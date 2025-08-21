An Cường tham gia Triển lãm 80 năm thành tựu Kinh tế - Xã hội

Với hành trình hơn 30 năm xây dựng và phát triển, An Cường mang đến không gian trưng bày ấn tượng, tái hiện chặng đường nỗ lực không ngừng đổi mới để trở thành nhà cung cấp vật liệu và giải pháp nội thất gỗ công nghiệp hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á. Kết hợp yếu tố lịch sử và công nghệ, không gian triển lãm của doanh nghiệp khẳng định dấu ấn tiên phong trong đổi mới công nghệ, khắc họa thông điệp: "An Cường – Đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam".

Phối cảnh khu vực tái hiện chặng đường nỗ lực không ngừng của An Cường trong ngành vật liệu và giải pháp nội thất gỗ công nghiệp.

Đặc biệt, ngay trong những ngày cận kề khai mạc, toàn thể đội ngũ An Cường đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để mang đến cho khách tham quan một không gian trưng bày ấn tượng, quy mô và giàu trải nghiệm. Đây không chỉ là sự chuẩn bị về mặt hình ảnh, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của An Cường trong việc đồng hành cùng sự kiện trọng đại cấp quốc gia.

Ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của An Cường nhấn mạnh: "Triển lãm Thành tựu ngành Công Thương là một sự kiện mang tính lịch sử và ý nghĩa sâu sắc. Đây là sự kiện đột phá, lớn nhất khu vực Đông Nam Á trong năm nay, nằm trong chuỗi kỷ niệm 80 năm lịch sử đất nước. Triển lãm là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của ngành công nghiệp Việt Nam, tôn vinh các doanh nghiệp như An Cường sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển".

An Cường hiện là nhà cung cấp vật liệu và giải pháp nội thất gỗ công nghiệp hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á.

Việc tham gia triển lãm không chỉ là vinh dự mà còn là cơ hội để An Cường kết nối với đối tác quốc tế, mở rộng thị trường ra Đông Nam Á và toàn cầu, để từ đây, sản phẩm của An Cường có thể tiến xa hơn, tạo ra các kết nối trực tiếp như gặp gỡ đối tác, ký kết hợp đồng. Đây là dịp để tiếp cận công nghệ mới, học hỏi kinh nghiệm, thúc đẩy xuất khẩu, góp phần vào kim ngạch xuất khẩu quốc gia. Điều này phản ánh tinh thần trách nhiệm cao của doanh nghiệp, đồng hành cùng Bộ Công Thương để triển lãm thành công rực rỡ.

Chia sẻ về tiến độ thi công chung tại triển lãm, đại diện Cục xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) chia sẻ: "Hiện tại, các doanh nghiệp đang thi công hối hả, với 100% gian hàng đã khởi công, Chúng tôi sẽ thường xuyên đôn đốc và yêu cầu các đơn vị hoàn thành phần thô trước ngày 18/8 để ngày 19/8, Tổng Bí thư và Thủ tướng kiểm tra, đảm bảo sự kiện diễn ra trang trọng và hoành tráng".

Triển lãm 80 năm Thành tựu Kinh tế - Xã hội được tổ chức tại Trung tâm triển lãm Quốc Gia, Đông Anh, Hà Nội.

Không chỉ là doanh nghiệp tiên phong trong đổi mới sản phẩm, An Cường còn kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, mang đến những giải pháp nội thất an toàn, thân thiện với môi trường, đóng góp thiết thực vào quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Hiện diện tại Triển lãm 80 năm thành tựu Kinh tế - Xã hội, An Cường một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong, đồng thời lan tỏa giá trị thương hiệu Việt trên bản đồ quốc tế. Sự kiện Triển lãm 80 năm Thành tựu Kinh tế - Xã hội với chủ đề "Rạng rỡ Việt Nam – 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc"được tổ chức từ ngày 28/8 -5/9 tại Trung tâm triển lãm Quốc Gia, Đông Anh, Hà Nội.