Ấn Độ cực "ngốn" thép vào năm 2023 nhưng chỉ bằng 1/7 so với láng giềng của Việt Nam

Tờ Hindustan Times (Ấn Độ) mới đây trích dẫn một báo cáo cho biết, trong bối cảnh ngành xây dựng khổng lồ của Trung Quốc vẫn trong tình trạng ảm đạm, còn Mỹ và Liên minh châu Âu có thể rơi vào suy thoái dẫn tới nhu cầu thép toàn cầu giảm mạnh thì Ấn Độ đã nổi lên như một "vị cứu tinh".



Nhu cầu thép Ấn Độ tăng vọt

Theo Hiệp hội Thép Thế giới, nhu cầu thép của Ấn Độ sẽ tăng 6,7% lên khoảng 120 triệu tấn vào năm 2023, mức tăng trưởng cao nhất trong số các nền kinh tế lớn.

Điều này chủ yếu do nhu cầu nội địa cao ở Ấn Độ.

Báo cáo cho biết, Ấn Độ, quốc gia dự kiến ​​sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm tới, hiện đang ở giữa giai đoạn bùng nổ xây dựng.

Thủ tướng Narendra Modi đang tìm cách hiện đại hóa đường xá, mạng lưới đường sắt và cầu cảng nhằm cạnh tranh vai trò trung tâm sản xuất với Trung Quốc, do đó thúc đẩy nhu cầu thép trong nước tăng trưởng nhanh chóng.

Jayant Acharya, Phó tổng giám đốc điều hành JSW Steel Ltd., nhà sản xuất lớn nhất Ấn Độ, cho biết: " Giai đoạn xây dựng quốc gia của bất kỳ nền kinh tế nào cũng cần rất nhiều thép và hàng hóa lớn" .

Ông nói rằng, Ấn Độ đang trải qua giai đoạn đó trong thập kỷ này và có thể thúc đẩy mức tiêu thụ thép của nước này lên hơn 200 triệu tấn vào năm 2030.

Ấn Độ sản xuất phần lớn lượng thép mà nước này sử dụng nhưng New Delhi cũng buộc phải nhập khẩu nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu gia tăng.

Theo số liệu của chính phủ Ấn Độ, các lô hàng nhập khẩu đã tăng 15% lên 3,1 triệu tấn từ tháng 4 đến tháng 10 so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thép Trung Quốc chiếm hơn 25% lượng nhập khẩu trong tháng 10 và lượng lớn thép từ Nga cũng đang vận chuyển đến Ấn Độ.

Nhu cầu thép của Ấn Độ tăng vọt nhưng vẫn không bằng Trung Quốc. Ảnh: ET Bureau

Tuy nhiên, theo ông A.K. Hazra, Phó tổng thư ký Hiệp hội Thép Ấn Độ, cho biết chất lượng của một số loại thép nhập khẩu là "dưới tiêu chuẩn".

Hiệp hội đã yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét. Ông nói: " Chúng tôi yêu cầu hàng nhập khẩu phải có giá cạnh tranh, đồng thời chất lượng phải tuân thủ các tiêu chuẩn của Ấn Độ ".

Vẫn chưa thể vượt Trung Quốc

Mặc dù tăng trưởng mạnh mẽ nhưng Ấn Độ vẫn kém xa đối thủ châu Á về tổng lượng tiêu thụ thép.

Theo Hiệp hội Thép Thế giới, ngay cả khi nhu cầu thép của Ấn Độ có thể tăng lên 120 triệu tấn vào năm tới, thì con số này vẫn chưa bằng 1/7 so với nhu cầu 914 triệu tấn của Trung Quốc.

Tờ Hindustan Times nhận định, Ấn Độ có thể thu hẹp khoảng cách nhanh như thế nào sẽ phụ thuộc vào sự thành công của kế hoạch triển khai xây dựng của Thủ tướng Modi.

Bộ Tài chính Ấn Độ ước tính sẽ cần 1,4 nghìn tỷ USD đầu tư cho đường ống cơ sở hạ tầng quốc gia đến năm 2025.

Jayanta Roy, Phó chủ tịch cấp cao ICRA Ltd., dự đoán nhu cầu thép của Trung Quốc sẽ bị giảm trong năm tới do tác động kéo dài của đại dịch Covid-19 và vấn đề nội tại của nền bất động sản nước này.

" Về dài hạn, một mặt nó sẽ phụ thuộc vào sự phục hồi của lĩnh vực bất động sản, mặt khác nó dự vào chính sách của chính phủ Trung Quốc về mô hình tăng trưởng kinh tế dựa vào cơ sở hạ tầng ".

Tại cuộc họp mới đây của Hiệp hội Công nghiệp Sắt thép Trung Quốc, hiệp hội đã chỉ ra rằng từ đầu năm nay, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp cộng với dịch bệnh trong nước lan rộng khiến nền kinh tế Trung Quốc chịu áp lực suy giảm nhiều hơn dự kiến, ngành thép đối mặt tình hình tương đối khắc nghiệt.

Theo số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố, trong ba quý đầu năm, tổng sản lượng tiêu thụ gang là 781 triệu tấn, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái; sản lượng thép là 656 triệu tấn, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số đó, vào tháng 7, sản lượng thép tiêu thụ trung bình hàng ngày đạt 2,63 triệu tấn, mức thấp nhất trong năm.

Với sự phục hồi của nền kinh tế, nhu cầu thép Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tăng mạnh trở lại.