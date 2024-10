An Gia (AGG) lãi 9 tháng, hoàn thành kế hoạch cả năm 2024

Lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (Mã chứng khoán: AGG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 30/9. Tính chung 9 tháng, An Gia đạt doanh thu hơn 1.750 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 250 tỷ đồng.

Năm nay, An Gia đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 250 tỷ đồng, tăng 43% so với thực hiện năm trước. Dù chỉ tiêu này tăng trưởng rất cao nhưng chỉ sau 9 tháng, công ty vượt 10% doanh thu và hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.

An Gia cũng là doanh nghiệp hiếm hoi trên sàn chứng khoán thời điểm này công bố đã hoàn thành kế hoạch năm, một thành quả rất đáng ghi nhận của đội ngũ lãnh đạo và nhân viên công ty trong việc hiện thực hóa chỉ tiêu kinh doanh.

Công ty cũng hoàn thành kế hoạch chia cổ tức 25% cho cổ đông hiện hữu, hoàn tất tăng vốn điều lệ lên gần 1.564 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 1.305 tỷ đồng.

Khu biệt lập The Standard tại TP Tân Uyên, Bình Dương

Nguồn vốn dồi dào giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh và củng cố nguồn lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động đầu tư, phát triển tiềm năng trong bối cảnh thị trường bất động sản đang phục hồi trở lại; đồng thời tích cực chuẩn bị nguồn lực để đầu tư nhiều dự án mới.

Một điểm sáng trong bức tranh tài chính năm 2024 của An Gia là nợ vay đã giảm đáng kể. Tại ngày 30/9, tình hình nợ vay đã giảm 29% so với đầu năm, còn 1.036 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu ở mức thấp và an toàn.

Trong 9 tháng qua, An Gia đã xử lý dứt điểm nợ vay trái phiếu, trả gần 315 tỷ đồng, là một trong những doanh nghiệp bất động sản đầu tiên trên sàn chứng khoán đến thời điểm này "sạch" nợ trái phiếu.

Tại ngày 30/9, An Gia có tổng tài sản hơn 7.204 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho gần 900 tỷ đồng, giảm 55% so với đầu năm, do trong kỳ bàn giao các sản phẩm tại nhiều dự án như khu phức hợp Westgate (TP.HCM), khu biệt lập The Standard (Bình Dương).

Chuẩn bị nguồn lực

Như kế hoạch đã được đặt ra từ đầu năm, An Gia đang chuẩn bị các nguồn lực để đầu tư, triển khai dự án The Gió Riverside (Bình Dương) với quy mô khoảng 3.000 sản phẩm. Khi dự án được đưa vào kinh doanh, doanh thu mang lại khoảng 7.000 tỷ đồng sẽ là nguồn đóng góp chủ đạo cho kết quả kinh doanh của An Gia trong giai đoạn 2025-2027.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside tại Bình Dương

Dự án The Gió Riverside được dự kiến triển khai trong bối cảnh thị trường bất động sản đang trong quá trình phục hồi, khởi động cho chu kỳ tăng trưởng mới. Theo nhịp tăng trưởng này, An Gia cũng đánh giá các cơ hội mới để đẩy mạnh triển khai và bán hàng ở nhiều dự án khác.

Trong 2-3 năm tới, công ty sẽ phát triển 3 dự án trọng điểm lớn, ngoài The Gió Riverside còn có The Lá Village (TP.HCM) và Westgate 2 (TP.HCM), tương đương gần 10.000 sản phẩm. Việc triển khai thành công các dự án khu đô thị quy mô lớn với đầy đủ hạ tầng, tiện ích sẽ giúp nâng tầm An Gia trở thành nhà phát triển bất động sản lớn trong khu vực.

Chiến lược phát triển quỹ đất của An Gia dựa vào quá trình mua bán sáp nhập (M&A) các dự án đã cơ bản hoàn thiện pháp lý và có thể sẵn sàng triển khai nên chu kỳ đầu tư dự án thường khá ngắn. Điều này giúp công ty linh hoạt trong việc thu hồi dòng tiền, bảo toàn nguồn lực kinh doanh.

Ban lãnh đạo công ty kỳ vọng trong thời gian tới, khi thị trường hồi phục, hoạt động triển khai, bán hàng của An Gia sẽ sôi động hơn, quá trình xúc tiến pháp lý các dự án sẽ nhanh hơn, hỗ trợ tốt các hoạt động kinh doanh.