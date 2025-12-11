Ăn gì "đẩy" bụi mịn PM 2.5 ra khỏi cơ thể?

Sương mù và khói giống nhau đến mức khó phân biệt… Nhưng nhiều người sống ở Hà Nội hiện nay vẫn nhận ra ngay lập tức vì hít phải và bị cay mũi, cay mắt. Bầu trời nhiều mây mà chúng ta nhìn thấy không phải là sương mù. Đó là bụi mịn độc hại có tên gọi PM 2.5. Vấn đề bụi mịn này đang làm gia tăng mối lo ngại về sức khỏe của người dân thủ đô trên diện rộng. Không chỉ ở thủ đô mà các tỉnh thành khác cũng gặp phải vấn đề tương tự. Mỗi ngày, người ta đều mong chờ ứng dụng chuyển sang màu xanh lá cây hoặc xanh dương vì hầu hết thời gian nó đều có màu vàng, cam, đỏ, thậm chí là tím, cho thấy điều kiện thời tiết độc hại và các vấn đề sức khỏe có thể xảy ra sau đó.

Dữ liệu từ Viện Đánh giá Sức khỏe, Đại học Washington chỉ ra rằng, ô nhiễm không khí là một yếu tố phổ biến gây ra nhiều bệnh khác nhau. Bởi vì nó chứa nhiều thành phần hóa học, từ chất gây kích ứng đến chất gây ung thư, dẫn đến các bệnh cấp tính và mãn tính như dị ứng đường hô hấp, viêm phổi, nhiễm trùng đường hô hấp, ung thư phổi, bệnh tim mạch.

BS Nguyễn Huy Hoàng (thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam) nhận định, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người tiếp xúc với môi trường có bụi mịn PM 2.5 sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh tim và bệnh hô hấp. Bởi vì kích thước càng nhỏ, càng dễ xâm nhập vào cơ thể và bám vào phổi. Qua quá trình này, các hạt bụi nhỏ sẽ đẩy nhanh quá trình viêm trong cơ thể và làm giảm số lượng chất chống oxy hóa. Khi lượng chất chống oxy hóa trong cơ thể giảm sẽ dẫn đến sự thoái hóa của nhiều tế bào. Đặc biệt là động mạch vành và phổi, khi tiếp xúc với bụi mịn sẽ bị suy yếu, có thể dẫn đến ung thư phổi.

Do đó, việc bổ sung các chất dinh dưỡng giúp giảm viêm trong cơ thể cùng với việc tăng cường lượng chất chống oxy hóa sẽ giúp giảm thiểu tác hại đến sức khỏe do tiếp xúc với bụi mịn PM 2.5 hoặc tình trạng ô nhiễm nặng. Hãy cùng xem những chất dinh dưỡng nào có thể "đẩy" bụi mịn PM 2.5 ra khỏi cơ thể nhé!

1. Vitamin A và Beta-Carotene

Có trong cà rốt, bí, rau muống, bí ngô, khoai lang, xoài, đu đủ..., chúng góp phần cải thiện chức năng phổi. Vitamin A giúp tăng cường hệ hô hấp và hệ miễn dịch, cũng như có khả năng chống lại tác hại của bụi độc hại.

2. Vitamin C

Đây là một chất chống oxy hóa có thể giúp giảm tổn thương di truyền của DNA khi tiếp xúc với các gốc tự do gây hại cho tế bào. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, bổ sung vitamin C sẽ tăng cường hệ miễn dịch và giảm dị ứng ở nhiều hệ cơ quan như hệ hô hấp, ngứa mắt, ngứa rát.

Các nhóm thực phẩm giàu vitamin C bao gồm cam, dâu tây, táo, dưa, đu đủ, lựu, rau lá xanh đậm, rau má, rau bina, hành tây. Một nghiên cứu đăng trên Healthline cũng cho thấy, bổ sung 500mg vitamin C mỗi ngày có thể giúp giảm mức độ gốc tự do ở những người sống trong khu vực ô nhiễm không khí.

3. Vitamin E

Chúng được tìm thấy trong các thực phẩm giàu chất béo như ngũ cốc nguyên hạt, đậu, lòng đỏ trứng giúp giảm viêm và chống lại các gốc tự do.

4. Vitamin B6, vitamin B12 và axit folic hoặc folate

Việc tiếp xúc với bụi mịn có thể gây bệnh động mạch vành với nồng độ homocysteine trong máu cao. Bổ sung vitamin B6, vitamin B12 và folate có thể làm giảm homocysteine trong máu. Các loại thực phẩm chứa nhóm vitamin này, chẳng hạn như rau lá xanh đậm, rau màu cam chứa beta-carotene, như bông cải xanh, cà rốt, bí ngô và vitamin B12 có trong thịt, thịt đỏ.

5. Omega-3

Chúng được tìm thấy trong nhiều loại cá, quả bơ, quả óc chó, hạt lanh. Theo Brands World, các nghiên cứu lâm sàng đã được tiến hành ở người lớn và người cao tuổi sống ở những nơi có nguồn bụi PM 2.5 cao. Uống 2g dầu cá mỗi ngày giúp giảm tác hại đến sức khỏe của loại bụi mịn này.

6. Sulforaphane

Chúng được tìm thấy trong bông cải xanh và nhiều loại rau bắp cải và súp lơ. Nó có những đặc tính nổi bật giúp loại bỏ độc tố và ngăn ngừa ung thư. Có báo cáo về các thử nghiệm lâm sàng ở cả thanh thiếu niên và người lớn cho thấy, tiếp xúc với lưu huỳnh từ bông cải xanh có thể giúp giảm tác hại đến sức khỏe của loại bụi mịn này.

7. N-acetyl cysteine

Chúng làm giảm co thắt phế quản, giảm nhạy cảm với kích thích và giảm nguy cơ mắc bệnh hô hấp. Trong đó, N-acetyl cysteine cần axit amin cysteine để hỗ trợ tổng hợp. Các thực phẩm chứa axit amin bao gồm dưa hấu, hành tây, trứng, tỏi và thịt đỏ. N-acetyl cysteine cũng giúp giảm đờm và chất nhầy trong phổi. Nó giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm đờm và chất nhầy trong phổi, tăng cường hệ miễn dịch.

8. Chất dinh dưỡng polysaccharid thuộc nhóm beta-glucan

Chúng được tìm thấy trong các loại nấm dược liệu Nhật Bản, nấm Yamabushita, nấm Chitake, nấm Maitake, nấm Matsutake. Nó giúp tăng cường hệ miễn dịch. Cơ thể sẽ có khả năng loại bỏ virus hoặc các vật thể lạ như bụi mịn ra khỏi cơ thể tốt hơn.

Theo BS Hoàng, ngoài việc ăn uống lành mạnh, nên uống ít nhất 8-10 ly nước sạch mỗi ngày, ngủ đủ giấc, đeo kính và khẩu trang đúng cách. Khi ra ngoài tiếp xúc với ô nhiễm, hãy sử dụng khẩu trang đạt chuẩn để bảo vệ hoặc giảm tác hại của bụi mịn PM 2.5. Khi ở nhà hoặc lái xe trên đường, sử dụng máy lọc không khí hiệu quả có thể giúp làm sạch không khí trong nhà hoặc xe, giúp bạn hít thở dễ dàng hơn.