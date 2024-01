An Gia (AGG) tiến gần đến mục tiêu sạch nợ trái phiếu trong nửa đầu năm 2024

Tích cực phát triển dự án, giảm dư nợ trái phiếu



Đại diện An Gia cho biết, tổng dư nợ trái phiếu đang ở mức hơn 300 tỷ đồng, dự kiến được thanh toán toàn bộ trong nửa đầu năm nay, đưa dư nợ về 0.

Nguồn tiền chi trả đến từ việc thu tiền theo tiến độ đối với các sản phẩm đã bán tại dự án Westgate (Bình Chánh). Đồng thời, tiếp tục triển khai kế hoạch kinh doanh các sản phẩm còn lại tại khu biệt lập The Standard (Bình Dương) và ra mắt thị trường dự án The Gió Riverside (Bình Dương).

Khu biệt lập The Standard tại TP Tân Uyên (Bình Dương)

An Gia (AGG) bắt đầu huy động trái phiếu từ năm 2020, hầu hết là trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản và sử dụng đúng mục đích đầu tư vào một số dự án bất động sản hoặc hiện thực hóa chiến lược mua bán, sáp nhập (M&A) gia tăng tiềm lực quỹ đất.



Từ năm 2020 đến năm 2023, công ty đã thực hiện mua lại trước hạn hoặc đúng hạn hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu. Hệ số nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu được giảm tối đa, về mức rất thấp, chỉ 0,1 lần tại ngày 30/09/2023.

Cùng với việc giảm dư nợ trái phiếu, An Gia cũng tích cực rút ngắn tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu. Tại ngày 30/09/2023, tỷ lệ này là 0,47 lần.

Với các chỉ số an toàn tài chính, An Gia có khả năng đưa dư nợ trái phiếu về 0 trong nửa đầu năm 2024, tập trung nguồn lực cho phát triển sản phẩm và nâng cao tiềm lực tài chính.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, tân Tổng Giám đốc Tập đoàn BĐS An Gia

"Công ty xác định chiến lược quản trị thận trọng là xuyên suốt, có lộ trình phát triển rõ ràng ở từng giai đoạn và luôn đa dạng nguồn vốn kinh doanh. Trái phiếu chỉ là một trong các kênh huy động vốn của doanh nghiệp", đại diện An Gia nhận định.



Thực tế, An Gia phát hành trái phiếu mỗi năm rất ít và hạn chế ở mức thấp nhằm cân đối cơ cấu tài chính. Khi có kế hoạch phát triển dự án và quỹ đất, An Gia mới huy động vốn trái phiếu và sử dụng đúng mục đích.

Đa dạng nguồn vốn, triển vọng kinh doanh rõ nét trong 2024

Chiến lược đa dạng nguồn vốn của An Gia có sự đồng hành, hợp tác của các tổ chức, quỹ đầu tư nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Anh, Nhật Bản... Các nhà đầu tư này tham gia góp vốn trực tiếp vào dự án mà An Gia triển khai. Đồng thời, trở thành cổ đông lớn cùng An Gia hiện thực hóa chiến lược phát triển các dự án nhà ở trung cấp và vừa túi tiền.

Mới đây nhất, đối tác Nhật Koterasu Partners đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác - đầu tư với An Gia, giá trị 10 triệu USD thông qua việc mua cổ phiếu thứ cấp của An Gia. Khoản đầu tư này đồng thời mở ra cơ hội cho Koterasu quyền chọn tham gia góp vốn trực tiếp vào dự án The Gió Riverside (Bình Dương) - dự án đã được ngân hàng cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng tài trợ việc triển khai xây dựng.

Đại diện An Gia (trái) và Koterasu Partners ký kết hợp tác - đầu tư

Với uy tín và năng lực phát triển được bảo chứng hơn 10 năm qua, An Gia đã cùng các đối tác triển khai thành công nhiều dự án tại TP.HCM, Vũng Tàu, Bình Dương như Westgate, The Sóng, The Standard…



Điểm chung của các dự án do An Gia phát triển là quỹ đất sạch, thời gian triển khai nhanh, sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực nên tỷ lệ hấp thụ tốt. Phần lớn nguồn thu từ các dự án này là cơ sở để An Gia tất toán dư nợ trái phiếu.

Đáng nói, trong năm qua, nhờ chiến lược kinh doanh quản trị, kinh doanh "thận trọng và ứng phó", An Gia vẫn ghi nhận những kết quả khả quan, bất chấp các biến động của thị trường. Doanh thu năm 2023 của An Gia ước đạt khoảng 3.800 tỷ đồng, vượt 27% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ước đạt 135 tỷ đồng, vượt 35% kế hoạch đề ra.

Trong năm 2024, với nhiều tín hiệu tích cực của thị trường bất động sản, An Gia tiếp tục "trung thành" với phân khúc nhà ở vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu ở thực.

Công ty dự kiến triển khai kế hoạch kinh doanh các sản phẩm còn lại tại khu biệt lập The Standard và ra mắt dự án The Gió Riverside. Đồng thời, ban lãnh đạo tiếp tục duy trì tỷ lệ nợ vay lành mạnh, gia tăng tích lũy tiền mặt và tương đương tiền, chuẩn bị nguồn lực để chủ động và thích ứng với "bức tranh mới" của thị trường bất động sản thời gian tới.