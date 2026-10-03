An Cường ra mắt Masterpiece Series cùng loạt giải pháp vật liệu, phần mềm và nhà máy mới tại VIBE 2026

Masterpiece Series – Tôn vinh vật liệu tự nhiên và công nghệ chế tác tiên tiến

Không ngừng mở rộng phân khúc phục vụ và đa dạng hóa lựa chọn vật liệu, An Cường tiếp tục hướng đến phân khúc dòng vật liệu tự nhiên với Masterpiece Series – Thương hiệu luxury dành cho mọi khách hàng yêu thích vẻ đẹp nguyên bản của vật liệu, tạo dấu ấn riêng cho người sử dụng.

Masterpiece Series khai thác vẻ đẹp độc bản, chân thực và giàu chiều sâu của vật liệu tự nhiên. Thương hiệu luxury chuyên các dòng vật liệu tự nhiên với hệ vật liệu toàn diện: sàn, ván, tường, trần, cánh tủ và cửa nội thất. Đây được xem là bước tiến vượt trội của An Cường khi ứng dụng công nghệ chế tác tiên tiến bậc nhất hiện nay, giúp tạo nên sự đồng bộ về màu sắc, đường vân và ngôn ngữ vật liệu trong tổng thể không gian.

Bên cạnh thẩm mỹ, Masterpiece Series chú trọng trải nghiệm sống, an toàn sức khỏe và việc sử dụng vật liệu có trách nhiệm. Nguồn nguyên vật liệu được quản lý và truy xuất trong chuỗi cung ứng; đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

PRIMEOAK® – Bộ sưu tập đầu tiên của Masterpiece Series

PrimeOak® là bộ sưu tập đầu tiên thuộc thương hiệu Masterpiece Series, được chế tác từ 100% gỗ Sồi Bắc Mỹ. Dòng sản phẩm được các chuyên gia đánh giá cao về tính toàn diện từ giá trị thẩm mỹ đến chất lượng vượt trội. Nổi bật phải kể đến ưu điểm kết cấu cân bằng, ổn định, phù hợp cho các ứng dụng sàn gỗ và tấm ốp; đồng thời sở hữu bảng màu hiện đại, đa dạng đường vân, kiểu dáng và biên dạng, tạo nên chiều sâu về mặt thị giác, đồng thời mở rộng khả năng sáng tạo trong thiết kế nội thất.

PRIMEOAK® là bộ sưu tập mở màn, được chế tác từ 100% gỗ Sồi Bắc Mỹ và hoàn thiện tại Việt Nam

Đặc biệt, PrimeOak® đáp ứng tiêu chuẩn NAF (No Added Formaldehyde) – tiêu chuẩn an toàn cao về phát thải Formaldehyde, góp phần nâng cao mức độ an toàn cho sức khỏe trong không gian sống. Với định vị luxury cùng mức giá cạnh tranh, PrimeOak® mang đến lựa chọn vật liệu tự nhiên đáp ứng đồng thời các yêu cầu về thẩm mỹ, chất lượng, an toàn và giá trị sử dụng lâu dài.

03 giải pháp vật liệu mới - Cùng một khả năng sáng tạo với vật liệu không giới hạn

Song song với Masterpiece Series, An Cường giới thiệu 03 giải pháp vật liệu mới, tập trung vào khả năng tạo hình, hiệu ứng bề mặt và tối ưu trải nghiệm sử dụng.

flexlaminate® là tấm phủ bề mặt Melamine Laminate được phát triển cho công nghệ uốn cong và postforming, giúp bề mặt ôm sát các chi tiết cong, bo cạnh có bán kính nhỏ, đồng thời hạn chế nứt, bạc màu và bong tách lớp trong quá trình hoàn thiện. Khả năng tạo đường cong liền mạch mở rộng lựa chọn thiết kế, trong khi lớp phủ Melamine mang đến khả năng chống trầy xước và chống ẩm. Với hơn 1.000 lựa chọn màu sắc, flexlaminate® có thể đồng bộ với các dòng MFC, Melamine MDF, Plywood và WBP Panel của An Cường.

Bộ 03 giải pháp vật liệu mới giúp hoàn thiện khả năng tạo hình, hiệu ứng về mặt và tối ưu trải nghiệm.

LUXFORM® với kết cấu từ tấm PVC với bề mặt da thật và vải dệt, chống trầy như Melamine. Sở hữu đến 35 hiệu ứng bề mặt góp phần tạo chiều sâu thị giác và cảm giác xúc giác đặc trưng. Sản phẩm có thể gia công theo kỹ thuật 1D, 2D và 3D, ứng dụng trên nhiều loại bề mặt như gỗ, kim loại, nhôm, đồng và bê tông, đồng thời có khả năng chống trầy xước và kháng vân tay. LUXFORM® hướng đến việc mang lại hiệu ứng thẩm mỹ cao cấp với mức chi phí tối ưu hơn so với các vật liệu tham chiếu.

Trong khi đó, Lacquered Melamine được xem là bộ sưu tập đơn sắc Melamine với hiệu ứng bề mặt như Lacquered Laminate, siêu chống trầy tương đương Melamine có thể dùng cho cả mặt bàn và không bám dấu vân tay.

ENVISION – Hình dung vật liệu trước khi hiện thực hóa

Cùng với những đổi mới về vật liệu, An Cường giới thiệu Envision – Phần mềm mô phỏng thiết kế đến từ An Cường cho phép khách hàng trải nghiệm, quan sát từng hiệu ứng bề mặt trên không gian thực tế ảo.

ENVISION - Phần mềm mô phỏng thiết kế với độ chân thực chính xác.

Envision cho phép quan sát chi tiết bề mặt, linh hoạt thay đổi vật liệu trên không gian 3D, phối hợp nhiều vật liệu và tạo hình ảnh đầu ra chất lượng cao. Qua đó, kiến trúc sư, nhà thiết kế và khách hàng có thể hình dung rõ hơn về màu sắc, bề mặt và sự kết hợp vật liệu trước khi đưa ra quyết định.

Nhà máy MDF Đồng Nai - Hoàn tất chuỗi giá trị khép kín

Cũng nhân dịp này, An Cường tiếp tục giới thiệu nhà máy sản xuất ván MDF An Cường Đồng Nai (Nhà máy gỗ công nghiệp thứ 4): Với công suất 450.000m³ gỗ công nghiệp/năm giúp An Cường hoàn tất chuỗi giá trị khép kín từ vật liệu giải pháp và nội thất từ gỗ công nghiệp.

Nhà máy sản xuất ván MDF An Cường Đồng Nai với công suất 450.000m³ gỗ công nghiệp/năm

Khi sự an tâm được kiến tạo từ năng lực sản xuất mạnh mẽ và chất lượng vượt trội, nhà máy sản xuất ván MDF An Cường Đồng Nai là nền tảng để An Cường tiếp tục chinh phục khách hàng, đồng hành cung cấp những giải pháp vật liệu chất lượng cho mọi công trình.

Nếu Masterpiece Series mở ra hướng tiếp cận mới với vật liệu tự nhiên, ba bộ sưu tập flexlaminate®, LUXFORM® và Lacquered Melamine mở rộng khả năng sáng tạo qua công nghệ bề mặt, thì Envision tiếp tục kết nối vật liệu với trải nghiệm thiết kế trực quan. Sự kết hợp này thể hiện định hướng của An Cường trong việc không chỉ cung cấp vật liệu, mà còn xây dựng một hệ sinh thái giải pháp hỗ trợ kiến trúc sư, nhà thiết kế, nhà thầu và người dùng biến ý tưởng thành những không gian có tính thẩm mỹ, công năng và dấu ấn riêng.

Vietnam Interior & Build Expo 2026 (VIBE 2026)

Thời gian: 30/09 – 03/10/2026

Địa điểm: SECC – 799 Nguyễn Văn Linh, TP. Hồ Chí Minh

Gian hàng An Cường: Hall A2 | Booth AA14, AA16, AA18, AP17