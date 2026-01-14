Ảnh minh họa

Theo Oilprice, xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga sang châu Âu ghi nhận sự gia tăng đáng chú ý. Theo CREA, lượng LNG Nga xuất sang Pháp đã tăng 18% trong tháng 12, trong khi Tây Ban Nha tăng tới 27%.

Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu đã thông qua các quy định mới, yêu cầu các quốc gia thành viên phải chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu LNG từ Nga vào cuối năm nay. Trước thời hạn đó, nhiều quốc gia được cho là đang tranh thủ gia tăng nhập khẩu để đảm bảo nguồn cung năng lượng trong ngắn hạn.

Kết quả là tổng lượng LNG Nga xuất khẩu trong tháng 12 đã tăng 16% so với tháng trước, đạt mức cao nhất trong cả năm 2025. Về doanh thu, CREA cho biết nguồn thu từ xuất khẩu LNG của Nga đã tăng 13% trong tháng 12.

Trái lại, doanh thu từ dầu thô giảm 12%, chủ yếu do doanh thu từ xuất khẩu đường biển giảm 16%, mặc dù khối lượng vận chuyển bằng đường biển lại tăng 12%.

Dòng chảy năng lượng của Nga đang có sự dịch chuyển rõ nét sang phía Đông, khi Trung Quốc đẩy mạnh mua dầu thô trong lúc Ấn Độ thu hẹp nhập khẩu dưới sức ép từ các biện pháp trừng phạt và rủi ro thuế quan của Mỹ.

Theo báo cáo cập nhật mới nhất về xuất khẩu năng lượng Nga do Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) công bố, trong tháng 12, lượng dầu thô Nga xuất sang Trung Quốc đã tăng 23% so với tháng trước đó. Ngược lại, xuất khẩu sang Ấn Độ giảm mạnh 29% so với tháng liền trước.

CREA cho biết chính nhu cầu gia tăng từ Trung Quốc đã giúp tổng kim ngạch xuất khẩu dầu của Nga trong tháng 12 tăng 11%. Trung Quốc cũng là quốc gia tăng mua dầu Nga nhiều nhất trong tháng, đặc biệt là dòng dầu ESPO – loại dầu chủ lực được vận chuyển từ Viễn Đông Nga sang châu Á với khối lượng đạt mức cao nhất trong bốn tháng.

Ở chiều ngược lại, Ấn Độ đang thận trọng hơn với dầu Nga. Dưới áp lực từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây và nguy cơ bị Mỹ áp thuế cao, New Delhi đã cắt giảm lượng nhập khẩu dầu thô Nga xuống mức thấp nhất kể từ khi nhóm G7 áp trần giá đối với dầu Nga được bảo hiểm bởi các công ty phương Tây.

Theo tính toán của Reuters vào giữa tháng 12, xuất khẩu dầu Nga sang Ấn Độ vẫn duy trì quanh mức hơn 1 triệu thùng mỗi ngày. Tuy nhiên, con số này đã giảm đáng kể so với mức trung bình 1,77 triệu thùng/ngày của tháng 11, cho thấy xu hướng suy giảm đang ngày càng rõ rệt.

Những số liệu này cho thấy Nga đang ngày càng phụ thuộc vào thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, để duy trì dòng chảy dầu thô, trong khi khí hóa lỏng lại tiếp tục tìm được đầu ra tại châu Âu trong giai đoạn quá độ trước khi lệnh cấm hoàn toàn có hiệu lực. Trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt và tái cấu trúc thương mại năng lượng toàn cầu ngày càng sâu rộng, cán cân xuất khẩu dầu khí của Nga nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới.