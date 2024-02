An Gia (AGG) tích cực phát triển quỹ đất, ra mắt dự án mới

M&A mở rộng quỹ đất

Chưa bao giờ, thị trường lại dồn dập đón tin vui khi cả 3 luật liên quan đến BĐS gồm Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Kinh doanh BĐS sửa đổi và Luật Đất đai sửa đổi lại được thông qua gần như cùng một thời điểm. Những thay đổi trong luật mới tuy chưa được áp dụng nhưng sẽ là tín hiệu tích cực giúp tháo gỡ các vướng mắc của thị trường BĐS hiện nay.

Theo chuyên gia, bước tiến về chính sách không chỉ mở ra chu kỳ tăng trưởng mới mang tính ổn định, bền vững và hiệu quả hơn mà còn tạo động lực giúp các doanh nghiệp BĐS vững vàng vươn lên.

Khu biệt lập The Standard tại TP Tân Uyên, Bình Dương

Coi việc mở rộng quỹ đất là chiến lược xuyên suốt, An Gia không ngừng tìm kiếm các cơ hội, thực hiện M&A, mở rộng quỹ đất sạch, ưu tiên các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, phù hợp phát triển dự án vừa túi tiền và thời gian triển khai nhanh. Công ty hiện đang trong quá trình thẩm định chuyên sâu đối với hai quỹ đất tiềm năng tại Quận 8 và Thủ Đức (TP.HCM), dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 4.000 sản phẩm.

Trước đó, trong năm 2022, công ty đã mua quỹ đất 3,2 ha tại Bình Chánh, dự kiến cung cấp khoảng 2.000 căn hộ. Bên cạnh đó, công ty cũng đang trong quá trình hoàn tất đàm phán mua thêm quỹ đất mới để triển khai các dự án nhà ở thấp tầng. Mục tiêu phát triển quỹ đất còn bao gồm tích lũy cho các mục tiêu dài hạn trong tương lai.

Theo đại diện An Gia, điểm đặc trưng trong các dự án của doanh nghiệp là vị trí tốt, thiết kế đẹp, giá trung cấp nhưng chất lượng tiệm cận cao cấp. Do đó, các dự án như Westgate (Bình Chánh), The Sóng (Vũng Tàu) khi giới thiệu ra thị trường đều ghi nhận tỉ lệ hấp thụ đến 90% khách hàng quan tâm chỉ sau vài tháng mở bán.

Căn hộ Westgate (Bình Chánh) có mức giá phù hợp với gia đình trẻ

Ngoài kế hoạch mở rộng quỹ đất, An Gia cũng liên tục hợp tác với các đối tác có uy tín và tiềm lực tài chính đến từ Hàn Quốc, Anh, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)... nhằm đa dạng nguồn vốn. Các nhà đầu tư này tham gia góp vốn trực tiếp vào dự án mà An Gia triển khai, đồng thời, trở thành cổ đông lớn cùng An Gia hiện thực hóa chiến lược phát triển các dự án nhà ở trung cấp và vừa túi tiền.

Kế hoạch lớn năm Rồng

Trong 2024, An Gia dịch chuyển chiến lược quản trị và kinh doanh từ "thận trọng và ứng phó" sang "chủ động và thích ứng" để thích ứng thành công với mọi biến động bất lợi của thị trường. Đồng thời, tiếp tục tập trung vào 2 năng lực cốt lõi là năng lực phát triển dự án và năng lực bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Công ty có kế hoạch ra mắt dự án The Gió Riverside (Bình Dương) - đã được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng, với quy mô khoảng 3.000 căn hộ.

Dự án liền kề trục Xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), được chủ đầu tư định vị là khu phức hợp ven sông Đông Sài Gòn, tích hợp đầy đủ các tiện ích, thương mại - dịch vụ; hướng đến người mua ở thực tại TP.HCM và khu vực giáp ranh như Bình Dương, Đồng Nai.

"Công ty vẫn kiên định với phân khúc bất động sản tầm trung. Đây là phân khúc luôn có tỷ lệ hấp thụ tốt bất chấp các biến động của thị trường. Quan điểm của An Gia là không chạy theo thị trường, không mua quỹ đất hay mua dự án bằng mọi giá. Công ty sẽ có những phân tích kỹ càng về khu đất, để làm sao khi đưa ra thị trường, giá thành sản phẩm phù hợp với túi tiền của đa số người mua", đại diện An Gia cho biết.

Ngoài kế hoạch ra mắt dự án The Gió Riverside, công ty đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ nợ vay lành mạnh, gia tăng tích lũy tiền mặt và tương đương tiền, chuẩn bị nguồn lực để chủ động và thích ứng với "bức tranh mới" của thị trường bất động sản.

Đại diện An Gia nhận giải thưởng Top 10 Chủ đầu tư BĐS ấn tượng năm 2023

Trong quý đầu năm nay, An Gia cũng vinh dự lọt Top 10 Chủ đầu tư Bất động sản ấn tượng năm 2023. Giải thưởng do Báo Xây dựng và Hội đồng đánh giá độc lập bình chọn trên nguyên tắc khoa học và khách quan, nhằm tôn vinh các Chủ đầu tư, Nhà phát triển Bất động sản có tầm ảnh hưởng và hoạt động nổi bật, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của thị trường bất động sản Việt Nam.

Theo đại diện An Gia, giải thưởng không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh ấn tượng của An Gia trong mắt công chúng, nhà đầu tư mà còn là động lực để công ty tiếp tục kiến tạo nên những giá trị mới, đột phá hơn trong tương lai.

"Hơn 10 năm xây dựng và phát triển, An Gia luôn tập trung vào phân khúc sản phẩm vừa túi tiền, phù hợp với thu nhập và nhu cầu của người dân cũng như đảm bảo sức tiêu thụ trên thị trường. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng - nền tảng của An Gia bên cạnh các sản phẩm cốt lõi", đại diện An Gia nói.