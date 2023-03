Ấn Hồng - Đơn vị hàng đầu phân phối máy in date công nghiệp Mỹ

Máy in date công nghiệp Videojet - Thương hiệu đầu ngành Coding & Marking



Máy in date công nghiệp là thiết bị in tự động các thông tin NSX, HSD, logo, ký tự chữ, số hay QR code, barcode, datamatrix,.... lên bề mặt sản phẩm, tem nhãn. Đây là thiết bị không thể thiếu tại bất cứ các nhà máy nào, bởi nó không chỉ giúp nhà sản xuất có thể theo dõi, kiểm soát luồng hàng hóa mà còn giúp người tiêu dùng đọc vị sản phẩm. Ngoài ra, các thông tin này còn giúp nhà sản xuất quản lý chất lượng sản phẩm, chống hàng giả, bảo vệ hình ảnh thương hiệu và đảm bảo các tiêu chuẩn cần thiết khi tham gia vào các thị trường lớn.

Hiện nay, Videojet là thương hiệu máy in date nổi tiếng thế giới được sử dụng phổ biến và uy tín; với các tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu như tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn RoHS… Đây là thương hiệu của Mỹ với hơn 60 năm kinh nghiệm trong ngành Coding & Marking và có hơn 30 chi nhánh trên khắp thế giới. Trong đó tại thị trường Việt Nam, hai dòng máy phổ biến hàng đầu là các dòng máy in phun công nghiệp và máy khắc laser. Ngoài ra, còn có các dòng máy công nghệ khác phục vụ nhu cầu đa dạng của thị trường như máy in nhiệt, máy in thùng, máy in truyền nhiệt hay máy in và dán nhãn.



Máy in phun Videojet được sử dụng rộng rãi

Videojet phát triển nhiều dòng máy in phun date với tốc độ dây chuyền in khác nhau để đáp ứng đa dạng các nhu cầu sản xuất từ nhỏ đến lớn, được nhiều đơn vị sản xuất lựa chọn với tính ứng dụng cao. Trong đó, dòng máy in thông thường là dòng máy in mực đen, phù hợp với các sản phẩm bề mặt sáng màu ở mọi chất liệu. Còn máy in phun đặc biệt là dòng máy được thiết kế đáp ứng những yêu cầu đặc biệt như: Máy in phun mực vàng 1580C, máy in phun mực trắng Videojet 1710 cho bề mặt tối màu, máy in phun 1610DH hai đầu in, máy in phun 1620HR bề mặt in siêu nhỏ (ngành linh kiện điện tử), máy in phun 1620UHS tốc độ cực cao (ngành thực phẩm, đồ uống).

Các chất liệu đặc biệt đòi hỏi độ khó cao cần đến máy khắc laser Videojet

Đối với những chất liệu đặc biệt, máy khắc laser Videojet là sự lựa chọn tối ưu. Dòng máy này có thể khắc lên các vật liệu như kim loại, gỗ, mica, nhựa, thủy tinh, cao su,… thậm chí là các vật liệu phản quang với độ chính xác cao. Công nghệ in laser có ưu điểm là không tiêu hao vật tư, tạo nên những mã in chất lượng cao và tồn tại vĩnh viễn với dòng đời sản phẩm.



Ấn Hồng - Đơn vị phân phối máy in date Videojet chính hãng

Tại Việt Nam, các dòng máy in date Videojet chính hãng được nhập khẩu bởi Công ty Cổ phần Ấn Hồng - đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp giải pháp trong ngành Coding & Marking. Ngoài công nghệ in phun liên tục (CIJ) và in laser, Videojet và Ấn Hồng còn cung cấp ra ngoài thị trường công nghệ in truyền nhiệt (TTO), in mực nhiệt (TIJ), máy in tem dán nhãn (LPA), in chữ lớn (LCM). Những giải pháp hữu ích và đa dạng này đã phục vụ hơn 1000 khách hàng tại khu vực miền Bắc Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm ngành sản xuất nước nhà và tạo cơ hội tiếp cận với các công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Đại diện Công ty Ấn Hồng tại triển lãm quốc tế Thực phẩm và Đồ uống Việt Nam (Vietfood & Beverage) - Propack

Tính đến hiện tại, Ấn Hồng đã phân phối được hơn 2.000 thiết bị, xuất hiện trong hầu hết mọi ngành nghề, lĩnh vực sản xuất từ dược phẩm, thiết bị y tế, nước giải khát, chế biến thức ăn chăn nuôi đến sản xuất xi măng, sắt thép… Những khách hàng thân thiết tin dùng các giải pháp do Ấn Hồng cung cấp phải kể đến như Hệ thống Bia Hà Nội, TH Group, Coca Cola, Tập đoàn xi măng VICEM, Tập đoàn Hòa Phát, P&G, Unilever, Đạm Hà Bắc, CP Group…



Ngoài chất lượng thiết bị, phụ tùng, nguyên liệu được đảm bảo nhờ nhập khẩu chính hãng, Ấn Hồng còn được đánh giá cao nhờ dịch vụ chăm sóc khách hàng nổi bật. Khi đến với Ấn Hồng, các doanh nghiệp được tư vấn và hỗ trợ 24/7, demo máy hoàn toàn miễn phí, thu máy cũ đổi máy mới với giá ưu đãi và hỗ trợ kỹ thuật trọn đời máy.

Ấn Hồng được vinh danh "Top 20 Dịch vụ uy tín – Chất lượng năm 2022"

Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ để cung cấp cho khách hàng những giải pháp tối ưu nhất đáp ứng xu thế của thị trường, năm 2022, Ấn Hồng vinh dự lọt Top 20 "Dịch vụ uy tín – chất lượng" được người tiêu dùng bình chọn.



