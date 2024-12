“Ấn định” thời gian mở rộng Quốc lộ 13 lên 60m, thị trường BĐS dọc tuyến đường nghìn tỉ có dấu hiệu rục rịch trở lại những ngày cận Tết

Từ con đường hàng chục ngàn tỉ đồng sẽ khởi động vào đầu năm 2025...

Quốc lộ 13 là tuyến đường huyết mạch kết nối TP.HCM với Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh vùng Tây Nguyên. Hiện tuyến này phía tỉnh Bình Dương đã được nâng cấp và mở rộng, trong khi đoạn qua TP. Thủ Đức (từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình dài gần 6km) chưa được đầu tư, thường xuyên diễn ra tình trạng kẹt xe.

Mới đây, TP.HCM “ấn định” thời gian khởi công mở rộng Quốc lộ 13 vào ngày 30/4/2025 với tổng vốn đầu tư khoảng 13.851 tỷ đồng, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch đề ra trước đó. Để kịp khởi công vào dịp này, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đang khẩn trương tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để trình HĐND TP.HCM thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư. Theo kế hoạch, dự án mở rộng Quốc lộ 13 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2027 - 2028.

Lộ giới Quốc lộ 13 sau mở rộng lên đến 60m dự báo sẽ đẩy mặt bằng giá bất động sản dọc tuyến đường tăng mạnh. Ảnh: minh họa

Trước đó, vào tháng 4/2022, Quốc lộ 13 phía tỉnh Bình Dương đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng từ 6 làn xe lên 8 làn xe. Dự án mở rộng từ cổng chào Bình Dương (phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An) đến ngã tư Lê Hồng Phong (TP. Thủ Dầu Một) với chiều dài 12,7km, tổng mức đầu tư 1.367 tỷ đồng theo hình thức BOT. Hiện tại, một số phân đoạn đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Mới đây, địa phương này cũng nêu quyết tâm hoàn thành dự án Quốc lộ 13 vào ngày 30/4/2025. Cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đã chỉ đạo TP.Thuận An khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và di dời lưới điện trước ngày 15/01/2025. Mục tiêu là khánh thành công trình vào dịp lễ 30/4/2025, đánh dấu một bước tiến lớn trong phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh.

Bên cạnh đó, nhằm kết nối đồng bộ với dự án mở rộng Quốc lộ 13, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cũng chuyển việc mở rộng hai tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh thành đường trên cao với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm trong số 88 dự án hạ tầng được Sở Giao thông Vận tải trình UBND TP.HCM ban hành kế hoạch đầu tư từ nay đến năm 2030.

Như vậy, nếu toàn tuyến Quốc lộ 13 được hoàn thiện đầu tư mở rộng cùng trục đường trên cao Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh thì giao thông cửa ngõ khu vực TP.HCM - Bình Dương sẽ càng thêm thuận tiện, thông thoáng, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, thay đổi diễn biến thị trường bất động sản vốn bị ảnh hưởng rất lớn từ câu chuyện đầu tư hạ tầng.

... Đến bức tranh “sáng” bất động sản cận Tết

Thông tin mở rộng Quốc lộ 13 đã và đang tác động đến bức tranh thị trường bất động sản dọc tuyến quốc lộ này. Giá bán sơ cấp các chung cư tại TP.HCM được CBRE Vietnam công bố hồi Quý 3/2024 trung bình đạt 66 triệu đồng/m2, tăng gần 8% theo năm. Lúc này, lợi thế giá căn hộ thấp hơn 30 - 40% nhưng sát ranh TP.HCM và về Bến Thành trên dưới 10km sẽ lọt “tầm ngắm” của người mua.

Các dự án bất động sản dọc Quốc lộ 13 đang có tín hiệu mới cận Tết

Theo ghi nhận thực tế, thời điểm cận Tết, một số dự án căn hộ nằm dọc tuyến Quốc lộ 13 thuộc TP.Thủ Đức (TP.HCM) và TP.Thuận An (Bình Dương) có dấu hiệu rục rịch trở lại “ăn theo” thông tin hạ tầng.

Phía TP. Thủ Đức, một số dự án căn hộ như Urban Green Thủ Đức, Vạn Phúc City (chuẩn bị ra mắt dòng căn hộ trong Khu đô thị) mong chờ Quốc lộ 13 khởi công nhằm gia tăng kết nối và thúc đẩy giá trị cho bất động sản hiện hữu.

Nhìn về Thuận An, loạt dự án căn hộ như The Emerald 68, The Astral City, Eco Xuân Sky Residences, The Emerald Golf View, Happy One Central, Lavita Thuận An, The Habitat, The Rivana,... cũng có những động thái khởi động trở lại ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Trong đó, dự án The Emerald 68 nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 13 và đường Vĩnh Phú 16 của chủ đầu tư Lê Phong và Coteccons đang được DKRA Realty rục rịch giới thiệu ra thị trường cận Tết.

Dù nằm ở địa bàn Thuận An nhưng dự án này có lợi thế nổi bật về khoảng cách “sát cạnh” TP.HCM, lại có mức giá hợp lý và chất lượng xây dựng vượt trội nên được người mua quan tâm. Theo khảo sát, trung bình mỗi tuần The Emerald 68 nhận được 50 - 70 booking, trong đó có nhiều khách hàng đã mua từ 2 - 3 căn hộ. Sự quan tâm tích cực trở lại của thị trường cho thấy tín hiệu “bắt sóng” hạ tầng của người mua khá nhạy bén trong bối cảnh sản phẩm căn hộ có giá và vị trí tốt không còn nhiều.

Người mua quay trở lại thị trường, đón sóng hạ tầng và quan tâm các dự án có giá, vị trí tốt.

Với vị trí mặt tiền Quốc lộ 13, từ dự án này dễ dàng tiếp cận các tiện ích xung quanh TP. Thuận An và di chuyển thuận lợi đến sân bay Tân Sơn Nhất hoặc ngã tư Hàng Xanh của TP.HCM. Dự án đang được triển khai thi công, dự kiến bàn giao cho cư dân từ quý 3/2026.

Hiện chủ đầu tư dành chính sách bán hàng ưu đãi "chưa từng thấy" dịp Tết để hỗ trợ người mua ở thực lẫn nhà đầu tư. Cụ thể, thanh toán chỉ 10% ký ngay hợp đồng mua bán; trả trước 20% tương đương 400 triệu đồng đến khi nhận nhà; hoàn tiền 10% trên tổng số đã thanh toán khi trả nhanh 20% và được Ngân hàng BIDV hỗ trợ vay 70% giá trị căn hộ với ưu đãi 24 tháng không lãi suất, không trả gốc.

Có thể thấy, với việc TP.HCM mở rộng Quốc lộ 13, khu vực tiếp giáp TP.HCM - Bình Dương trong vòng bán kính 5km, đặc biệt là phường Vĩnh Phú (TP. Thuận An) sẽ được hưởng lợi trực tiếp. Bất động sản dọc theo trục đường này từ TP.HCM lên đến khu vực cửa ngõ thuộc TP. Thuận An có lợi thế gia tăng giá trị nhờ giao thông di chuyển nhanh chóng.

Cụ thể, từ cổng chào tỉnh Bình Dương đến ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) với lộ trình gần 10km có thể được di chuyển chỉ trong 15 phút, nhanh hơn cả khi đi từ nhiều khu vực khác của TP.HCM (Hóc Môn, Nhà Bè, Quận 9 cũ, Bình Chánh,…). Đây cũng là lý do một số dự án căn hộ tại khu vực Thuận An mở bán gần đây nhận được sự quan tâm tích cực từ người mua.

Thêm vào đó, nhiều người cũng kỳ vọng giá trị bất động sản gia tăng mạnh khi Quốc lộ 13 đoạn qua TP.HCM chính thức khởi công vào Quý 2/2025. Cùng các phân đoạn của dự án thuộc Bình Dương hoàn thiện sẽ tăng cường kết nối, tạo thành “điểm rơi” đầu tư trong chu kỳ mới giai đoạn 2025 - 2026.

Giữa bối cảnh thanh khoản thị trường chưa thực sự khởi sắc, theo các chuyên gia trong ngành, việc nhà đầu tư “đi trước đón đầu” hạ tầng giao thông vừa là lợi thế, vừa là rủi ro nếu không tính toán kỹ việc sử dụng đòn bẩy tài chính vào đầu tư bất động sản. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần chú ý thêm các yếu tố đi kèm như: pháp lý, tiến độ xây dựng dự án, uy tín của chủ đầu tư thay vì chỉ quan tâm vào yếu tố hạ tầng khu vực.