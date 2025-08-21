Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

An Cường tham gia Triển lãm 80 năm thành tựu Kinh tế - Xã hội

21-08-2025 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

An Cường tham gia Triển lãm 80 năm thành tựu Kinh tế - Xã hội

Trong khuôn khổ Triển lãm 80 năm thành tựu Kinh tế - Xã hội toàn quốc, Công ty Cổ phần Gỗ An Cường vinh dự góp mặt tại phân khu "Khởi nghiệp Kiến quốc" với tư cách một trong những Thương hiệu Quốc gia tiêu biểu.

Với hành trình hơn 30 năm xây dựng và phát triển, An Cường mang đến không gian trưng bày ấn tượng, tái hiện chặng đường nỗ lực không ngừng đổi mới để trở thành nhà cung cấp vật liệu và giải pháp nội thất gỗ công nghiệp hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á. Kết hợp yếu tố lịch sử và công nghệ, không gian triển lãm của doanh nghiệp khẳng định dấu ấn tiên phong trong đổi mới công nghệ, khắc họa thông điệp: "An Cường – Đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam".

An Cường tham gia Triển lãm 80 năm thành tựu Kinh tế - Xã hội- Ảnh 1.

Phối cảnh khu vực tái hiện chặng đường nỗ lực không ngừng của An Cường trong ngành vật liệu và giải pháp nội thất gỗ công nghiệp.

Đặc biệt, ngay trong những ngày cận kề khai mạc, toàn thể đội ngũ An Cường đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để mang đến cho khách tham quan một không gian trưng bày ấn tượng, quy mô và giàu trải nghiệm. Đây không chỉ là sự chuẩn bị về mặt hình ảnh, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của An Cường trong việc đồng hành cùng sự kiện trọng đại cấp quốc gia.

Ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của An Cường nhấn mạnh: "Triển lãm Thành tựu ngành Công Thương là một sự kiện mang tính lịch sử và ý nghĩa sâu sắc. Đây là sự kiện đột phá, lớn nhất khu vực Đông Nam Á trong năm nay, nằm trong chuỗi kỷ niệm 80 năm lịch sử đất nước. Triển lãm là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của ngành công nghiệp Việt Nam, tôn vinh các doanh nghiệp như An Cường sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển". 

An Cường tham gia Triển lãm 80 năm thành tựu Kinh tế - Xã hội- Ảnh 2.

An Cường hiện là nhà cung cấp vật liệu và giải pháp nội thất gỗ công nghiệp hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á.

Việc tham gia triển lãm không chỉ là vinh dự mà còn là cơ hội để An Cường kết nối với đối tác quốc tế, mở rộng thị trường ra Đông Nam Á và toàn cầu, để từ đây, sản phẩm của An Cường có thể tiến xa hơn, tạo ra các kết nối trực tiếp như gặp gỡ đối tác, ký kết hợp đồng. Đây là dịp để tiếp cận công nghệ mới, học hỏi kinh nghiệm, thúc đẩy xuất khẩu, góp phần vào kim ngạch xuất khẩu quốc gia. Điều này phản ánh tinh thần trách nhiệm cao của doanh nghiệp, đồng hành cùng Bộ Công Thương để triển lãm thành công rực rỡ. 

Chia sẻ về tiến độ thi công chung tại triển lãm, đại diện Cục xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) chia sẻ: "Hiện tại, các doanh nghiệp đang thi công hối hả, với 100% gian hàng đã khởi công, Chúng tôi sẽ thường xuyên đôn đốc và yêu cầu các đơn vị hoàn thành phần thô trước ngày 18/8 để ngày 19/8, Tổng Bí thư và Thủ tướng kiểm tra, đảm bảo sự kiện diễn ra trang trọng và hoành tráng". 

An Cường tham gia Triển lãm 80 năm thành tựu Kinh tế - Xã hội- Ảnh 3.

Triển lãm 80 năm Thành tựu Kinh tế - Xã hội được tổ chức tại Trung tâm triển lãm Quốc Gia, Đông Anh, Hà Nội.

Không chỉ là doanh nghiệp tiên phong trong đổi mới sản phẩm, An Cường còn kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, mang đến những giải pháp nội thất an toàn, thân thiện với môi trường, đóng góp thiết thực vào quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Hiện diện tại Triển lãm 80 năm thành tựu Kinh tế - Xã hội, An Cường một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong, đồng thời lan tỏa giá trị thương hiệu Việt trên bản đồ quốc tế. Sự kiện Triển lãm 80 năm Thành tựu Kinh tế - Xã hội với chủ đề "Rạng rỡ Việt Nam – 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc"được tổ chức từ ngày 28/8 -5/9 tại Trung tâm triển lãm Quốc Gia, Đông Anh, Hà Nội. 

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
An Cường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát Đạt báo lãi 65 tỷ khi doanh thu 20 tỷ: "Phép màu" từ một giao dịch và đối tác bí ẩn thành lập đúng ngày ký thương vụ

Phát Đạt báo lãi 65 tỷ khi doanh thu 20 tỷ: "Phép màu" từ một giao dịch và đối tác bí ẩn thành lập đúng ngày ký thương vụ Nổi bật

Vinhomes thoái toàn bộ phần vốn góp tại công ty con vốn hơn 5.000 tỷ tại Hải Phòng

Vinhomes thoái toàn bộ phần vốn góp tại công ty con vốn hơn 5.000 tỷ tại Hải Phòng Nổi bật

Đồng hồ Tân Tân – 40 năm giữ trọn chữ tín với từng khách hàng

Đồng hồ Tân Tân – 40 năm giữ trọn chữ tín với từng khách hàng

10:00 , 21/08/2025
[Chuyện gì đang xảy ra] "Tổ trưởng dân phố" ra tay: Chiến thần livestream quảng cáo lố bị "tuýt còi"!

[Chuyện gì đang xảy ra] "Tổ trưởng dân phố" ra tay: Chiến thần livestream quảng cáo lố bị "tuýt còi"!

09:47 , 21/08/2025
Hơn 42.000 trái chủ đại án Vạn Thịnh Phát được chi trả trong đợt 3

Hơn 42.000 trái chủ đại án Vạn Thịnh Phát được chi trả trong đợt 3

09:24 , 21/08/2025
Sabeco vẫn quyết tâm tăng 32% công suất nhà máy bia Củ Chi lên 350 triệu lít/năm sau nhiều lần bị từ chối từ 2019

Sabeco vẫn quyết tâm tăng 32% công suất nhà máy bia Củ Chi lên 350 triệu lít/năm sau nhiều lần bị từ chối từ 2019

08:52 , 21/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên