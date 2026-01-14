Mazda CX-5 2026 chốt giá quy đổi từ 788 triệu đồng: Đắt hơn đời cũ nhưng bản ‘base’ đã có ADAS, động cơ 2.5L

Mazda đã giới thiệu phiên bản CX-5 thiết kế lại vào năm ngoái và mới đây hãng chính thức công bố giá bán khởi điểm từ 29.990 USD (khoảng 788,4 triệu đồng), chưa bao gồm phí vận chuyển 1.495 USD (khoảng 39,3 triệu đồng). So với thế hệ trước, mức giá này tăng 940 USD (xấp xỉ 24,7 triệu đồng), đồng thời khiến CX-5 mới đắt hơn khoảng 90 USD (khoảng 2,37 triệu đồng) so với mẫu CX-50 có kích thước và định vị tương đương.

Mazda CX-5 thế hệ mới có giá chính thức tại Mỹ. Ảnh: Mazda

Tạm gác lại sự chồng lấn trong danh mục sản phẩm, dải phiên bản CX-5 mở đầu với bản tiêu chuẩn 2.5 S. Mazda không công bố quá nhiều chi tiết, nhưng mẫu crossover này được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED và bộ mâm 17 inch. Đáng chú ý, CX-5 thế hệ mới dài hơn thế hệ trước 114 mm và chiều dài cơ sở tăng thêm 76 mm, hứa hẹn mang lại không gian sử dụng rộng rãi hơn.

Bên trong khoang lái, xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch cùng màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch tích hợp Google built-in. Hệ thống này vẫn hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay nhưng kết nối theo dạng có dây.

Trang bị tiêu chuẩn khác bao gồm vô lăng bọc da, điều hòa tự động hai vùng độc lập và hệ thống âm thanh 8 loa. Dù là phiên bản khởi điểm, CX-5 2.5 S vẫn sở hữu loạt công nghệ hỗ trợ lái đáng chú ý như nhận diện biển báo giao thông, ga tự động thích ứng Mazda Radar Cruise Control kèm hỗ trợ giới hạn tốc độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau có phát hiện người đi bộ và hỗ trợ giữ làn khẩn cấp. Ngoài ra còn có phanh hỗ trợ thông minh, cảnh báo an toàn khi mở cửa xe, camera lùi với vạch đánh lái động và tính năng hỗ trợ căn chỉnh móc kéo.

Ở thế hệ mới, Mazda nâng cấp trang bị tiêu chuẩn trên CX-5. Ảnh: Mazda

Với giá 31.990 USD (khoảng 840,9 triệu đồng), phiên bản CX-5 2.5 S Select được đánh giá là đáng cân nhắc khi bổ sung nhiều tiện nghi phổ biến như ghế bọc nỉ pha da nhân tạo, sạc điện thoại không dây và hệ thống ra vào không cần chìa. Xe còn có gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động, gương che nắng có đèn, cửa gió hàng ghế sau, cùng Android Auto và Apple CarPlay không dây. Các trang bị khác gồm kính riêng tư và gương chiếu hậu bên ngoài có sưởi và gập điện tự động.

Phiên bản CX-5 2.5 S Preferred có giá khởi điểm 34.250 USD (xấp xỉ 900,3 triệu đồng), dễ nhận diện nhờ giá nóc và bộ mâm 19 inch lớn hơn. Xe được bổ sung cốp điện và hệ thống sưởi khu vực cần gạt mưa trước. Không gian nội thất được nâng cấp với ghế trước và vô lăng có sưởi, ghế lái chỉnh điện 10 hướng kèm nhớ vị trí, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái màu và bộ mở cửa garage Homelink.

Khách hàng tìm kiếm trải nghiệm cao cấp hơn có thể lựa chọn bản CX-5 2.5 S Premium giá 36.900 USD (khoảng 970,0 triệu đồng). Phiên bản này mang phong cách tối màu với các chi tiết trang trí đen và mâm 19 inch sơn đen ánh kim, đi kèm kính toàn cảnh và hệ thống chiếu sáng thiết kế tinh xảo với hiệu ứng "signature illumination". Nội thất được trang bị ghế da trước có sưởi và thông gió, chỉnh điện cho cả hai bên, ghế sau có sưởi, đèn nội thất đổi màu, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, cổng sạc USB-C phía sau và hỗ trợ radio vệ tinh SiriusXM.

Nội thất CX-5 mới lột xác hoàn toàn với màn hình lớn cùng trang bị tiện nghi vượt trội. Ảnh: Mazda

Đứng đầu dải sản phẩm là CX-5 2.5 S Premium Plus với giá 38.990 USD (khoảng 1.024,9 tỷ đồng). Phiên bản này bổ sung cốp điện rảnh tay, hệ thống chiếu sáng thích ứng phía trước, màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn 15,6 inch, lẫy chuyển số sau vô lăng và hệ thống cá nhân hóa người lái. Đáng chú ý hơn, xe được trang bị gói hỗ trợ di chuyển và kẹt xe với tính năng hỗ trợ chuyển làn, kết hợp ga tự động thích ứng, giữ xe giữa làn và khả năng tự động chuyển làn khi người lái bật xi-nhan và điều kiện an toàn cho phép. Hệ thống này đi kèm giám sát người lái, cảnh báo và phanh phương tiện cắt ngang phía trước, cùng camera toàn cảnh 360 độ.

Dù ở phiên bản nào, tất cả CX-5 đều sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G 2.5 lít, 4 xi-lanh, cho công suất 187 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian tiêu chuẩn. Mazda cho biết từ năm 2027, CX-5 sẽ có thêm tùy chọn hybrid sử dụng động cơ SkyActiv-Z hoàn toàn mới, hứa hẹn mang lại hiệu suất vận hành và mức tiết kiệm nhiên liệu cao hơn.

Một số hình ảnh tham khảo Mazda CX-5 thế hệ mới ở Việt Nam: