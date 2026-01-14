Lần đầu tiên trong lịch sử, Google sẽ sản xuất điện thoại Pixel tại Việt Nam toàn bộ từ con số 0

Theo hãng tin Nikkei Asia Review, trong năm 2026, Google sẽ bắt đầu phát triển và sản xuất các dòng điện thoại thông minh cao cấp tại Việt Nam toàn bộ từ con số 0.

Động thái này tương tự như kế hoạch của Apple tại Ấn Độ, khi các công ty Mỹ tiến thêm một bước gần hơn đến việc thiết lập chuỗi cung ứng hoàn chỉnh bên ngoài Trung Quốc.

Dịch chuyển

Cụ thể, Google sẽ bắt đầu thực hiện quy trình “Giới thiệu Sản phẩm Mới” (NPI) cho các dòng điện thoại Pixel, Pixel Pro và Pixel Fold tại Việt Nam. Theo một trong các nguồn tin thân cận, việc phát triển dòng Pixel A phân khúc thấp hơn sẽ tạm thời vẫn được duy trì tại Trung Quốc.

Quy trình NPI sẽ bao gồm các khâu phát triển, xác minh và tinh chỉnh quy trình sản xuất, là giai đoạn quan trọng nhất khi một công ty tung ra một thiết bị điện tử mới. Quy trình này đòi hỏi sự tham gia của hàng trăm kỹ sư từ công ty và các nhà cung cấp, cùng với khoản đầu tư khổng lồ vào thiết bị thử nghiệm và máy móc khuôn mẫu để đảm bảo rằng thiết kế mới có thể thực sự được chế tạo dựa trên bản vẽ kỹ thuật.

Việc được tham gia vào quy trình NPI là một "chứng chỉ ghi nhận" đối với các nhà cung cấp, bởi đó là dấu hiệu cho thấy họ có đủ năng lực để xử lý các sản phẩm mới trong năm của khách hàng.

Mặc dù đã nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong nhiều năm, cả Google và Apple vẫn thực hiện NPI cho điện thoại thông minh của họ tại Trung Quốc do tính phức tạp và khó khăn khi chế tạo một sản phẩm mới hoàn toàn ở các địa điểm khác, nơi vốn chưa có chuỗi cung ứng hoàn chỉnh như vậy.

Những động thái mới nhất này diễn ra trong bối cảnh ngành công nghệ đang đối mặt với sự bất định ngày càng tăng về chính sách thuế quan của Mỹ, vốn đang tạo ra những cú sốc cho chuỗi cung ứng kể từ tháng 4/2025. Chẳng hạn, Apple đã tăng cường công suất tại Ấn Độ và Việt Nam.

"Mục tiêu là đạt được các chức năng, khả năng tương thích và độ tin cậy phù hợp để sản xuất hàng loạt. Nếu NPI thất bại, đồng nghĩa với việc sẽ không có sản phẩm mới nào cho năm đó. Nhưng may mắn thay, điều đó chưa bao giờ xảy ra cho đến nay," một nguồn tin từ nhà cung cấp của Apple chia sẻ về chiến lược của nhà sản xuất iPhone.

Nhận thấy tầm quan trọng sống còn này, Apple đang cân nhắc thực hiện NPI kép tại cả Ấn Độ và Trung Quốc như một biện pháp an toàn. Điều này đồng nghĩa với việc đầu tư gấp đôi nguồn lực để đảm bảo không có sai sót nào xảy ra.

"Lấy Apple làm ví dụ, quy trình NPI tại một địa điểm sẽ yêu cầu công ty phải bố trí khoảng 200 đến 300 kỹ sư tại nhà máy của nhà cung cấp. Số tiền đầu tư là cực kỳ lớn," một nguồn tin thứ ba từ nhà cung cấp của Apple cho biết.

Thách thức

Nếu cả Google và Apple thành công trong việc phát triển điện thoại thông minh bên ngoài Trung Quốc, đó sẽ là một thành tựu lớn trong nỗ lực dịch chuyển sản xuất khỏi "công xưởng" lớn nhất thế giới, đánh dấu sự nâng cấp đáng kể về mạng lưới và năng lực của chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc.

Hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Google hiện đã sản xuất hàng loạt điện thoại thông minh cao cấp tại Việt Nam và thực hiện một số quy trình xác minh tại đây, vì vậy việc chế tạo điện thoại mới từ đầu tại quốc gia này là điều có thể đạt được.

Tuy nhiên, việc chuyển dịch các quy trình phát triển sản xuất quan trọng nhất ra khỏi Trung Quốc chỉ là một phần của vấn đề. Chuỗi cung ứng điện thoại thông minh vẫn đang gặp thách thức trong việc mở rộng mạnh mẽ công suất sản xuất ở nước ngoài do Bắc Kinh liên tục gây cản trở trong việc xuất khẩu thiết bị sản xuất và điều chuyển nhân sự Trung Quốc.

Ví dụ, các nhà cung cấp của Apple đã phải đối mặt với việc kiểm tra hải quan nghiêm ngặt hơn từ phía Trung Quốc đối với thiết bị xuất khẩu, làm chậm kế hoạch mở rộng công suất của hãng tại Ấn Độ. Tương tự, kế hoạch mở rộng mạnh mẽ công suất điện thoại thông minh tại Việt Nam của Google vào năm ngoái cũng bị chậm tiến độ vì những lý do tương tự.

"Có rất nhiều loại thiết bị sản xuất, thiết bị thử nghiệm được chế tạo tại Trung Quốc, nhưng hiện nay rất khó để xuất khẩu chúng sang nước khác vì Bắc Kinh không muốn lĩnh vực sản xuất của mình bị 'rỗng hóa'... Chúng tôi sẽ chỉ còn cách kiên nhẫn," một trong những nguồn tin làm việc với nhà cung cấp của cả Apple và Google cho biết.

Lori Chang, chuyên gia phân tích cấp cao tại công ty nghiên cứu công nghệ Isaiah Research có trụ sở tại Đài Bắc, cho biết giai đoạn đầu của việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng như của Apple phần lớn tập trung vào việc sao chép sản xuất hoặc lắp ráp một phần. Chỉ khi năng lực kỹ thuật địa phương và nguồn cung linh kiện đủ chín muồi, các công ty mới có thể dần dần đưa NPI ra ngoài Trung Quốc.

"Ý nghĩa quan trọng của NPI nằm ở việc thiết lập định nghĩa sản phẩm, tiêu chuẩn thử nghiệm và khả năng sản xuất hàng loạt ổn định. Đây là chỉ số then chốt cho khả năng hoạt động độc lập của một chuỗi cung ứng”, bà Chang nói.

Bà Chang cũng bổ sung thêm rằng từ góc độ thị trường tiêu thụ, các yếu tố địa chính trị và thuế quan cũng thúc đẩy các công ty tái định vị chuỗi cung ứng để giảm chi phí dài hạn.

*Nguồn: Nikkei