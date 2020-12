An Gia hợp tác cùng Ricons xây dựng khu căn hộ ngay trung tâm hành chính

Với uy tín và năng lực được minh chứng qua hàng loạt dự án quy mô lớn, Ricons sẽ tập trung tất cả nguồn lực tối ưu để hoàn thành khu căn hộ Westgate đúng tiến độ và đạt chất lượng tốt nhất, mang đến không gian sống vượt trội, khác biệt với các dự án trong phân khúc trung cấp.

Ricons được biết đến là Tập đoàn đầu tư xây dựng hàng đầu Việt Nam với gần 16 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực từ nhà ở, khách sạn, resort, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng đến xây dựng nhà máy, giao thông, hạ tầng cơ sở,… Tại TP.HCM, nhắc đến Ricons là nhắc đến các dự án căn hộ cao cấp, có quy mô lớn như The Grand Manhattan (Quận 1), khu biệt thự Verosa Park (Quận 9), The River Thủ Thiêm (Quận 2), Diamond Brilliant - Celadon City (Tân Phú), Vinhomes Central Park (Bình Thạnh), Khu Đô thị Sala (Quận 2),...

Ở phân khúc trung cấp, Ricons tiếp tục "phủ sóng" với loạt dự án hợp tác cùng Tập đoàn BĐS An Gia, bao gồm: The Standard, River Panorama, Sky89, Riverside, Skyline,… Trong đó, hai dự án River Panorama và Sky89 đang được Ricons và An Gia khẩn trương hoàn thành những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng bàn giao cho cư dân trong tháng 12/2020.

Đáng chú ý, trong tháng 11/2020, Ricons cũng đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược dự án căn hộ Westgate của An Gia. Theo đó, Ricons sẽ trở thành nhà thầu chính cho tổ hợp gần 2000 căn hộ ngay trung tâm hành chính Bình Chánh với quy mô 3.1 ha.

Ông Nguyễn Trung Tín – Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn An Gia phát biểu tại sự kiện

Chia sẻ về lý do và kỳ vọng của Tập đoàn BĐS An Gia trong việc lựa chọn Ricons là đối tác chiến lược lần này, đại diện An Gia cho biết, với kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực xây dựng nhà ở và hạ tầng, Ricons sẽ cùng An Gia xây dựng nên những dự án với chất lượng vượt kỳ vọng, hoàn thành đúng tiến độ, mang lại sự an tâm cho khách hàng. Bên cạnh đó, ký kết hợp tác chiến lược với Ricons cũng là minh chứng cho những cam kết và nỗ lực không ngừng của An Gia nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, công trình.

Trong vai trò đối tác thi công chiến lược dự án Westgate, ông Lê Miên Thụy – TGĐ Tập đoàn Ricons đánh giá cao uy tín của An Gia trên thị trường bất động sản phía Nam, đặc biệt sau sự kiện An Gia lên sàn chứng khoán TP.HCM (HoSE). Bên cạnh đó, ông Thụy cũng cho biết: "Đối với Westgate, chúng tôi cam kết sẽ tập trung tất cả nguồn lực tối ưu như: sử dụng trang thiết bị thi công hiện đại; bố trí đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, công nhân có năng lực và tay nghề tốt nhất để hoàn thành dự án với chất lượng cao, đúng tiến độ, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động và vệ sinh môi trường". Chúng tôi tin rằng, với uy tín của An Gia kết hợp cùng kinh nghiệm thi công chuyên nghiệp từ Ricons, dự án Westgate sẽ tạo được tiếng vang trên thị trường bất động sản TP.HCM thời gian tới, ông Thụy cho biết thêm.

Dự án Westgate tọa lạc tại lõi trung tâm hành chính Tây Sài Gòn

Với quy mô 3,1 ha, Westgate sở hữu vị thế đẹp khi tọa lạc tại lõi trung tâm hành chính Bình Chánh (Tân Túc). Khu vực này được xem là hạt nhân trong lộ trình lên Quận của Bình Chánh với quy hoạch khoa học bao gồm UBND, chi cục thuế, trụ sở công an, bệnh viện, trường mầm non, nhà thiếu nhi, công viên kiểu mẫu rộng 2ha. Song song đó là sự hình thành các cung đường thương mại sầm uất cùng mạng lưới liên kết vùng hoàn thiện với các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 10, Quốc lộ 50, cao tốc TP.HCM - Trung Lương, tương lai sẽ có thêm tuyến đường sắt cao tốc 10 tỷ USD TP.HCM - Cần Thơ, tuyến Metro 3A (Bến Thành – Tân Kiên),…

Sự phát triển về hạ tầng quanh trung tâm hành chính Bình Chánh không chỉ giúp cư dân Westgate dễ dàng di chuyển tới Quận 1, trung tâm tài chính Thủ Thiêm (qua Võ Văn Kiệt), Phú Mỹ Hưng (qua Nguyễn Văn Linh) mà còn được hưởng thụ cuộc sống đầy đủ tiện ích hiện đại với những chuẩn mực bậc nhất về quy hoạch, không gian sống.

Tháp Mekong – "trái tim" dự án Westgate với lợi thế ba hướng nhìn đắt giá

Bên cạnh đó, Westgate cũng nhanh chóng thiết lập nên thế mạnh riêng nhờ 50 tiện ích vượt kỳ vọng trong phân khúc tầm trung với mức giá từ 1,8 tỷ đồng. Đây cũng là dự án tiên phong triển khai các tiện ích chỉ xuất hiện trong phân khúc cao cấp như an ninh đa lớp, quản lý căn hộ bằng ứng dụng, wifi miễn phí các khu công cộng, hệ thống lọc nước trung tâm tiêu chuẩn toàn cầu NSF,…

Đáng chú ý, khách hàng đăng ký căn hộ tại tháp Mekong – tòa tháp đẹp nhất dự án Westgate còn được hưởng ưu đãi gói nội thất cao cấp bao gồm: nội thất phòng ngủ, bàn làm việc, tủ giày,… Nhờ vậy, những cư dân tương lai vừa tiết kiệm được một khoản chi phí không hề nhỏ vừa có thể dọn vào ở ngay để bắt đầu cuộc sống mới. Đồng thời, An Gia cũng mang đến cho những gia đình trẻ giải pháp tài chính khá thảnh thơi, hỗ trợ thanh toán chỉ 30% đến khi nhận căn hộ (trả trước 15% và thanh toán 1%/tháng trong 15 tháng). Cùng với đó, người mua nhà sẽ được hỗ trợ miễn hoàn toàn lãi vay và ân hạn nợ gốc, miễn phí trả nợ trước hạn đến khi nhận nhà.

