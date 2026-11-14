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Ấn định thời điểm lãnh đạo Nga - Mỹ - Trung gặp nhau tại Trung Quốc?

| | Tài chính quốc tế

Tờ New York Post đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến vào ngày 19/11.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP, Getty Images)

Theo New York Post, cuộc thảo luận ba bên dự kiến sẽ tập trung chủ yếu vào việc xây dựng một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, các bên cũng có thể thảo luận về vấn đề Triều Tiên và tình hình xung đột Iran.

Trước đó, ông Trump đã công khai ý định gặp gỡ lãnh đạo Trung Quốc và Nga.

"Chúng tôi sẽ thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề phi hạt nhân hóa, nhưng chúng tôi sẽ bàn về rất nhiều chủ đề khác nữa", ông Trump chia sẻ với các phóng viên hồi đầu tuần này.

Nhà Trắng và Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra phản hồi trước các yêu cầu bình luận.

Kể từ nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã nhiều lần đề xuất một hiệp ước cắt giảm kho vũ khí hạt nhân. Ông cho rằng việc duy trì các kho vũ khí hạt nhân là một sự lãng phí không cần thiết, tuy nhiên ý tưởng này đến nay vẫn chưa trở thành hiện thực.

Cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra vào thời điểm khá nhạy cảm đối với quan hệ Mỹ - Trung, ngay sau khi một trong những nhân vật quyền lực nhất làng công nghệ Mỹ - Jensen Huang, cựu Giám đốc điều hành Nvidia - buộc phải từ chức vì mối quan hệ với một phụ nữ Trung Quốc.

Ông Huang từng tháp tùng ông Trump trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 5.

Mặc dù vấn đề Ukraine không nằm trong chương trình nghị sự trọng tâm, nhưng cuộc gặp thượng đỉnh này diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang tiếp tục nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình.

Trong năm nay, các đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner đã nhiều lần gặp gỡ Tổng thống Nga Putin nhằm tìm kiếm các bước tiến triển trong việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm giữa Nga và Ukraine. Cuộc gặp gần nhất vừa diễn ra tại Điện Kremlin hôm 12/11.

Ông Tập và ông Trump đã gặp nhau hai lần trong năm nay, gần đây nhất là chuyến thăm Nhà Trắng của nhà lãnh đạo Trung Quốc vào tháng 9. Hai lãnh đạo dự kiến sẽ gặp lại nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Miami vào tháng 12.

Lần gần nhất ông Trump gặp trực tiếp ông Putin là tại Alaska vào tháng 8/2025.

Ông Tập và ông Putin đã gặp nhau nhiều lần, gần đây nhất là vào tháng 5, khi nhà lãnh đạo Nga có chuyến thăm tới Bắc Kinh.

Một hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Trung Quốc, Nga và Mỹ là sự kiện chưa từng có tiền lệ trong thời hiện đại.

Sự kiện gần tương đồng nhất có lẽ là Hội nghị Yalta năm 1945, khi nhà lãnh đạo Liên Xô Josef Stalin, Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill gặp nhau để thảo luận về việc tái tổ chức châu Âu trong bối cảnh Đức Quốc xã sắp thất bại vào cuối Thế chiến 2.

Theo Minh Hạnh

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