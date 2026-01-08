Giá bạc 'lên đồng', ai đang nắm trong tay kho bạc lớn nhất hành tinh?

Giá bạc toàn cầu đã bước vào giai đoạn tăng nóng chưa từng thấy trong năm 2025. Trong tháng 12, giá bạc kỳ hạn có thời điểm vượt mốc 80 USD/ounce, thiết lập đỉnh lịch sử mới và khép lại một năm với mức tăng lên tới khoảng 160% – cao hơn đáng kể so với đà tăng của vàng. Động lực chính đến từ bất ổn địa chính trị kéo dài, đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn gia tăng, song bức tranh cung – cầu dài hạn của kim loại này cũng đang thay đổi nhanh chóng.

Trong bối cảnh đó, việc nhìn lại trữ lượng bạc toàn cầu – yếu tố quyết định khả năng đáp ứng nguồn cung trong tương lai – trở nên đặc biệt quan trọng. Theo Báo cáo Tóm tắt Hàng hóa Khoáng sản do Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) công bố tháng 1/2025, tổng trữ lượng bạc đã được xác định trên toàn thế giới ước đạt khoảng 641.400 tấn. Tuy nhiên, lượng tài nguyên này phân bổ không đồng đều giữa các quốc gia và khu vực.

Nổi bật nhất là Peru – quốc gia sở hữu trữ lượng bạc lớn nhất thế giới, với khoảng 140.000 tấn, tương đương 22% tổng trữ lượng toàn cầu. Vị thế này giúp Peru trở thành mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng bạc, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tăng mạnh nhưng các mỏ mới ngày càng khó phát hiện và phát triển. Nam Mỹ nói chung hiện nắm giữ khoảng 30% trữ lượng bạc toàn cầu, củng cố vai trò trung tâm của khu vực này trên thị trường kim loại quý.

Theo sau Peru là nhóm các quốc gia có trữ lượng lớn nhưng phân tán hơn, bao gồm Úc, Nga và Trung Quốc. Mỗi quốc gia trong nhóm này sở hữu từ 70.000 đến 94.000 tấn bạc, cộng lại chiếm khoảng 40% tổng trữ lượng thế giới. Sự hiện diện của nhiều quốc gia lớn trong nhóm này giúp nguồn cung bạc mang tính đa cực hơn so với một số kim loại chiến lược khác, song cũng khiến thị trường nhạy cảm hơn trước các yếu tố địa chính trị và chính sách khai khoáng.

Một điểm đáng chú ý là sự khác biệt giữa năng lực sản xuất và chiều sâu trữ lượng. Mexico hiện là quốc gia khai thác bạc lớn nhất thế giới, song chỉ sở hữu khoảng 37.000 tấn trữ lượng, tương đương 6% tổng trữ lượng toàn cầu. Điều này cho thấy ngành bạc Mexico đang dựa nhiều vào khai thác thâm canh các mỏ hiện hữu, trong khi số lượng các dự án mới có trữ lượng đã được xác nhận còn hạn chế. Về dài hạn, mô hình này có thể tạo áp lực lên nguồn cung nếu nhu cầu tiếp tục tăng nhanh.

Triển vọng nhu cầu chính là yếu tố then chốt củng cố xu hướng tăng giá của bạc. Bên cạnh vai trò truyền thống trong đầu tư và công nghiệp, bạc ngày càng trở nên quan trọng trong các công nghệ xanh. Riêng lĩnh vực năng lượng mặt trời đã chứng kiến nhu cầu bạc tăng mạnh, từ dưới 50 triệu ounce cách đây một thập kỷ lên khoảng 160 triệu ounce vào năm 2023. Xe điện, thiết bị lưu trữ năng lượng và điện tử công suất cao cũng đang mở rộng nhanh chóng, kéo theo nhu cầu bạc ngày càng lớn.

Trong bối cảnh trữ lượng phân bổ không đồng đều, chi phí khai thác tăng và nhu cầu công nghệ tiếp tục mở rộng, đà tăng mạnh của giá bạc trong năm 2025 không chỉ phản ánh yếu tố tài chính ngắn hạn, mà còn cho thấy những thay đổi mang tính cấu trúc của thị trường kim loại quý này.

Theo Visual Capitalist﻿