, 2 năm trước đã chuyển về Quy Nhơn sinh sống và làm việc trong ngành công nghệ cao. Giờ đây, gia đình chị Thạch dự định tìm một căn nhà phù hợp để đón cả ba mẹ về chăm sóc. Chị chia sẻ: "Tôi muốn tìm ngôi nhà trong các khu đô thị được quy hoạch bài bản và an ninh, khi đó cha mẹ tôi sẽ được an yên an dưỡng tuổi già và các con sẽ được sống trong môi trường an toàn, có khu vui chơi ngay tại nhà."

Không riêng chị Cẩm Thạch, theo khảo sát, ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn các khu đô thị ở thành phố biển, nơi góp phần gia tăng giá trị về sức khoẻ và hạnh phúc cho cư dân. Nhiều nghiên cứu khoa học cũng đã chỉ ra, một trong số các yếu tố làm gia tăng hạnh phúc của cộng đồng đó là được sinh sống tại các khu đô thị văn minh, được quy hoạch khoa học, tích hợp nhiều chức năng hỗn hợp như nhà ở, thương mại, giáo dục, giải trí, thể thao… giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn từng giây phút cuộc sống.

Clubhouse sang trọng – tiện ích lý tưởng tại Richmond Quy Nhon.

Thêm vào đó Richmond Quy Nhon còn sở hữu vị trí đắc địa, vừa tọa lạc mặt tiền đường Chế Lan Viên ngay khu du lịch Ghềnh Ráng - Tiên Sa thơ mộng, vừa được thừa hưởng địa thế vững chãi "tựa sơn hướng thủy" từ sự hòa quyện tuyệt mỹ của biển trời và núi non kì vĩ. Đây còn là dự án hiếm hoi liền kề Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa – điểm nhấn khoa học, công nghệ mang tầm khu vực với nhiều phân khu đã đi vào hoạt động như Công viên sáng tạo TMA, Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành ICISE, Trung tâm khám phá khoa học… Bởi vậy dễ hiểu khi dự án tạo ấn tượng trên thị trường từ những ngày đầu ra mắt, được đánh giá là tâm điểm mới của Quy Nhơn khi mỗi đợt mở bán đều ghi nhận số lượng giao dịch ấn tượng.



Richmond Quy Nhon còn đem đến cho cư dân những trải nghiệm tuyệt vời khi sở hữu hồ cảnh quan gần 7.000m2 giao hòa cùng thiên nhiên. Các tiện ích đa dạng tại đây còn có clubhouse, khu thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, shophouse…

Nhà mẫu Richmond Quy Nhon được bài trí đầy tính nghệ thuật, thể hiện cá tính của chủ nhân xứng tầm.

Không chỉ là không gian sống tràn ngập tiện ích và xanh mát, mỗi ngôi nhà tại Richmond Quy Nhon còn là nơi ghi dấu ấn gia chủ. Richmond Quy Nhon nổi bật với lối thiết kế hiện đại nhưng không kém phần tinh tế, công năng linh hoạt, tối ưu ánh sáng và gió trời. Nội thất tiện nghi góp phần mang đến một không gian sống sang trọng mà thư giãn, đáp ứng thị hiếu có "gu" của giới tinh hoa. Với kiến trúc ấn tượng cùng việc kiến tạo chuẩn mực sống mới, nơi đây được xem là biểu tượng của sự thành đạt dành cho những chủ nhân xứng tầm.



Gia tăng giá trị cho chủ sở hữu

Trong một hội thảo về bất động sản Quy Nhơn hồi quý 2, nhiều chuyên gia đã nhận định: "Bất động sản du lịch Bình Định – Quy Nhơn đang trong chu kỳ phát triển mới. Hơn nữa, đây là chu kỳ phát triển đầu của Bình Định – Quy Nhơn nhưng là chu kỳ 4 của Tây Nguyên – duyên hải miền Trung. Vì vậy, bất động sản du lịch Bình Định – Quy Nhơn vẫn còn có những địa điểm độc đáo, đắc địa và có giá trị kinh tế cao".

Cuộc chuyển mình bước vào chu kỳ mới của Quy Nhơn đã đưa nơi đây trở thành "vùng trũng" hút dòng tiền đầu tư. Những dự án quy mô là động lực cho chu kỳ mới thăng hoa, trở thành đích ngắm của giới đầu tư đang tìm kiếm cơ hội sinh lời bền vững.

Bên cạnh không gian sống, với mặt tiền rộng thoáng các chủ nhân tại Richmond Quy Nhon còn có thể kinh doanh thuận tiện.

Khu đô thị thương mại Richmond Quy Nhon không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn sống chất lượng cao với đầy đủ dịch vụ, tiện ích được quy hoạch chuẩn mực và bài bản, mà còn thu hút giới kinh doanh đến đầu tư lâu dài nhờ những giá trị vượt trội. Đặc biệt, Richmond Quy Nhon còn nắm lợi thế nổi bật khi có pháp lý sở hữu lâu dài. Trong bối cảnh khan hiếm dự án có pháp lý đầy đủ, yếu tố này là một điểm sáng khiến các nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp đánh giá rất cao cơ hội đầu tư, sở hữu tại Richmond Quy Nhon.



Xem thêm thông tin tại: https://richmondquynhon.com.vn/

