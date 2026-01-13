Ví giá bạc như “Thánh Gióng”, sếp Bảo Tín Capital: Bạc tăng nhanh hơn cả vàng vì là “người em hiếu động”

Phát biểu tại tọa đàm phiên 2 trong khuôn khổ hội thảo "Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026" thuộc Lễ vinh danh Fchoice 2025, ông Đinh Ngọc Dũng – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bảo Tín Capital ví von bạc như "người em" của vàng – nhanh nhẹn và biến động mạnh hơn.

"Có thể ví von bạc như 'người em' của vàng, và người em trong gia đình thì thường nhanh nhẹn, hiếu động hơn. Đó cũng có thể xem là một cách lý giải vui mang màu sắc 'tâm linh' cho việc tại sao giá bạc thường biến động mạnh và nhanh hơn vàng", ông Dũng nói.

Theo ông, năm 2025 ghi nhận mức tăng chưa từng có của giá bạc. Chỉ trong một năm, kim loại này đã tăng hơn 170%, từ mức 29 USD/ounce lên gần 80 USD/ounce vào cuối năm. Đến thời điểm hiện tại, giá bạc đang dao động quanh mức 84–85 USD/ounce.

Lý giải về sự tăng giá này, ông Đinh Ngọc Dũng cho biết yếu tố địa chính trị toàn cầu là một trong những động lực quan trọng. Năm 2025 chứng kiến hàng loạt căng thẳng và xung đột leo thang, cho tới nhiều điểm nóng khác tại châu Á và Nam Mỹ, khiến vàng và bạc trở thành kênh trú ẩn an toàn không chỉ với nhà đầu tư cá nhân mà cả các tổ chức lớn và ngân hàng trung ương.

Theo ông, trong năm qua, các ngân hàng trung ương đã mua vào hàng nghìn tấn vàng và kim loại quý. Trung Quốc cũng công bố chiến lược nâng tỷ trọng dự trữ nhóm tài sản này từ 5% lên 10% trong giai đoạn 2026–2030, cho thấy nhu cầu tích trữ kim loại quý ở mức rất cao.

Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ cũng là yếu tố quan trọng. Các động thái nới lỏng và cắt giảm lãi suất từ FED đã góp phần đẩy giá bạc tăng nóng trong bối cảnh dòng tiền toàn cầu tìm kiếm kênh trú ẩn và đầu tư thay thế.

Theo ông Đinh Ngọc Dũng, điểm khác biệt cốt lõi của bạc so với vàng nằm ở vai trò trong sản xuất công nghiệp. Trong làn sóng công nghệ cao hiện nay – bao gồm chip bán dẫn, năng lượng mặt trời, xe điện và các ngành công nghiệp xanh – bạc là nguyên liệu đầu vào không thể thiếu. "Do đó, bên cạnh nhu cầu trang sức, sức cầu rất lớn từ hoạt động sản xuất đã góp phần đẩy giá bạc tăng như 'Thánh Gióng' trong thời gian qua", ông Dũng nói.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Bảo Tín Capital, tăng nóng cũng đồng nghĩa với rủi ro gia tăng. Khi giá đã tăng quá mạnh, khả năng xuất hiện các nhịp điều chỉnh là rất lớn, đặc biệt khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác hấp dẫn hơn.

Bạc cũng rất nhạy cảm với các cú sốc chính sách. Ông dẫn ví dụ việc CME Group nâng tỷ lệ ký quỹ vào cuối năm 2025 đã khiến giá bạc giảm tới 10% chỉ trong một ngày, cho thấy mức độ biến động rất lớn của thị trường này.

Một rủi ro khác đến từ yếu tố lưu trữ. Nếu một lượng vàng trị giá khoảng 160 triệu đồng chỉ gói gọn trong một miếng nhỏ, thì với bạc, nhà đầu tư phải tính bằng đơn vị kilogram. Khối lượng vật lý lớn sẽ kéo theo nhiều rủi ro và bất tiện trong khâu bảo quản.

Vì vậy, theo ông Đinh Ngọc Dũng, khi đầu tư vào bạc, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng giữa cơ hội và rủi ro để phân bổ vốn hợp lý, vừa tận dụng được đà tăng của kim loại quý, vừa đảm bảo an toàn cho tổng thể danh mục đầu tư.



